أيقونة فلسطين شيرين أبو عاقلة.. إرث 25 عاما بالجزيرة

كان اسم الراحلة شيرين أبو عاقلة، الصحفية في الجزيرة، ركنا أساسيا حاضرا في كل منزل بالأراضي الفلسطينية، مما جعل فلسطين أقرب من أي وقت مضى للعرب والمسلمين إقليميا وعالميا.

1997

انضمت شيرين إلى قناة الجزيرة عام 1997 صحفية ميدانية، حيث قدمها على الهواء مدير مكتب القناة في فلسطين وليد العمري.

في ذلك الوقت، لم يكن هناك سوى عدد قليل من الصحفيات يخضن مثل هذه التجربة، وشقت شيرين طريقا للعديد من الشابات الطموحات ليحملن المشعل، واستمرت في أداء مهامها حتى أنفاسها الأخيرة.