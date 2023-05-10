"محمد" الاسم الأكثر شعبية للمواليد الذكور في برلين.. فماذا عن الإناث؟

تشهد أوروبا تحولا ليس فقط في مظهر الحياة، بل أيضا في الأسماء الأكثر شعبية نظرا لازدياد نسبة الذين من أصول مهاجرة ممن يعيشون فيها. ومع تزايد عدد المهاجرين في أوروبا وتدفق عدد كبير من اللاجئين إليها مؤخرا؛ أصبحت بعض الأسماء أكثر تداولا من أي وقت سابق.

وعلى سبيل المثال، يشق اسم "محمد" طريقه ليكون ضمن الأسماء الذكور الأكثر شعبية للأطفال حديثي الولادة في ألمانيا، إذ حقق المرتبة الأولى في برلين عام 2022، والمرتبة العشرين ضمن كامل ألمانيا، لكن ماذا عن لأسماء الإناث؟

"محمد" في المرتبة الأولى

يحتل اسم محمد المرتبة الأولى ضمن الأسماء الأكثر شعبية للأطفال حديثي الولادة في برلين. وحسب صحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية فقد أعلنت جمعية اللغة الألمانية أن "محمد" سبق أسماء تربعت فترة طويلة على القائمة؛ مثل نوح وآدم.

وحسب الصحيفة الألمانية، فإن هذا الأمر يتعلق بالمواليد الذكور، في حين احتل اسم صوفيا المركز الأول بالنسبة للفتيات في العاصمة الألمانية برلين، متقدما على أسماء أخرى مثل إميليا وإيما.

نوح الأكثر شعبية

ويقول بيان الجمعية الألمانية إن اسم نوح ما يزال يتصدر الاسماء الأكثر شعبية للأطفال حديثي الولادة على مستوى ألمانيا كلها.

وحسب صحيفة "دي تسايت" الألمانية -التي نشرت أيضا عن الموضوع- فإن أساس القوائم السنوية للأسماء هو البيانات المأخوذة من أكثر من 750 مكتب تسجيل ولادات في جميع أنحاء ألمانيا.

وقالت تسايت إن اسم محمد احتل المرتبة 20 على الصعيد الوطني، حيث تم منح اسم محمد 2758 مرة لمواليد العام الماضي 2022.

ووفقا لتسايت، فإن اسم محمد لم يكن الاسم الأكثر شيوعًا في برلين عام 2018؛ بيد أنه كان ضمن المراكز المتقدمة، وهو ما أثار جدلا في برلين حينها. وفي عام 2021 احتل اسم محمد المرتبة الثالثة في برلين، ليحقق الصدارة عام 2022.

أسماء عربية أخرى

وفي الموقع الإلكتروني المختص بالأسماء الأكثر انتشارا في ألمانيا، ظهرت أسماء عربية أخرى ضمن الأسماء الأكثر شعبية لعام 2022، مثل: مالك وعلي للذكور، وللفتيات جاءت عليا وزينب، إضافة إلى بعض الأسماء المشتركة لدى الألمان والعرب مثل: هنا، ولندا، ولينا.

إلا أنه لا يسمح بجميع الأسماء في ألمانيا، فحسب مجلة شتيرن، فإنه "يمنع تسجيل أي اسم على شهادة الميلاد الألمانية قد يسبب لصاحبه مشكلة نفسية مستقبلا، أو أن يصبح محلا للسخرية من قبل أقرانه والمجتمع في ما بعد".