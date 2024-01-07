طبيب ألماني: عدم علاج ‫الملاريا قد يؤدي إلى ‫الوفاة

قال البروفيسور الألماني بيتر كريمسنر إن الملاريا هي مرض يسببه البعوض، ‫تتمثل أعراضه في الحمى والصداع وآلام الأطراف والإسهال والغثيان والقيء ‫والدوار.

‫وشدد مدير معهد الطب الاستوائي وطب السفر وعلم الطفيليات البشرية ‫بمستشفى توبنجن الجامعي بألمانيا، على ضرورة علاج الملاريا في الوقت المناسب ‫بالأدوية المضادة للطفيليات، محذرا من أن عدم علاجها قد يؤدي إلى ‫الوفاة.

وللوقاية من الملاريا ينبغي حماية الجسم من لدغات البعوض باستخدام ‫ناموسية على السرير، كما يمكن دهان الجسم بما يُعرف بطارد البعوض، الذي يمكنه وحده أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالمرض.

‫وكإجراء وقائي أكثر فعالية، يمكن تناول الأدوية المضادة للملاريا طوال ‫فترة السفر.