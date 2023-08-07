ما أعراض ‫التهاب المثانة؟ ومتى تجب استشارة الطبيب؟

يعد التهاب المثانة من الالتهابات التي تسببها البكتيريا، والتي تهاجم المثانة ‫عندما يكون الجزء السفلي من الجسم باردا، كما هو الحال عند البقاء في ‫ثوب سباحة مبلل بعد السباحة.

غرفة الصيادلة بولاية هيسن الألمانية، أوضحت أن أعراض التهاب المثانة البسيط تتمثل في الرغبة ‫المتكررة في التبول مع الشعور بحرقان وألم أثناء التبول.

ويمكن مواجهة ‫هذه الأعراض بواسطة الأدوية المضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفين، مع ‫مراعاة شرب السوائل بكثرة؛ حيث يعمل ذلك على طرد البكتيريا. ويعد الماء ‫المشروب الأفضل.

‫‫أما التهاب المثانة الشديد، فتشمل أعراضه آلام الظهر في نطاق الكلى ‫وتقلصات في الجزء السفلي من البطن ووجود دم في البول، بالإضافة إلى ‫الغثيان والقيء.

وتعني هذه الأعراض أن الالتهاب وصل إلى المسالك البولية ‫العلوية، والتي تشمل أجزاء من الكلى، ما يستلزم استشارة الطبيب.

ويتم ‫العلاج في هذه الحالة بواسطة المضادات الحيوية غالبا.

وبغض النظر عن شدة الحالة، يستلزم التهاب المثانة استشارة الطبيب لدى فئات معينة مثل ‫الأطفال والحوامل ومرضى السكري ومرضى الكلى.