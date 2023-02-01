النعاس في النهار وبعد الأكل يدل على هذه الأمراض الخطيرة

ما هو سبب الشعور بالنعاس؟ وما الأمراض التي تسببه؟ وما الفرق بين النوم والنعاس؟ وما الفرق بين النعاس والتعب؟

ما النعاس وما سبب الشعور به؟

النعاس هو الشعور القوي بالرغبة في النوم، أو الشعور الذي يمر به الشخص قبل الخلود إلى النوم.

ومن ثم فالنعاس هو آلية يخبر بها الجسم الشخص أنه بحاجة للنوم، لكنه قد يكون مؤشرا على أمراض أو حالات معينة.

ما الفرق بين النوم والنعاس والتعب؟

النعاس هو نتيجة قلة النوم، وهو حالة منفصلة بين النوم واليقظة، حيث ينخفض انتباه الشخص ويقظته. ويمر الجميع بحالة النعاس في طريقهم إلى النوم.

ويختلف التعب عن النعاس. فالنعاس هو الشعور بالحاجة إلى النوم، أما التعب فهو نقص في الطاقة والدافع، وفق المكتبة الوطنية للطب في الولايات المتحدة.

أسباب النعاس في النهار

النعاس المفرط أثناء النهار ليس مرضا في حد ذاته، بل هو أحد الأعراض التي تسببها مشكلة أساسية، وفي ما يلي أبرز أسباب النعاس في النهار:

قلة النوم ليلا.

الأرق.

عدم الحصول على قسط كاف من النوم العميق.

الألم، إذ يمكن لأي مرض يسبب الألم، بما في ذلك التهاب المفاصل أو الألم العضلي الليفي أو الأقراص المنفتقة، أن يعقد النوم ويجعل الشخص عرضة للنعاس.

كثرة التبول الليلي، حيث يضطر الشخص إلى النهوض من السرير أثناء الليل للتبول.

الأدوية، فالعقاقير وخاصة المهدئات، يمكن أن تجعل الشخص يشعر بالنعاس والارتباك أثناء النهار. مضادات الاكتئاب وأدوية الألم ومضادات الهيستامين التي لا تستلزم وصفة طبية ليست سوى عدد قليل من الأنواع الأخرى من الأدوية التي يمكن أن تسبب النعاس.

هناك أمراض تسبب النعاس، نفصلها في الفقرة التالية.

أمراض تسبب النعاس

توقف التنفس أثناء النوم، ويعرف أيضا باسم انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA) وهو اضطراب في التنفس يتميز بتوقف قصير في التنفس أثناء الليل. يخلف نوما متقطعا يسبب عادة النعاس أثناء النهار، وقد يؤثر على ما يصل إلى 20% من البالغين، وذلك وفق مؤسسة النوم في الولايات المتحدة.

متلازمة تململ الساق (RLS) وتسبب هذه الحالة إحساسا قويا بالحاجة إلى تحريك الأطراف، وخاصة الساقين، ولها مخاطر معروفة، إذ تتسبب بتعطيل إجمالي وقت النوم ونوعيته.

اضطرابات إيقاع النوم واليقظة اليومية (Circadian Rhythm Sleep-Wake Disorders) وفيها يكون جدول نوم الشخص غير متوافق مع دورة الليل والنهار، ومن ثم يكون نومه قصيرا ومشتتا. ومن الأمثلة على ذلك اضطراب الرحلات الجوية الطويلة ومشاكل النوم التي يسببها العمل بنظام المناوبة أو الورديات.

اضطرابات الصحة العقلية، مثل اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) واضطراب القلق العام واضطراب ثنائي القطب ترتبط بمشاكل النوم التي قد تؤدي إلى نوبات من النعاس المفرط.

الخدار (Narcolepsy) وهو حالة عصبية لا يستطيع فيها الدماغ تنظيم دورة النوم والاستيقاظ بشكل صحيح. وهو يؤثر على واحد من بين كل ألفي شخص ويجعله عرضة للنوم بسرعة، بما في ذلك الأوقات غير المناسبة.

الخرف ومرض باركنسون مرتبط بصعوبات النوم والنعاس أثناء النهار.

إصابات الدماغ الرضحية (Traumatic brain injury TBI) عادة ما تسبب مشاكل في النوم.

أورام المخ أو آفات المخ (tumors or brain lesions).

اضطرابات النمو العصبي مثل اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD) الذي يصيب ملايين الأطفال والبالغين.

مرض السكري.

قصور الغدة الدرقية.

فقر الدم.

عدم توازن الكهارل (مجموعة من الأملاح والمعادن) في الدم.

النعاس بعد الأكل

تشمل أسباب النعاس بعد تناول الطعام التالي:

عملية الهضم تستهلك طاقة، مما قد يؤدي لشعور الشخص بالنعاس.

تناول الكثير من الدهون والكربوهيدرات في الوجبة قد يزيد فرص الشعور بالنعاس.

قد يكون الشخص مصابا بالسكري ولكنه لا يعرف، ولذلك فإن غلوكوز الدم يرتفع بسرعة بعد الطعام وهذا قد يسبب النعاس.

تناول وجبة دسمة وبكمية كبيرة.

زوال تأثير الكافيين الصباحي، إذ عادة ما يدوم مفعول الكافيين من 3 إلى 5 ساعات بعد شرب قهوتك. لذلك، قد يكون سبب شعورك بالتعب بعد وجبة الغداء هو توقيت شرب فنجان القهوة الصباحي وليس ما تناولته.

دواء لعلاج النعاس

هناك عدة مقاربات للتعامل مع النعاس المستمر، منها:

إذا كانت حالة الأرق خفيفة فقد يقترح الأطباء:

النوم والاستيقاظ في الوقت نفسه كل يوم (حتى أيام العطل) وذلك وفق دليل MSD الإرشادي

اتباع روتين محدد قبل النوم.

الحفاظ على هدوء وظلمة غرفة النوم.

إمضاء بعض الوقت تحت ضوء ساطع أثناء النهار.

القيام بتمارين منتظمة.

تجنب الحصول على قيلولة أثناء النهار (يزيد ذلك من صعوبة النوم أثناء الليل).

الحد من تناول الكافيين وتجنب الإفراط في تناول الطعام قبل الذهاب إلى النوم.

إذا لم تنفع هذه التغييرات البسيطة:

في هذه الحالة قد ينصح الطبيب بالأدوية التي تصرف بوصفة طبية أو من دون وصفة طبية (مثل الأقراص المنومة).

هناك العديد من أنواع الأقراص المنومة، معظمها آمنة طالما أن الطبيب يساعد على انتقاء النوع المناسب للمريض وينبهه على تأثيراتها الجانبية.

متى يكون النعاس خطيرا؟

كثير من الناس لا يرون مشكلة في الشعور بالنعاس أثناء النهار أو أوقات مختلفة من اليوم، لكن العديد من المتخصصين يحذرون من أنه قد يكون مصدرا للحوادث في حد ذاته.

تقول الكاتبة آن بريجنت، في تقرير نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، إنه برغم كون النعاس قد يكون طبيعيا عندما يحدث في المساء أو عندما يحين وقت النوم أو حتى بعد ليلة قصيرة جدا، فقد يصبح أيضا مرضيا.

وتنقل عن الدكتور مارك سابين، أخصائي أمراض الرئة في بوردو ورئيس تحالف توقف التنفس أثناء النوم، قوله إن هذه الحالة قد تحدث يوميا وأي وقت، وقد تحدث أثناء ممارسة الأنشطة اليومية، و"من ثم من الضروري أخذ الأمر على محمل الجد وعدم الاستخفاف به، لأن النعاس يمكن أن يكون علامة على أمراض، وقد تكون له عواقب وخيمة في حد ذاته خاصة أنه قد يزيد من خطر حوادث الطرق أو الحوادث المهنية".

النعاس وحوادث الطرق

وأفادت الكاتبة أنه -وفقا لبيانات السلامة على الطرق- فإن النعاس مسؤول عن ثلث حوادث الطرق المميتة.

يقول البروفيسور داميان إل إرغر، رئيس خدمة مركز النوم واليقظة في مستشفى أوتيل-ديو في باريس "حتى قبل وقوع الحادث، يجب ألا نهمل الحوادث الصغيرة التي تمثل تنبيهات، فعلى سبيل المثال عندما نعبر الخط الأبيض عن غير قصد، فإننا نفتقد مخرج الطريق السريع المعتاد".

ويضيف أن السائقين الذين يعانون من هذه الحوادث أكثر عرضة بـ 6 مرات تقريبا للوقوع ضحايا للحوادث المتعلقة بالنعاس.

ديون النوم

من مسببات النعاس ما يمكن تسميته "ديون" النوم، حيث يشرح البروفيسور إل إرغر قائلا "نحن نفتقر إلى النوم عندما ننام أقل من 6 ساعات لكل 24 ساعة" مضيفا "النسبة المئوية للبالغين في ديون النوم تتزايد وتتعلق بجميع الأعمار حيث يقدر اليوم بنسبة 35%".

وهناك العديد من الأسباب لذلك، فنحن نعيش أكثر وأكثر بعيدا عن مكان عملنا، مما يجبرنا على المغادرة في الصباح الباكر، كما تتم التضحية بالنوم نتيجة الانشغال بين العمل والأطفال والترفيه.

وأضافت الكاتبة أن مما يقصر ليالينا بشكل خاص هو التقنيات الجديدة والشبكات الاجتماعية، حيث نبقى متصلين بها طوال الوقت.

سداد ديون النوم

ذكرت الكاتبة أن هناك حلولا للحد من ديون النوم، تشمل: