ظهور الشعر الأبيض في العشرينيات من العمر.. كيف تحمي شبابك؟

يرتبط ظهور الشعر الأبيض بالتقدم في العمر والشيخوخة، وقد يوحي أيضا بالحكمة لارتباطه بكبار السن وذوي الخبرة في الحياة، لكن بشكل غير متوقع يبدأ الشيب في الظهور عند بعض الناس من فترة العشرينيات، وأحيانا قبل ذلك، وبمجرد ظهوره يبدأ في الانتشار.

وتسهم عديد من العوامل في ظهور الشيب المبكر، بعضها عوامل بيولوجية ونفسية وبيئية، وأخرى ترتبط بالعادات وأسلوب الحياة، وبمعرفة الأسباب والاستعانة ببعض النصائح يمكن أن نبطئ انتشار الشيب ونحافظ على ما تبقى من الشعر باللون الأصلي لأطول فترة ممكنة.

العامل الوراثي

قبل البحث عن أسباب تحول شعرك للون الأبيض مبكرا، انظر إلى والديك، فإذا ظهر الشيب مبكرا عند أحدهما، فاعلم أن هناك احتمالا كبيرا أن تكون مثلهم، فقد وجد بحث نشر في دورية "نيتشر كوميونيكيشنز" (Nature Communications) أن نسبة تحول الشعر للون الأبيض بسبب الجينات تصل إلى 30%.

كما تلعب الاختلافات العرقية دورا كذلك، إذ يمكن أن يبدأ الشعر في فقدان صبغته عند ذوي البشرة البيضاء بعمر 20 عاما، وعند الآسيويين في سن 25 عاما، وفي سن 30 عاما عند ذوي الأصول الأفريقية، حسب دراسة نشرتها المكتبة الوطنية للطب الأميركية.

نقص الفيتامينات

قد يسهم انخفاض بعض مستويات الفيتامينات والمعادن مثل "بي 6″ (B6)، و"بي 12″ (B12)، و"دي" (D)، والكالسيوم والنحاس والزنك في ظهور الشيب المبكر.

ونشرت مجلة "ديفلوبمنت" (Development) العلمية بحثا يتناول نقص فيتامينات ومعادن مختلفة، وعلاقته بشيب الشعر، ووجد أن نقص هذه العناصر الغذائية يؤثر على التصبغ، مما يشير إلى أن اللون يمكن أن يعود بمكملات الفيتامينات.

بعض الحالات الطبية

تؤدي بعض أمراض المناعة الذاتية إلى زيادة احتمالية ظهور الشيب في فترة الشباب.

ووجدت مجموعة من الأبحاث نشرتها مجلة "علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي" (JCEM) أن اختلال وظائف الغدة الدرقية يسبب مشاكل في الشعر ويؤثر على صبغته.

ضغوط الحياة

توصلت دراسة من جامعة نيويورك إلى أن تعرض الجسم للتوتر والضغط النفسي يسبب إجهاد الخلايا المسؤولة عن لون الشعر.

وفي دراسة أخرى نُشرت في مجلة "إي لايف" (eLife) العلمية، تبين أن هناك ارتباطا كبيرا بين الصحة النفسية وظهور الشيب المبكر.

التدخين

مع أضرار التدخين المتعددة، تؤثر هذه العادة بشكل كبير في اختفاء صبغة الشعر، ويصل احتمال ظهور الشيب عند المدخنين قبل سن الـ30 إلى مرتين ونصف مرة أكثر مقارنة بغير المدخنين، وفقا لدراسة نشرتها المجلة الإيطالية للأمراض الجلدية.

أشعة الشمس

التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية أحد العوامل التي تؤثر سلبا على الميلانين ويضر بلون الشعر.

الصبغة ومنتجات العناية بالشعر

منتجات العناية بالشعر هي ذاتها من العوامل التي تسهم في تحوله للون الأبيض، كما تحتوي صبغات الشعر على مركبات ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ضارة تقلل من صبغة الميلانين مثل بيروكسيد الهيدروجين.

كما يؤدي الاستخدام المفرط للمنتجات التي تبيض الشعر قبل وضع الصبغة إلى تحوله إلى اللون الأبيض، ويتأثر الشعر كذلك بالحرارة الناتجة عن مجففات الشعر والمكواة.

كيف تحمي شعرك؟

تصعب إعادة الشعر إلى لونه الأصلي، لكن يمكن لبعض النصائح أن تساعدك في زيادة صبغة الشعر وإبطاء عملية تحوله للون الأبيض.

علاج نقص الفيتامينات

لعكس نتيجة نقص الفيتامينات والمعادن التي تؤدي إلى تأثر صبغة الشعر، يجب تناول الأطعمة الغنية بتلك العناصر الغذائية.

وتعد المأكولات البحرية والبيض واللحوم مصادر جيدة لفيتامين "بي 12″، كما أن الحليب والسلمون والجبن مصادر ممتازة لفيتامين "د"، ومن المصادر الغذائية الجيدة للنحاس كبد البقر والعدس واللوز والشوكولاتة الداكنة ونبات الهليون.

الإقلاع عن التدخين

إذا كان التدخين أحد أكبر العوامل التي تؤدي لظهور الشيب، فإن الإقلاع عن هذه العادة هو من أول الخطوات التي يجب اتخاذها للحفاظ على الشعر والصحة الجسدية.

تناول أطعمة غنية بمضادات الأكسدة

يساعد تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، مثل الفواكه والخضروات الطازجة، والشاي الأخضر، وزيت الزيتون، والسمك، في تقليل الإجهاد التأكسدي، الذي يعد أحد أسباب ظهور الشيب المبكر.

البدائل الطبيعية

تساعد بعض المواد الطبيعية في زيادة صبغة الشعر وإبطاء عملية تحوله للون الأبيض، ومنها:

أوراق الكاري: وتستخدم لإبطاء ظهور الشيب المبكر، ويمكن استخدامها عن طريق مزج ربع كوب من أوراق الكاري مع نصف كوب من الزبادي ووضعه على الشعر وفروة الرأس ثم غسله بعد 30 دقيقة، ويكرر ذلك مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع.

الشاي الأسود: لدى الشاي الأسود فوائد عديدة، ومنها زيادة لون الشعر، ويستخدم عن طريق نقع 3 إلى 5 أكياس شاي في كوبين من الماء المغلي، وتركه حتى يبرد، ثم وضعه على الشعر المبلل بعد غسله.

زيت جوز الهند: يمكن تدليك فروة الرأس به مرة كل يومين قبل النوم، ثم غسل الشعر في الصباح التالي.

إكليل الجبل: أحضر برطمانا بسعة 250 مليلترا، واملأ ثلثه بإكليل الجبل المجفف ثم املأ الجزء العلوي بزيت الزيتون، واترك البرطمان في مكان مشمس لمدة 4 إلى 6 أسابيع، وقم برجه كل بضعة أيام، وبعد 6 أسابيع يستخدم كزيت للشعر.

صبغ الشعر بمواد صحية

يمكنك صبغ شعرك بمواد طبيعية، مثل استخدام شاي زهرة البابونج، وقشر الليمون، والزعفران لتلوين الشعر باللون الأشقر، وعصير البنجر وعصير الجزر للحصول على لون أحمر، والقهوة والقرفة لشعر باللون البني، والجوز الأسود والشاي الأسود والمريمية لتلوين الشعر باللون الأسود.

والحناء الطبيعية أيضا من أشهر المواد الطبيعية المستخدمة في صبغ الشعر.

ولا تؤثر المواد الطبيعية بنفس قوة وسرعة الصبغات الكيميائية بالطبع، لذلك يجب تكرار عملية الصبغ عدة مرات قبل أن تلاحظ أي تغيير، ولكنها تضمن سلامة الشعر من الأضرار التي تسببها المواد الكيميائية.