سرطان البروستات وفحوصه وعلاجه.. دليك الشامل

البروستات غدّة بحجم حبة الجوز تقع أسفل المثانة وأمام المستقيم، وتحدث الإصابة بسرطان البروستات عندما تنمو الخلايا في هذه الغدة على نحو خارج عن السيطرة، فما علامات سرطان البروستات؟ وما مراحله؟ وما فحص البروستات؟ وكيف يجري؟

ما سرطان البروستات

سرطان البروستات ينشأ في غدة البروستات، وهي جزء من الجهاز التناسلي الذكري، ويصيب عادة الرجال الأكبر سنا، وإذا تم اكتشاف المرض مبكرا، فقد يعاني المريض من أعراض جانبية محدودة ومؤقتة، وذلك وفقا لمركز الحسين للسرطان في الأردن.

ووفقا لمؤسسة حمد الطبية في قطر، فإن البروستات غدّة بحجم حبة الجوز تقع أسفل المثانة وأمام المستقيم، وتحدث الإصابة بسرطان البروستات عندما تنمو الخلايا في هذه الغدة على نحو خارج عن السيطرة، وإذا تم الكشف عن الورم السرطاني في هذه الغدة مبكرا فمن الممكن علاجه والشفاء منه.

علامات سرطان البروستات

لا يشعر كثير من المرضى بأي أعراض، ويتم تشخيصهم فقط في حال القيام بفحص دم يسمى "فحص مستضد البروستات النوعي" (PSA)؛ لذلك ينصح بالقيام بفحوص الكشف المبكر.

وهناك بعض الأعراض التي يشعر بها عدد من المرضى، مثل:

كثرة التبول أو مشاكل في التبول.

وجود دم في البول.

ألم في الظهر أو الساق.

فقدان الشهية وألم في العظام (في حال انتشار المرض).

مراحل سرطان البروستات

المرحلة الأولى

السرطان في هذه المرحلة المبكرة يكون عادة بطيئا في النمو. الورم لا يمكن الشعور به، ويشمل نصف جانب واحد من البروستات أو حتى أقل من ذلك، ومستويات مستضد البروستات النوعي منخفضة، وتبدو الخلايا السرطانية مثل السليمة، وذلك وفقا لدليل مراحل السرطان "إيه سي سي" ونشرت منه أجزاء في موقع "كانسر دوت نيت".

المرحلة الثانية

الورم موجود فقط في البروستات، ومستويات مستضد البروستات النوعي متوسطة أو منخفضة، وسرطان البروستات في المرحلة الثانية صغير ولكنه قد يكون لديه خطر متزايد للنمو والانتشار.

المرحلة الثانية إيه

لا يمكن الشعور بالورم، ويشمل نصف جانب واحد من البروستات أو حتى أقل من ذلك، ومستويات مستضد البروستات النوعي متوسطة، والخلايا السرطانية متمايزة بشكل جيد، وتشمل هذه المرحلة أيضا أوراما أكبر توجد في البروستات فقط، ولا تزال الخلايا السرطانية متمايزة جيدا.

المرحلة الثانية بي

يكون الورم داخل البروستات فقط، وقد يكون كبيرا بما يكفي للإحساس به أثناء فحص المستقيم، ومستوى مستضد البروستات النوعي متوسط.

المرحلة الثانية سي

يكون الورم داخل البروستات فقط، وقد يكون كبيرا بما يكفي للإحساس به أثناء فحص المستقيم، ومستوى مستضد البروستات النوعي متوسط، وقد تكون الخلايا السرطانية متباينة (أي مختلفة عن الخلايا الطبيعية) بشكل معتدل أو ضعيف.

المرحلة الثالثة

ويحدث فيه ارتفاع مستويات مستضد البروستات النوعي أو نمو الورم، مما يشير إلى سرطان متقدم موضعيا ومن المحتمل أن ينمو وينتشر.

المرحلة الثالثة إيه

انتشر السرطان خارج الطبقة الخارجية من البروستات إلى الأنسجة المجاورة وقد ينتشر أيضا إلى الحويصلات المنوية.

المرحلة الثالثة بي

نما الورم خارج غدة البروستات، وربما غزا البنى القريبة، مثل المثانة أو المستقيم.

المرحلة الثالثة سي

تبدو الخلايا السرطانية في الورم مختلفة تماما عن الخلايا السليمة.

المرحلة الرابعة

في هذه المرحلة يكون السرطان انتشر خارج البروستات.

المرحلة الرابعة إيه

انتشر السرطان إلى الغدد الليمفاوية القريبة.

المرحلة الرابعة بي

انتشر السرطان إلى الغدد الليمفاوية البعيدة، أو أجزاء أخرى من الجسم، أو إلى العظام.

سرطان البروستات المتكرر

سرطان البروستات المتكرر سرطان عاد بعد العلاج، وقد يعود إلى منطقة البروستات مرة أخرى أو في أجزاء أخرى من الجسم، وإذا عاد السرطان، فستكون هناك جولة أخرى من الاختبارات للتعرف على مدى تكرار الإصابة. تكون غالبا هذه الاختبارات والفحوص مماثلة لتلك التي تم إجراؤها في وقت التشخيص الأصلي.

فحص البروستات

فحص البروستات اختبار للبحث عن العلامات المبكرة لسرطان البروستات، ويبلغ متوسط العمر الذي يوصى بإجراء فحص البروستات عنده 50 عاما، ولكن قد يحتاج بعض الأشخاص إلى بدء الفحوص في وقت مبكر من سن 45، ولا يمكن لفحص البروستات أن يخبرك على وجه اليقين إذا كنت مصابا بالسرطان، ولكن النتيجة غير الطبيعية تعني أنك ربما تحتاج إلى خزعة من البروستات، وفقا لكليفلاند كلينيك.

طريقه فحص البروستات

بشكل عام، يشمل فحص البروستات اختبار مستضد البروستات النوعي (PSA) (الذي يقيس مستوى مستضد البروستات النوعي في دمك) وفحص المستقيم بالإصبع.

اختبار مستضد البروستات النوعي

مستضد البروستات النوعي بروتين تنتجه غدة البروستات، وعندما تكون هناك مشكلة في غدة البروستات فإنها تفرز المزيد من مستضد البروستات النوعي، ويمكن أن تكون المستويات العالية من مستضد البروستات النوعي علامة على الإصابة بسرطان البروستات.

فحص المستقيم بالإصبع

وفقا لمايو كلينيك، ففي أثناء إجراء الفحص يقوم طبيبك بإدخال إصبع مغطى بقفاز ومُزلق في المستقيم ويتحسس الجدار الخلفي لغدة البروستات لمعرفة إذا كان هناك تضخم، أو آلام، أو كتل، أو أماكن صلبة.

يجب أن يخضع الرجال لفحص البروستات الأول بحلول عمر 50 عاما، وإذا كان لديك تاريخ عائلي للإصابة بسرطان البروستات فيجب أن تفكر في إجراء أول فحص للبروستات في سن 45.

المستوى الطبيعي لمستضد البروستات النوعي

لم يستقر الباحثون على مستوى عادي واحد من مستضد البروستات النوعي. في السابق، كان مستوى 4.0 نانوغرامات/مل، أو أعلى يعني التوصية بإجراء مزيد من الاختبارات، وعادة تكون خزعة البروستات، وأثناء الخزعة يقوم مقدم الرعاية الصحية بإزالة عينة صغيرة من أنسجة البروستات لفحصها بحثا عن السرطان.

ومع ذلك، ينظر مقدمو الرعاية الصحية الآن في قضايا أخرى جنبا إلى جنب مع مستوى مستضد البروستات النوعي لتقرير إذا كان سيتم إجراء خزعة أم لا، ويعد عمرك وصحتك العامة وتاريخ عائلتك وتاريخك الصحي عاملا في اتخاذ القرار.

فحوص أخرى لتشخيص سرطان البروستات

أخذ خزعة من البروستات.

فحص الموجات فوق الصوتية عبر المستقيم لأخذ صورة وخزعة عن غدة البروستات.

تصوير مقطعي للحوض والعظم للبحث عن انتشار المرض.

أسباب مرض سرطان البروستات

وفقا لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة، فإنه ليس من المعروف بالضبط ما الذي يسبب سرطان البروستات، ولكن هناك عددا من الأشياء التي يمكن أن تزيد خطر الإصابة، وتسمى عوامل خطر مرض سرطان البروستات.

عوامل خطر سرطان البروستات

العمر

تزداد المخاطر مع تقدمك في العمر، ويتم تشخيص معظم الحالات لدى الرجال فوق سن الخمسين.

العرق

سرطان البروستات أكثر شيوعا لدى الرجال السود منه لدى الرجال الآسيويين.

التاريخ العائلي

يبدو أن وجود أخ أو أب أصيب بسرطان البروستات قبل سن الستين يزيد خطر الإصابة به ؛ وتظهر الأبحاث أيضا أن وجود أنثى قريبة أصيبت بسرطان الثدي قد يزيد أيضا خطر الإصابة بسرطان البروستات.

السمنة

تشير الأبحاث الحديثة إلى أنه قد تكون هناك صلة بين السمنة وسرطان البروستات، وقد يؤدي اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام إلى تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستات.

النظام الغذائي

الأبحاث جارية حول الروابط بين النظام الغذائي وسرطان البروستات، وهناك بعض الأدلة على أن النظام الغذائي الغني بالكالسيوم مرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستات.

احتمالية سرطان البروستات

سيتم تشخيص نحو رجل واحد من كل 8 بسرطان البروستات خلال حياته. ويتم تشخيص نحو 6 حالات من كل 10 عند الرجال الذين يبلغون من العمر 65 عاما أو أكثر، وهو نادر الحدوث عند الرجال الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما، ويبلغ متوسط عمر الرجال عند التشخيص نحو 66، وذلك وفقا للجمعية الأميركية للسرطان.

أفضل طرق الكشف المبكر عن سرطان البروستات

وفقا للجمعية الأميركية للسرطان، فإنه يمكن غالبا اكتشاف سرطان البروستات مبكرا عن طريق اختبار مستويات مستضد البروستات النوعي في دم الرجل. طريقة أخرى لاكتشاف سرطان البروستات هي فحص المستقيم الرقمي. ويمكن للطبيب وضع إصبع مغطى بقفاز ومشحم في المستقيم ليشعر بغدة البروستات. تم وصف هذه الاختبارات وعملية الفحص الفعلية بمزيد من التفصيل في اختبارات الفحص لسرطان البروستات.

الفرق بين سرطان البروستات وتضخم البروستات

تضخم البروستات، ويعرف أيضا باسم تضخم البروستات الحميد، هو المصطلح الطبي لوصف تضخم البروستات، وهي حالة يمكن أن تؤثر على كيفية التبول، وهو ليس سرطانا.

يعد تضخم البروستات الحميد شائعا عند الرجال الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما. إنه ليس سرطانا ولا يمثل تهديدا خطيرا للصحة في العادة، وذلك وفقا لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة.

يشعر العديد من الرجال بالقلق من أن تضخم البروستات يعني زيادة خطر الإصابة بسرطان البروستات، لكن لا داعي للقلق.

إن خطر الإصابة بسرطان البروستات ليس أكبر بالنسبة للرجال الذين يعانون من تضخم البروستات مقارنة بالرجال غير المصابين بتضخم البروستات.

سبب تضخم البروستات غير معروف، ولكن يعتقد أنه مرتبط بالتغيرات الهرمونية مع تقدم الرجل في السن.

يتغير توازن الهرمونات في جسمك مع تقدمك في السن، وقد يتسبب ذلك في نمو غدة البروستات.

سرطان غدة البروستات هل تصيب الإناث

الجواب ليس مباشرا؛ أولا البروستات ليست جزءا من تشريح الأنثى، وتوجد سلسلة من الغدد والقنوات في مقدمة المهبل تسمى غدد "سكين"، وتسمى أحيانا "البروستات الأنثوية".

تحتوي هذه الغدد على بعض الخصائص نفسها مثل غدة البروستات الذكرية. على سبيل المثال، يحتوي كلاهما على مستضد خاص بالبروستات، وبي إس إيه فوسفاتيز.

من الممكن الإصابة بسرطان غدد "سكين"، الذي يسمى أحيانا "سرطان البروستات الأنثوي". ومع ذلك، هذا نادر للغاية، وفقا لتقرير في ميديكال نيوز تودي.

علاج سرطان البروستات

وفقا لمركز الحسين للسرطان، تشمل خيارات علاج سرطان البروستات:

الجراحة

وفيه تتم إزالة البروستات بالكامل، وهو أكثر علاجات سرطان البروستات شيوعا.

العلاج الإشعاعي

العلاج الإشعاعي هو استخدام الأشعة السينية أو الحزم الإلكترونية المركزة أو النظائر المشعة ذات القوة العالية لقتل الخلايا السرطانية وتقليص حجم الورم.

العلاج الكيميائي

يستخدم العلاج الكيميائي الأدوية للقضاء على خلايا السرطان. ويمكن أخذ العلاج الكيميائي عن طريق الفم أو حقنة في الوريد. ويعد العلاج الكيميائي علاجا منهجيا، أي أن الأدوية تدخل مجرى الدم وتنتقل عبر الجسم وتستطيع القضاء على خلايا السرطان في أي مكان في الجسم، ومن ضمنها البروستات.

العلاج الهرموني

من المعروف أن خلايا سرطان البروستات تنمو بمساعدة الهرمون الذكري، وهناك طرق متعددة للسيطرة على الخلايا السرطانية المنتشرة بالجسم عبر إعطاء هرمونات تعمل على تقليل الهرمون الذكري في الجسم، وبالتالي تقلل معدل نمو الخلايا المنتشرة.

أسئلة حول العلاج الكيميائي لسرطان البروستات

كم يحتاج العلاج الكيميائي لسرطان البروستات؟

يعطى العلاج الكيميائي في دورات علاجية متبوعة بمدة للشفاء. وعادة تستمر كامل مدة العلاج بالمواد الكيميائية بين 3 إلى 6 أشهر، حسب نوعية الأدوية التي يتم إعطاؤها.

متى يعطى العلاج الكيميائي؟

يمكن استخدام العلاج الكيميائي في حالات سرطان البروستات المتكررة أو المتقدمة، ولكنها لا تستخدم عادة لمعالجة المرض في مرحلته المبكرة.

نسبة الشفاء من سرطان البروستات

عند الكشف عنه مبكرا فإن نسبة البقاء على قيد الحياة تكون عالية. مثلا في الولايات المتحدة فإن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات للأشخاص المصابين بسرطان البروستات هي 98%. أيضا معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 10 سنوات 98%.