ملح البحر وقاعدة الـ15 دقيقة.. حيل للتخلص من الأرق والتمتع بنوم سريع وهادئ

قد يساعد إجراء تغييرات على نمط حياتك خلال ساعات النهار في تحسين جودة النوم. فالنوم الجيد ليلاً لا يقل أهمية عن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي صحي.

وتشير الأبحاث إلى أن قلة النوم لها آثار سلبية فورية على الهرمونات ووظائف الدماغ. ويمكن أن تتسبب أيضا في زيادة الوزن وزيادة مخاطر الإصابة بالأمراض لدى كل من البالغين والأطفال.

إذا كنت ترغب في تحسين صحتك ورفع مستوى تركيزك أو إنقاص وزنك، فإن الحصول على نوم جيد ليلا أحد أهم الأمور التي يمكنك القيام بها، فإضافة إلى تجنب ضوء الهاتف المحمول أو الشاشات بشكل عام، وضبط درجة حرارة الغرفة إن أمكن، وتوحيد مواعيد النوم والاستيقاظ يوميا، هناك حيل أخرى قد تساعدك على نوم سريع وهادئ بلا أرق.

تجنب الكافيين

قد تظن أن الكافيين موجود فقط في الشاي والقهوة، لكن المشروبات الغازية والشاي الأخضر والشوكولاتة والكاكاو وحليب الشوكولاتة ومشروبات الطاقة توجد بها أيضا نسب مختلفة من الكافيين قد تؤثر على جودة النوم، وتساهم في زيادة الأرق.

لذلك ينبغي تجب الكافيين والنيكوتين لمدة 4 إلى 6 ساعات على الأقل قبل الذهاب إلى الفراش. فمثلا، تناول القهوة بعد الساعة 2 مساء يمكن أن تؤثر على نومك ليلا.

تقليل فترات القيلولة

القيلولة الطويلة أو غير المنتظمة أثناء النهار يمكن أن تؤثر سلبا على نومك. يمكن أن يؤدي النوم أثناء النهار إلى إرباك ساعتك البيولوجية، مما يعني أنك قد تعاني من أجل النوم ليلا.

وأشارت دراسة إلى أنه في حين أن القيلولة لمدة 30 دقيقة أو أقل يمكن أن تعزز وظائف المخ أثناء النهار، فإن القيلولة الأطول يمكن أن تضر بالصحة وجودة النوم.

ملح البحر حل سحري للاسترخاء

الاستحمام في حوض مملوء بالماء الدافئ وملح البحر يساعد على الاسترخاء وبسط العضلات وتقليل الأرق وتخفيف الألم وتعزيز الدخول في نوم هادئ بسهولة.

ويمكن أن تكتفي بنقع القدمين في الماء الدافئ والملح لمدة 15 دقيقة قبل النوم، إذا لم يتوفر لديك ملح البحر.

اكتشف ما يزعجك في غرفتك

يحتاج الأمر إلى بعض التركيز للتعرف على أسباب الأرق والتشتت التي تعاني منها قبل النوم.

إذا كانت غرفتك تتضمن الكثير من قطع الأثاث أو الصناديق أو الفوضى بمختلف صورها، تخلص فورا منها، فكلما قللت القطع في غرفتك، شعرت بالاسترخاء بصورة أفضل.

احرص على تغيير الملاءات وأغطية الفراش بانتظام، وتذكر أن هذا أحد الأسباب التي تجعل الكثيرين يحبون غرف الفنادق، لأن الأغطية عادة نظيفة ومشدودة بنظام دقيق على السرير.

تجنب الروائح المزعجة داخل غرفتك، فالروائح المفضلة للآخرين ليست مناسبة لك بالضرورة، ويمكنك تعطير الوسادة برائحة لافندر خفيفة تساعد على التخلص من التوتر والأرق.

قاعدة الـ15 دقيقة

وُجد أن قاعدة الـ15 دقيقة إحدى أكثر الإستراتيجيات فعالية لمعالجة صعوبات النوم الطويلة المدى.

وتعتمد هذه القاعدة على أنه إذا وجدت نفسك غير قادر على النوم بعد 15 دقيقة من الاستلقاء على الفراش، فغادر الغرفة فورا، واذهب إلى غرفة أخرى وحافظ على الإضاءة منخفضة وكذلك درجة الحرارة نفسها.

حاول أن تقوم ببعض العادات البسيطة مثل قراءة الكتب الورقية، ولا تفتح هاتفك أو تتفاعل مع منصات التواصل الاجتماعي، ويمكن أيضا تناول مشروب دافئ (لا يحتوي على الكافيين) لمساعدتك على الاسترخاء، وبمجرد أن تشعر بالنعاس، اذهب إلى الفراش من دون تسويف.

إذا كنت لا تزال مستيقظًا بعد 15 دقيقة أخرى، فقم مرة أخرى وكرر ما سبق. يساعد ذلك في ربط سريرك بالنوم فقط.