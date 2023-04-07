كسر الصيام بسيجارة.. عادة قد تهدد حياتك

عمّان- يسارع عدد من الصائمين المدخنين إلى كسر صيامهم في شهر رمضان بسيجارة، قبل تناول أي طعام أو شراب، مما يؤدي إلى احتمال حدوث أضرار كبيرة ومضاعفات على صحتهم، ويشكل خطرا يهدد حياتهم.

ما أضرار التدخين بعد الإفطار مباشرة؟

يؤكد اختصاصي الأمراض الصدرية والتنفسية والحساسية والعناية الحثيثة الدكتور محمد حسن الطراونة أن التدخين بعد الإفطار مباشرة في شهر رمضان قد يتسبب في مشاكل صحية خطيرة، خصوصا بعد ساعات طويلة من الصيام وجفاف الحلق، مما يزيد من احتمال حدوث تهيج في الأغشية المخاطية للفم، والإصابة بالفطريات الفموية.

وأضاف الطراونة -في تصريحات للجزيرة نت- أن الإفطار على سيجارة قد يزيد احتمال الإصابة بالفيروسات والبكتيريا، كما يؤدي إلى تسارع في نبضات القلب، وتهيّج في القصبات الهوائية، لا سيما عند الأشخاص الذين يعانون أمراضا تنفسية مزمنة.

وقال إن التدخين مباشرة بعد يوم طويل من الصيام من دون تناول أي شيء، من الممكن أن يسبب أيضا تأثيرات سلبية على الجهاز الهضمي، مما يحدث عسرا بالهضم، أو الإصابة بتسمم التبغ.

هل يعد ذلك أعلى درجات الإدمان على النيكوتين؟

يبين الدكتور الطراونة أن التدخين مباشرة بعد ساعات طويلة من الصيام يعد من أعلى درجات الإدمان والتعوّد على ماده النيكوتين.

وقال إن هذه العادة تقلل من نسبة الأكسجين في الجسم بشكل مفاجئ، وتؤدي إلى رفع ثاني أكسيد الكربون، مما ينتج عنه الشعور بالدوران والصداع. كما تؤدي إلى زيادة احتمال الإصابة بنوبات الربو ونوبات الانسداد القصبي المزمن، وترفع من احتمال حدوث جلطات قلبية، ومن ثم زيادة الوفيات.

هل ينطبق ذلك على السجائر الإلكترونية؟

يبين الدكتور الطراونة أن مخاطر التدخين، لا سيما بعد الإفطار مباشرة بعد الصيام، تنطبق على أشكال التدخين كافة، ومنها السجائر الإلكترونية، التي يروج بين الناس أنه إذا تم تعاطيها بنكهات مختلفة فإنها تساعد على الإقلاع عن التدخين، إلا أن تلك المعلومة مغلوطة.

وتابع بأن السجائر الإلكترونية تحتوي مادة النيكوتين وتسبب الإدمان عليها، كما أن الغازات والأبخرة المتطايرة منها نتيجة عملية الاحتراق تؤدي إلى الإضرار بالرئة والجهاز التنفسي والقلب، وتسبب الولادة المبكرة عند الحوامل ونقصانا في وزن الجنين.

ولفت الطراونة إلى دراسة -أجرتها جامعة بوسطن- تقول إن تدخين السجائر الإلكترونية بعد عملية التسخين واحتراق الأدخنة المتصاعدة تؤدي إلى الإضرار بالخلايا المناعية داخل الرئة، وتزيد احتمال الإصابة بفيروس كورونا والالتهابات الفيروسية بشكل عام، بالإضافة لاحتمال الإصابة بالربو والانسداد الرئوي.

رمضان فرصة للإقلاع عن التدخين

ويرى الدكتور الطراونة أن شهر رمضان المبارك فرصة مناسبة للمدخنين للإقلاع عن التدخين بجميع أنواعه، لما فيه من ضرر كبير على صحة الإنسان، إذ يمكن تجنب هذه العادة بالانتظار قليلا بعد شرب الماء أو تناول الطعام، حتى لا ترتفع المخاطر الطارئة، وتسبب ارتفاعا مفاجئا لثاني أكسيد الكربون.

ما طرق الإقلاع عن التدخين في رمضان؟

للمساعدة في الإقلاع عن التدخين، واغتنام فرصه الصيام، أشار الدكتور الطراونة إلى إمكان استعمال بدائل النيكوتين، مثل علكة النيكوتين ولاصقات النيكوتين، كما نصح بممارسة الرياضة، لأنها من الوسائل التي تساعد على الإقلاع عن التدخين.

ما خطورة التدخين مباشرة بعد الإفطار على القلب؟

يؤكد استشاري أمراض القلب والشرايين والقسطرة العلاجية والشبكات الدكتور محمد الحجيري أن التدخين بشكل عام يزيد من لزوجة الدم، وبالتالي حدوث الجلطات والسكتات القلبية.

وأضاف الحجيري -في حديث للجزيرة نت- أن هناك دراسة أجريت على مجموعة قامت بتدخين أول سيجارة بعد الاستيقاظ من النوم بـ5 دقائق، ووجدت أنهم معرضون للإصابة بسرطان الرئة بـ3 مرات أكثر من الذين ينتظرون ساعة بعد الاستيقاظ.

ما أهم النصائح للمدخنين خلال شهر رمضان؟

يوضح الدكتور الحجيري أن من أفضل النصائح لتغيير العادات السيئة، كالتدخين مباشرة بعد الإفطار، شرب الماء بكميات كبيرة، وتناول طعام صحي، والابتعاد عن العادات المرتبطة بالتدخين، مثل شرب القهوة، إضافة إلى استبدال الدخان ببدائل النيكوتين مثل علكة النيكوتين أو لاصقات النيكوتين، ويمكن أيضا زيارة عيادات الإقلاع عن التدخين في المستشفيات الموجودة فيها هذه الخدمة.