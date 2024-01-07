طبيب ألماني: عدم علاج الملاريا قد يؤدي إلى الوفاة
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7/1/2024
قال البروفيسور الألماني بيتر كريمسنر إن الملاريا هي مرض يسببه البعوض، تتمثل أعراضه في الحمى والصداع وآلام الأطراف والإسهال والغثيان والقيء والدوار.
وشدد مدير معهد الطب الاستوائي وطب السفر وعلم الطفيليات البشرية بمستشفى توبنجن الجامعي بألمانيا، على ضرورة علاج الملاريا في الوقت المناسب بالأدوية المضادة للطفيليات، محذرا من أن عدم علاجها قد يؤدي إلى الوفاة.
وللوقاية من الملاريا ينبغي حماية الجسم من لدغات البعوض باستخدام ناموسية على السرير، كما يمكن دهان الجسم بما يُعرف بطارد البعوض، الذي يمكنه وحده أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالمرض.
وكإجراء وقائي أكثر فعالية، يمكن تناول الأدوية المضادة للملاريا طوال فترة السفر.
المصدر : الألمانية