‫ما هي متلازمة الأمعاء القصيرة؟

قالت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز ‫الهضمي إن متلازمة الأمعاء القصيرة هي حالة طبية تحدث عند إزالة جزء كبير من الأمعاء الدقيقة، على سبيل المثال بسبب مرض كرون، وهو ‫التهاب مزمن يصيب الأمعاء.

‫وأوضحت الجمعية أنه نتيجة لذلك لا يعود الجسم قادرا على امتصاص العناصر ‫الغذائية الكافية من الطعام، مما يؤدي إلى الإصابة بسوء التغذية من ‫ناحية والمعاناة من مشاكل كثيرة في الجهاز الهضمي من ناحية أخرى.

أعراض متلازمة الأمعاء القصيرة

‫وتتمثل أعراض الإصابة بمتلازمة الأمعاء القصيرة في فقدان الوزن بسبب نقص ‫المغذيات والإسهال المائي الشديد والبراز الدهني وعدم تحمل اللاكتوز ‫(سكر الحليب)، بالإضافة إلى الشعور بالانتفاخ وحرقة المعدة والغثيان ‫والقيء.

‫ويمكن مواجهة متاعب متلازمة الأمعاء القصيرة بواسطة الأدوية لإيقاف الإسهال المائي، كما يمكن مواجهة إفراز حمض المعدة الزائد ‫بواسطة بعض الأدوية (مثبطات مضخة البروتون).

‫ولتجنب الإصابة بسوء التغذية ينبغي اتباع نظام غذائي صحي متوازن يقوم ‫على الخضروات والفواكه الطازجة ومنتجات الحبوب الكاملة، كما يمكن اللجوء ‫إلى المكملات الغذائية، على أن يتم تناولها تحت إشراف الطبيب.