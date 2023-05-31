أهم 10 منح للدراسة في ألمانيا باللغة الإنجليزية

أعلنت الهيئة الألمانية للتبادل العلمي "دي إيه إيه دي" (DAAD) عن قائمة منح للدراسة في ألمانيا باللغة الإنجليزية، ولا تشترط الدراسة إتقان اللغة الألمانية، على أن تبدأ الدفعة القادمة الدراسة في عام 2024.

وتضم القائمة 38 منحة للدراسة في ألمانيا باللغة الإنجليزية موزعة على 9 تخصصات، هي: العلوم الاقتصادية والسياسية، والدراسات التنموية، والهندسة، والتخطيط الإقليمي والحضري، والزراعة، والطب والصحة العامة، والعلوم الطبيعية والبيئية، والقانون الدولي، ودراسات الإعلام.

ونقدم لك أهم تلك المنح في النقاط التالية مع كيفية تقديم طلبك وزيادة فرص حصولك على المنحة.

لائحة بأهم المنح للدراسة في ألمانيا

1- ماجستير الاقتصاد الدولي والتنمية من كلية العلوم التطبيقية "إتش تي دبليو" (HTW) في برلين.

وأتاح الموقع الرسمي للكلية إمكانية التقدم للدراسة، وسينتهي التقديم في نهاية أغسطس/آب القادم، كما يوفر الموقع مواعيد للقاءات إلكترونية مع خريجي الكلية، لمعرفة كيفية تقديم طلب منحة لهيئة "دي إيه إيه دي".

2- ماجستير في اقتصاديات التنمية من جامعة جورج أوغست، وتستقبل الجامعة طلبات الالتحاق من الأول من أكتوبر/تشرين الأول حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني، ويمكنك تحميل المستندات المطلوبة من الموقع الرسمي.

3- ماجستير إدارة التنمية من معهد بحوث التنموية وسياسة التنمية "آي إي إي" (IEE)، وبدأ المعهد في استقبال طلبات الالتحاق عبر موقعه الرسمي، وسينتهي التقديم في نهاية سبتمبر/أيلول القادم.

وقدم الموقع عددا من المؤسسات المانحة لتقديم طلبات الدراسة في المعهد مجانا.

4- برنامج دكتوراه في إدارة البيئة من جامعة الأمم المتحدة "يو إن يو" (UNU)، وتقبل الجامعة الطلبات على مدار العام على موقعها الرسمي.

5- ماجستير هندسة المياه والبيئة من كلية الهندسة المدنية في جامعة دريدسن للتقنية، وعليك تقديم طلبك قبل نهاية يوليو/تموز للحصول على منحة هيئة "دي إيه إيه دي" وتقديم طلبك إلى مكتب الهيئة أو السفارة الألمانية في بلدك.

6- ماجستير تقنيات الطاقة المتجددة من كلية الهندسة في جامعة "كارل فون أوسيتسكي"، وتستقبل الكلية الطلبات في منتصف أكتوبر/تشرين الأول من كل عام عبر الموقع الرسمي.

7- ماجستير في التخطيط الحضاري من جامعة شتوتغارت، وتستقبل الجامعة الطلبات عبر الموقع الرسمي من بداية أغسطس/آب حتى منتصف فبراير/شباط.

وإذا كنت مصريا يمكنك الالتحاق ببرنامج جامعة شتوتغارت وجامعة عين شمس للتخصص نفسه وحضور السنة الثانية من دراستك في القاهرة.

8- برنامج الدكتوراه الدولي للاقتصاد الزراعي والحيوي بالتعاون بين جامعتي "هوهنهايم" و"جيسن".

ويقبل البرنامج الطلبات حتى آخر أكتوبر/تشرين الأول القادم عبر موقع هيئة "دي إيه إيه دي".

9- ماجستير في إدارة المخاطر الصحية العالمية من جامعة بون البحثية، وتستقبل الجامعة الطلبات على موقعها الرسمي بداية من أكتوبر/تشرين الأول حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.

10- ماجستير القانون الدولي من مركز ميونخ لقانون الملكية الفكرية "إم آي بي إل سي" (MIPLC)، ويمكنك تقديم طلبك من الآن حتى نهاية مارس/آذار العام القادم عبر الموقع الرسمي للمركز.

كيف تحصل على منحة من هيئة "دي إيه إيه دي" الألمانية؟

1- إذا كنت قادما من دولة نامية ولديك عامان على الأقل من الخبرة المهنية منذ التخرج.

2- إذا كنت حاصلا على درجة جامعية في التخصص الذي تنوي دراسته.

3- يعتمد القبول في البرنامج على المعايير التالية: معدل تراكمي بنسبة 40%، وعدد دورات التخصص التي درستها بنسبة 25%، وخطاب التحفيز بنسبة 35%.

4- تقديم نسخة إلكترونية من خطاب تحفيز قوي بحد أقصى صفحتين مؤرخ وموقّع، على أن تثبت دوافعك التنموية بعد حصولك على المنحة وقدرتك المستقبلية على تولي المسؤولية الاجتماعية، وبدء ودعم التغييرات في بلدك الأم.

5- إثبات إتقان اللغة الإنجليزية بشهادة "توفل" (TOEFL) أو شهادة "آيلتس" (IELTS).

6- قم بإعداد نسخ إلكترونية من المستندات الداعمة لخبرتك المهنية أو التطوعية وخطابات مديريك وأساتذتك السابقين.

7- تأكد من اكتمال طلبك بحلول الموعد النهائي للفوز بمنحة للدراسة في ألمانيا باللغة الإنجليزية.