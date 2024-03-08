أوصت مختصة التغذية الألمانية إينا ‫دانكوا مرضى السكري بضبط مستويات السكر بالدم تجنبا لحدوث انخفاض شديد ‫أو ارتفاع شديد في مستوى السكر بالدم.

‫وأوضحت دانكوا أن عدم تناول الطعام لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى نقص ‫السكر بالدم، وهو ما يحدث أيضا عند تناول جرعة زائدة من الدواء.

تعرق وارتعاش

‫وتتمثل أعراض الانخفاض الشديد لمستوى السكر بالدم في الخمول والتعرق ‫والارتعاش والاضطراب الداخلي والتشوش الذهني وخفقان القلب، ويمكن أن يصل ‫الأمر إلى حد فقدان الوعي.

‫وعند ملاحظة هذه الأعراض ينبغي تناول محلول السكر. وفي الحالات الشديدة ‫ينبغي الاتصال بالإسعاف.

‫جفاف وعطش شديد

‫وأضافت دانكوا أن ارتفاع مستوى السكر بالدم يحدث بسبب تناول الكثير من ‫الطعام مع عدم أخذ جرعة الدواء، موضحة أن أعراض ارتفاع مستوى السكر ‫بالدم تتمثل في الجفاف والعطش الشديد والدوار والغثيان وتدهور الرؤية.

‫وتشمل أعراض ارتفاع مستوى السكر بالدم أيضا الرغبة المتزايدة في التبول ‫والتعب والإرهاق ورائحة النفس "الحلوة" بعض الشيء. كما قد يصل الأمر إلى ‫حد فقدان الوعي.

‫ويمكن مواجهة ارتفاع مستوى السكر من خلال تناول الدواء. وفي الحالات ‫الشديدة ينبغي استدعاء الإسعاف.