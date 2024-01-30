صحة|نيوزيلندا

نيوزيلندا تحظر المواد الكيميائية التي لا تتكسر

مادة “الفورمالديهايد” بطلاء الأظافر ترفع خطر الإجهاض والربو والسرطان. (النشر مجاني لعملاء وكالة الأنباء الألمانية “dpa”. لا يجوز استخدام الصورة إلا مع النص المذكور وبشرط الإشارة إلى مصدرها.) عدسة: dpa صور: Andrea Warnecke/dpa-tmn/dpa
المواد الكيميائية الأبدية تستخدم في بعض الأحيان في منتجات مثل طلاء الأظافر (الألمانية)
30/1/2024

حظرت نيوزيلندا استخدام مجموعة من المواد الكيميائية التي لا تتكسر، ويعتقد أن لها تأثيرا سلبيا على صحة الإنسان.

وقالت هيئة الحماية البيئية اليوم الثلاثاء إنه سيتم حظر استخدام مواد البيرفلوروالكيل والبولي فلورو ألكيل في المنتجات التجميلية ابتداء من 31 ديسمبر/كانون الأول 2026.

وتعد نيوزيلندا من أوائل الدول في العالم التي تحظر هذه المواد، وغالبا ما يطلق عليها "المواد الكيميائية الأبدية".

وتستخدم هذه المواد في بعض الأحيان في منتجات مثل طلاء الأظافر وكريم الحلاقة وكريم الأساس والماسكرا.

ويتم إضافتها من أجل تنعيم الجلد، أو جعل المنتجات التجميلية أكثر استمرارا ومقاومة للماء.

وقال مدير قسم إعادة تقييم خطورة المواد بالهيئة شاون بريسو إن الأبحاث الدولية تشير إلى أنه تم العثور على مواد البيرفلوروالكيل والبولي فلورو ألكيل في عدد ضئيل من المنتجات.

وأضاف "لكننا نتبنى توجها حذرا تجاه المخاطر المحتملة من هذه المواد".

وتابع "نعلم أن هذه المواد لا تتكسر بسهولة، ويمكنها التراكم داخل جسمنا، وبعضها يمكن أن يكون ساما بمستويات مرتفعة".

المصدر : الألمانية