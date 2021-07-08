من أجل جسم صحي ويوم جيد، من المهم زيادة نوعية النوم بدلا من مدته، لأن عدم النوم بشكل مريح وجيد يؤدي إلى عدة أعراض سلبية

ما الأمور التي يجب تجنبها قبل النوم لأنها ستعيق نومك، وما أفضل وقت للنوم ليلا؟ الجواب هنا، مع نصائح يقدمها طبيب لمساعدتك على نوم عميق ومريح.

بداية نقدم 6 أمور يجب عدم القيام بها قبل النوم، لأنها تؤثر على نوعيته وحتى قد تسبب الأرق وهي:

1- شرب القهوة

يؤثر تناول مشروب يحتوي على الكافيين بعد العشاء على نومك. ويوجد الكافيين متخفيا في العديد من المنتجات، مثل الشاي والشوكولاتة والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وذلك وفقا لتقرير في مجلة "توب سانتي" (Top Santé) الفرنسية.

2- ممارسة الرياضة أو التمرين

تأكد من إنهاء أي تمرين أو نشاط رياضي قبل 3 ساعات على الأقل من الذهاب إلى الفراش.

3- شرب الكثير من الماء

الماء ضروري جدا للجسم ومهم، لكن شرب كمية كبيرة قبل النوم قد يؤدي لاستيقاظك ليلا للذهاب إلى الحمام، لذا عليك ترطيب جسمك بالماء طوال اليوم لتجنب شرب حصتك اليومية من الماء مرة واحدة قبل النوم.

4- الجلوس أمام الحاسوب

يجلس الكثيرون منا أمام شاشة الحاسوب (الكمبيوتر) قبل النوم، ولكن الضوء الاصطناعي ضار بالنوم، خاصة الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات.

5- تناول وجبات خفيفة

يؤثر تناول الوجبات الخفيفة قبل النوم مباشرة على عملية الأيض لديك ويزيد من خطر الإصابة بعسر الهضم والكوابيس.

6- الغضب

المناقشات التي تجعلك غاضبا في وقت متأخر من الليل، يمكن أن تؤدي إلى إفراز هرمونات تجعلك مستيقظا لفترة أطول.

نصائح طبية لنوم مريح وعميق

يعتبر عدم النوم المريح من أهم المشاكل التي تواجه الناس في زمننا، خاصة في ظل ظروف العمل ومتطلبات الصحة السليمة.

ويقول الطبيب أيمن صقللي، في حديث للأناضول، إن "النوم المريح والجيد من أهم الشروط لبداية يوم صحي وممتع، لهذا يمكن اتخاذ تدابير عملية للحصول على ذلك، بدلا من تناول الأدوية فورا".

ويضيف "من أجل جسم صحي ويوم جيد، من المهم زيادة نوعية النوم بدلا من مدته، لأن عدم النوم بشكل مريح وجيد يؤدي إلى عدة أعراض سلبية"، مؤكدا أن أفضل وقت للنوم هو بين الساعة 8:30 و11 مساء.

ويوضح صقللي أن من أعراض قلة النوم أو عدم النوم بشكل مريح وجيد:

نقص الانتباه أثناء النهار.

صعوبة التركيز.

انخفاض الأداء الوظيفي.

الكآبة.

أيضا العديد من المشاكل الصحية، مثل ارتفاع ضغط الدم واضطرابات التغذية.

ويتابع "عموما، يكفي لنوم صحي وجيد ​​7-8 ساعات بشكل متوسط للبالغين، وبدلا من استخدام الأدوية لنوم مريح، يجب تحديد المشكلة الأساسية لذلك، والتخطيط للعلاج بناء على ذلك".

وفيما يلي 10 نصائح طبية قدمها الدكتور صقللي، للحصول على نوم صحي وعميق ومريح: