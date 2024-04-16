صحة

الإنكار العنيد للأخطاء قد يشير إلى ‫الخرف

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16/4/2024

قالت مبادرة أبحاث ألزهايمر بألمانيا ‫إن الخرف هو ضعف مستمر أو متقدم في الذاكرة أو التفكير أو وظائف المخ ‫الأخرى.

‫وأوضحت المبادرة أن عوامل الخطورة المؤدية إلى الخرف تتمثل في التقدم في ‫العمر والاستعداد الوراثي والأمراض المزمنة، مثل داء السكري وارتفاع ضغط ‫الدم وارتفاع الكوليسترول والسمنة والتدخين، بالإضافة إلى ‫إصابات الدماغ والاكتئاب.

كما يعتبر الأشخاص، الذين يعانون انخفاض النشاط العقلي والاجتماعي ‫والجسدي، أكثر عرضة للإصابة بالخرف.

أعراض الخرف

‫وأوضحت المبادرة أنه يمكن الاستدلال على الإصابة بالخرف من خلال الأعراض ‫التالية:

  • نسيان الأحداث الأخيرة
  • صعوبة القيام بالأنشطة المعتادة
  • اضطرابات النطق
  • فقدان الاهتمام بالعمل والهوايات والاتصالات
  • صعوبة العثور على الطريق في بيئة غريبة
  • عدم وجود نظرة عامة على الأمور المالية
  • سوء تقدير المخاطر
  • تقلبات مزاجية غير مألوفة والقلق المستمر وسرعة الاستثارة وعدم الثقة
  • الإنكار العنيد للأخطاء

‫سبل العلاج

‫وتنبغي استشارة الطبيب عند ملاحظة هذه العلامات للخضوع للعلاج في الوقت ‫المناسب، والذي يهدف إلى إبطاء تطور المرض من ناحية وتحسين جودة حياة ‫المريض من ناحية أخرى.

‫وترتكز الخطة العلاجية على العلاج الدوائي لتحسين الذاكرة ودرجة التركيز ‫ومواجهة اضطرابات النوم والخوف والقلق والاضطراب، بالإضافة إلى ‫التمارين، التي تعمل على تحسين الحركة والإدراك، فضلا عن العلاج النفسي ‫والعلاج بالموسيقى والفن.

المصدر : الألمانية