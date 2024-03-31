هل خطر في بالك يوما أن عدم الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم قد يرتبط بمرض ارتفاع ضغط الدم؟

وأجرى الدراسة باحثون بقيادة الدكتور كافيه حسيني، الأستاذ المساعد في أمراض القلب من مركز طهران للقلب في إيران، ومن المقرر تقديمها في الجلسات العلمية السنوية للكلية الأميركية لأمراض القلب والأوعية الدموية، والتي سوف تعقد في أتلانتا في الفترة من 6 الى 8 أبريل/نيسان 2024. وكتب عن الدراسة موقع ساينس ديلي.

ووجد الباحثون أن النوم أقل من 7 ساعات يزيد من احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

كما أن هذا الخطر يزداد أكثر عند الأشخاص الذين يحصلون على عدد ساعات نوم أقل من 5 ساعات يوميا.

كيف يرتبط عدد ساعات النوم بمخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم؟

أكد الباحثون وجود علاقة بين أنماط النوم وارتفاع ضغط الدم إلا أنه لا يوجد دليل واضح على طبيعة هذه العلاقة. هذه الدراسة استندت على 16 بحثا تم إجراؤها بين عامي 2000-2023، حيث حلل الباحثون بيانات أكثر من مليون شخص من 6 دول مختلفة لم يكن لهم تاريخ مسبق بالإصابة بارتفاع ضغط الدم، وتمت متابعتهم بالمتوسط لمدة 5 سنوات.

وقد تم ربط النوم لفترات قصيرة بزيادة مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم مع أخذ عوامل أخرى بعين الاعتبار مثل العمر والجنس والتعليم وحالة التدخين ومؤشر كتلة الجسم (BMI).

ووجد الباحثون أن النوم لفترات قصيرة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم وأن هذا الارتباط يكون أقوى عند الأشخاص الذين ينامون أقل من 5 ساعات يوميا.

وترتفع نسبة خطر الإصابة بمرض ضغط الدم من 7% عند الأشخاص الذين ينامون أقل من 7 ساعات يوميا إلى 11% عند الأشخاص الذين يحصلون على عدد ساعات نوم أقل من 5 ساعات يوميا.

وقال حسيني إنه بالمقارنة، من المعروف أن مرض السكري والتدخين يزيدان من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 20% على الأقل.

عوامل قد تسبب ارتفاع ضغط الدم

وقال حسيني إن النوم المتقطع يمكن أن يكون السبب وراء ارتفاع ضغط الدم. وأوضح أيضا أن العادات اليومية مثل الإفراط في تناول الطعام، والعمل الليلي، واستخدام بعض الأدوية، وكذلك القلق، والاكتئاب، ومرض توقف التنفس أثناء النوم يمكن أن تكون من العوامل المساهمة في ارتفاع ضغط الدم.

وذكر حسيني أيضا أن هنالك علاقة بين فترات النوم الطويلة وحدوث زيادة في ضغط الدم ولكن نسبة ظهورها لم تكن كبيرة في الدراسة. وأوضح أيضا أن معدل 7 إلى 8 ساعات من النوم يوميا هي الفترة الموصى بها من قبل خبراء النوم وهي الأفضل لصحة القلب.

وظهرت فروق في النتائج بين الذكور والإناث الذين ينامون أقل من 7 ساعات يوميا، حيث بينت النتائج أن الإناث كن أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 7% مقارنة بالذكور. وقال حسيني "إن الحصول على قدر قليل من النوم قد يكون أكثر خطورة عند النساء".

ومن المهم التحدث مع الطبيب حول أنماط النوم خاصة لمن يعاني من انقطاع النفس أثناء النوم "اختناق النوم"، حيث إن اختناق النوم قد تم ربطه بارتفاع معدلات ضغط الدم والسكتة الدماغية وأمراض الشريان التاجي.

مرض ارتفاع ضغط الدم

ومرض ارتفاع ضغط الدم هو حالة يكون فيها ضغط الدم في الأوعية الدموية مرتفعا لدرجة تؤدي إلى حدوث أضرار صحية في الجسم، كأمراض القلب والجلطات.

ويعتبر أحد أهم الأخطار الصحية على المستوى العالمي، ويطلق عليه اسم "القاتل الصامت"، لأن المريض قد يكون مصابا به لسنين من دون أن يعرف، ولا يكتشف إلا بعد حدوث أضرار دائمة في الجسم.

ويعتمد ضغط الدم على كمية الدم التي يضخها القلب إلى الجسم، ومقدار المقاومة لتدفقه في الأوعية الدموية. فكلما زاد الضخ وارتفعت مقاومة الأوعية، زاد ضغط الدم.

ويقاس ضغط الدم باستخدام جهاز خاص قد يكون يدويا مثل جهاز قياس الضغط الزئبقي، أو آليا كأجهزة قياس الضغط الإلكترونية. وبينما قد يكون الأول أدق، فإن الثانية أسهل من حيث الاستعمال.

ويسجل الجهاز قراءتين، الأولى وهي الأعلى تمثل ضغط الدم الانقباضي، والثانية وهي الأقل تمثل الانبساطي. وتكتب القراءة على شكل كسر، البسط هو الانقباضي والمقام هو الانبساطي. فمثلا إذا كان الضغط الانقباضي 120 والانبساطي 80، فيكتب ضغط الدم لهذا لشخص على صورة 120/80. أما وحدة القياس فهي المليمتر الزئبقي، وتعني أن الضغط الانقباضي مثلا مساو لارتفاع عمود من الزئبق طوله 120 مليمترا.

وتصنف جمعية القلب الأميركية قراءات ضغط الدم وفق الآتي:

ضغط الدم الطبيعي: الانقباضي أقل من 120 والانبساطي أقل من 80.

ما قبل المرضي: الانقباضي ما بين 120 و139 والانبساطي ما بين 80 و89.

ارتفاع ضغط الدم المرحلة الأولى: الانقباضي 140-159 والانبساطي 90-99.

ارتفاع ضغط الدم المرحلة الثانية: الانقباضي 160 أو أعلى، والانبساطي 100 أو أعلى.

إذا كان ضغط الدم الانقباضي أعلى من 180 أو الانبساطي أعلى من 110 فهذا يعني أن المصاب يمر بنوبة فرط ضغط، ويجب عندها التوجه إلى عيادة الطوارئ فورا، لأن هذا الارتفاع يهدد حياة المريض. وفي الطوارئ سوف يقوم الطبيب بتخفيض ضغط دم المريض بسرعة، وقد يبقيه في المستشفى لحين السيطرة عليه.

مرض اختناق النوم

واختناق النوم هو حالة يحدث فيها استرخاء في جدران الحلق؛ مما يؤدي إلى ضيقه وتوقف التنفس الطبيعي، وقد يؤدي هذا إلى انقطاع النوم.

كما أن لانقطاع التنفس خلال النوم آثارا سلبية على صحة الشخص، قد تصل للسكتة الدماغية، وذلك وفقا لخدمات الصحة الوطنية في المملكة المتحدة.

وفي انقطاع التنفس خلال النوم (apnoea) قد يحدث انسداد كلي في مجرى الهواء، وهذا عندما ينقطع التنفس لمدة 10 ثوان أو أكثر.

وأيضا قد يحدث انسداد جزئي لمجرى الهواء (hypopnea) يؤدي إلى انخفاض تدفق الهواء أكثر من 50% لمدة 10 ثوان أو أكثر.

والأشخاص المصابون بانقطاع التنفس خلال النوم قد يعانون من نوبات الانقطاع بشكل متكرر، وقد تصل إلى نوبة مرة واحدة كل دقيقة أو دقيقتين في الحالات الشديدة.