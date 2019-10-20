ما أسباب تساقط الشعر؟ وما مرض تساقط الشعر؟ وما أسباب تساقط الشعر من الجذور؟ وما أسباب تساقط الشعر عند النساء؟ وما تساقط الشعر الأمامي؟ ومتى يكون تساقط الشعر خطيرا؟

هناك أسباب متعددة لتساقط الشعر بداية من التغييرات في النظام الغذائي وصولا إلى الأمراض المزمنة، وفي هذا التقرير الشامل نعرفكم على أبرزها، وعن طرق التعامل معها.

ونبدأ مع طبيبة الأمراض الجلدية الأميركية فرانسيسكا فوسكو، والتي تقول إن متوسط تساقط الشعر للفرد يتراوح بين 50 و100 شعرة يوميا لأن الشعر عادة ما يمر بدورات مختلفة. ولا يطال تساقط الشعر فئة معينة من الأشخاص، وهو أيضا يعد أمرا شائعا للغاية بين النساء.

والجدير بالذكر أن مشكلة تساقط الشعر يمكن أن تؤثر نفسيا على النساء، حيث أكدت دراسة أُجريت سنة 2015 أن تساقط الشعر عند النساء يؤثر على مفهوم احترام الذات ويولّد الشعور بالاكتئاب ويعيق العلاقات الاجتماعية. لذلك، ينبغي على الشخص تحديد السبب الذي يجعل شعره يتساقط حتى يستطيع حل المشكلة، وفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة "كونفدنسيال" الإسبانية للكاتبة أدا نونيو.

ما الذي يسبب تساقط الشعر؟

وبالإضافة للعوامل الوراثية وانقطاع الطمث، تشمل أبرز أسباب تساقط الشعر التالي:

1- مشاكل الغدة الدرقية

مشاكل الغدة الدرقية شائعة بكثرة بين النساء خاصة اللاتي تجاوزن سن الخمسين. ووفقا لأحدث الدراسات، واحدة من بين ثماني نساء سيلازمها اضطراب في الغدة الدرقية طيلة حياتها، حيث تقع هذه الغدة في قاعدة العنق وهي مسؤولة عن إنتاج هرمون الدرقية. ويعتبر هذا الهرمون مسؤولا عن معدل الأيض الأساسي ونمو الجلد والأظافر والشعر.

وأشارت الكاتبة إلى إمكانية ملاحظة بعض التغييرات إذا لم يحتو الجسم على الكمية الصحيحة من هرمون الدرقية. ولعل الأمر الإيجابي في هذه المسألة أن تحليل الدم قادر على اكتشاف ما إذا كان هناك خلل في وظيفة الغدة الدرقية. وينبغي على الطبيب أن يصف دواء يساعد المريض على استعادة مستوى إنتاج الهرمون إلى وضعه الطبيعي.

وتقع الغدة الدرقية أمام القصبة الهوائية وتحتوي على خلايا خاصة تدعى الخلايا الكيسية وظيفتها إفراز هرمونات الغدة. والغدة الدرقية هي من الغدد الصماء، أي أنها تفرز هرموناتها مباشرة إلى الدم بدون قناة. وهي تتحكم بعملية الأيض الحيوي المهمة لإنتاج الطاقة للجسم. وتعمل الغدة النخامية على إفراز هرمون (TSH) الذي يحفز الغدة الدرقية على العمل وإنتاج هرمون ثيروكسين.

ويشبه شكل الغدة الدرقية الفراشة، وهي حساسة جدا للإصابة بالأمراض. وعند إصابتها بخلل تتوقف عن إنتاج الهرمونات الضرورية لهذه العملية، كهرمون الثيروكسين (T4) وهرمون ثالث يود الثيرونين (T3) الذي يتحول إلى ثيروكسين في النسيج الجسمي

2- فقر الدم بسبب نقص الحديد

رغم أن نقص الحديد يبدو سببا غير مألوف لتساقط الشعر، فإنه يمكن في الحقيقة أن يلعب دورا في هذه المشكلة خاصة لدى النساء.

وتتعدد أعراض نقص الحديد، ومن بينها التعب الشديد والضعف والبشرة الفاتحة وصعوبة التركيز والصداع وبرودة اليدين والقدمين، فضلا عن تساقط الشعر.

ويتم الكشف عن نقص الحديد عبر اختبار الدم. ويشمل العلاج تناول الأغذية الغنية بالحديد مثل اللحوم والكبد، وأيضا قد يصف الطبيب مكملات الحديد.

3- الأمراض الجلدية

ذكرت الكاتبة أن فروة الرأس نفسها تلعب دورا مهما في مشكلة تساقط الشعر إذا كانت تشكو من بعض الإصابات. وفي هذا الصدد، يؤدي الالتهاب والأمراض الجلدية مثل الصدفية إلى تساقط الشعر، وأيضا من الأسباب قشرة الرأس.

وأفادت الكاتبة بأن فحص فروة الرأس عند ملاحظة ظهور بقع حمراء أو قشور صفراء وبيضاء على الجلد يساعد على تحديد المشكلة التي تعاني منها فروة الرأس. ومن الضروري أن نستشير طبيب الجلدية حين نعاني من التهاب أو حكة حتى نتأكد من أنها ليست إصابة جلدية خطيرة. كما تختلف متطلبات كل إصابة على مستوى فروة الرأس من شامبو قشرة الرأس إلى علاج خفيف لمرض الصدفية.

4- مرض الذئبة ( Lupus)

أردفت الكاتبة بأن الذئبة تعد مرضا مزمنا حيث يهاجم الجهاز المناعي للجسم الأنسجة السليمة. وتشمل أعراض هذا المرض التعب الشديد والصداع وقرحة الفم، فضلا عن تورم المفاصل والشعور بالألم وتورم القدمين واليدين وبشكل فعال تساقط الشعر. وعند الإصابة بهذه الأعراض، ينبغي مراجعة الطبيب.5- فقدان الوزن

الدراسات أكّدت أن فقدان الوزن بشكل مفرط يؤدي إلى تساقط الشعر لأن الجسم يُحرم من بعض العناصر الغذائية، بما في ذلك البروتينات. ومن الضروري القيام بفحص الدم لاكتشاف أسباب نقص الوزن.

6- الرعاية المفرطة

أكّدت الكاتبة أن غسيل الشعر بشكل مفرط واستخدام مجفف الشعر والمكواة يمكن أن يلحق الضرر بالشعر ويجعله متقصفا ومتساقطا. لذلك، من الأفضل أن نتجنب استخدام الأجهزة التي تزيد من حرارة الشعر، كما لا ينبغي أن ننتظر حتى يجف الشعر لنستخدم الهلام أو البخاخات وذلك حتى لا يتقصف الشعر.

7 – متلازمة تكيس المبايض

حالة قد تصيب المرأة وتؤثر على وظيفة المبيضين، وترتبط بمشاكل مثل صعوبة الحمل والشعرانية، هناك ثلاث صفات رئيسية لمتلازمة تكيس المبايض وهي عدم انتظام الدورة الشهرية، وزيادة الهورمونات الذكرية مما قد يسبب أعراضا مثل زيادة نمو شعر الجسم أو شعر الوجه، وتكيس المبايض، حيث يتضخم المبيضان وتظهر فيهما فجوات تمتلئ بسائل يطلق عليه جيوب أو تجاويف (follicles) تحيط بالبويضات.





تساقط الشعر للرجال

أسباب تساقط الشعر للرجال هي أسباب تساقط الشعر نفسها التي ذكرناها سابقا.

أسباب تساقط الشعر عند النساء

هي أسباب تساقط الشعر نفسها التي ذكرناها سابقا.

أسباب تساقط الشعر من الجذور

هي أسباب تساقط الشعر نفسها التي ذكرناها سابقا.

أريد نصيحة لزيادة كثافة الشعر الخفيف وكيف أتعامل مع تساقطه؟

هذا السؤال طرحناه على الدكتورة نوف الصديقي استشارية أمراض جلدية وتناسلية في مؤسسة حمد الطبية في قطر، والتي أجابت بأنه عموما بالنسبة للنساء فإن الإجهاد والتعب اليومي قد يؤديان إلى تساقط الشعر وقلة كثافته.

ونصحت بمراجعة طبيب الجلدية لمعرفة الأسباب، وسيقوم بالفحوص اللازمة لمعرفة أسباب تساقط الشعر.

وقالت الدكتورة الصديقي إن الطبيب سيستبعد الأمراض العضوية.

وأضافت أن العلاجات التي قد تعطى تشمل الفيتامينات الخاصة بكثافة الشعر والمكملات الغذائية، وهناك أيضا بعض السوائل التي تحفز بصيلات الشعر.

الطريقة الوحيدة لإيقاف تساقط الشعر

من جهتها تقول الطبيبة التركية نيلغون شنتورك إن الطريقة الوحيدة لإيقاف تساقط الشعر هي الوقوف على أسباب تساقطه من خلال إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ومن ثم أخذ العلاج المناسب لكل حالة.

وأوضحت شنتورك العضو بمجلس إدارة الجمعية التركية للأمراض الجلدية -في تصريح للأناضول- أن معرفة سبب تساقط الشعر يكون عبر فحص كثافة الشعر، وسمك كل شعرة، ودراسة نمط التساقط، وإجراء مجموعة من تحاليل الدم.

وشددت على أن تساقط حوالي 100 شعرة يوميا طبيعي، إذ يتساقط الشعر بشكل مستمر بعد أن تنتهي دورة حياته، لينبت مكانه آخر، كما أن التساقط يمكن أن يزداد فترة الانتقال بين الفصول وخاصة الربيع والصيف.

وأكدت شنتورك ضرورة إجراء الفحص الطبي اللازم في حالة تساقط الشعر بشكل أكثر من المعتاد، وذلك لمعرفة السبب ومن ثم العلاج، وأن أسباب التساقط منها ما هو شائع، وتختلف بين النساء والرجال، ومنها ما يرتبط بأمراض معينة تسبب التساقط.

وأوضحت أن أكثر الأسباب الشائعة بين النساء "تساقط الشعر الكربي" نتيجة الاضطرابات الهرمونية كما في حالات ما بعد الحمل، وعند تناول علاجات هرمونية مثل حبوب منع الحمل، أو عند وقف تلك العلاجات، فضلا عن حدوث اضطراب بعمل الغدة الدرقية. ومن الشائع كذلك تناقص الشعر والصلع الوراثي.

كما يحدث التساقط الكربي بسبب نوبات المرض الحادة المصحوبة بارتفاع درجة الحرارة، أو بسبب نقص الحديد، أو الحميات الغذائية غير المدروسة، أو فقدان الوزن السريع، وبسبب الأدوية التي تستخدم بالعلاج الكيميائي للسرطان والأدوية التي تؤثر في الأيض، وفق شنتورك.





تناقص الشعر

وعادت عضو الجمعية التركية للأمراض الجلدية لتقول إن تساقط الشعر يبدأ بعد مرور من 3 إلى 6 أشهر على تلك العوامل، وفي حال عدم استمرار هذه الأسباب يتوقف التساقط من تلقاء نفسه.

وعن تناقص الشعر والصلع الوراثي، قالت شنتورك إنه يظهر عند بعض النساء لأسباب وراثية، إلا أنه لا يصل إلى مرحلة الصلع المماثل للرجال، كما لا يحدث تساقط مفاجئ للشعر، وإنما ينبت شعر رقيق مكان الشعر الذي تنتهي دورة حياته، وهكذا شيئا فشيئا يخف الشعر بشكل كبير خاصة في قمة الرأس، وفي حالات نادرة جدا قد تصاب السيدة بالصلع.

وختمت شنتورك بأنه يمكن علاج تناقص الشعر والصلع الوراثي عند السيدات في مراحله الأولى عبر أدوية تؤخذ عن طريق الفم، وأخرى موضعية تستخدم فوق فروة الرأس.





علاج تساقط الشعر

اعتمادا على نوع تساقط الشعر لديك، تتوفر العلاجات؛ إذا تسبب أحد الأدوية في تساقط شعرك، فقد يتمكن طبيبك من وصف دواء مختلف. قد يساعد التعرف على العدوى وعلاجها في وقف تساقط الشعر. تصحيح الخلل الهرموني قد يمنع تساقط المزيد من الشعر، وذلك وفقا للأكاديمية الأميركية لأطباء الأسرة American Academy of Family Physicians .

قد تساعد الأدوية أيضا في إبطاء أو منع تطور الصلع الشائع. يتوفر دواء واحد، وهو المينوكسيديل minoxidil (الاسم التجاري: روجين Rogaine)، من دون الحاجة إلى وصفة طبية. ويتم وضعه على فروة الرأس. كما يمكن لكل من الرجال والنساء استخدامه.

ويتوفر دواء آخر، وهو فيناسترايد finasteride، ولكنه يحتاج إلى وصفة طبية، ويأتي في صورة حبوب وهو مخصص للرجال فقط. قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 6 أشهر قبل أن تتمكن من معرفة إذا ما كان أحد هذه الأدوية فعالا أم لا.

علاج تساقط الشعر للنساء

راجع الفقرة السابقة.

ما هو مرض تساقط الشعر؟

مرض تساقط الشعر هو مرض الثعلبة Alopecia areata، ووفقا لطبيب الأمراض الجلدية الألماني كريستوف ‫ليببيش -في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية- فإن الثعلبة تندرج ضمن أمراض المناعة الذاتية، إذ يهاجم جهاز ‫المناعة الجسم مسببا تساقط الشعر.

‫وأضاف ليببيش أنه ليس هناك دليل علمي على أن التوتر النفسي أو العامل ‫الوراثي يلعبان دورا في الإصابة بالثعلبة، مشيرا إلى أنها قد تصيب أي ‫شخص، بغض النظر عن العمر أو الجنس.

‫وأردف أن الثعلبة تظهر في البداية على شكل بقعة صلعاء ‫بحجم العملة المعدنية على الرأس، كما قد تظهر هذه البقعة في مواضع ‫أخرى من الجسم مثل الذقن. وبالإضافة إلى ذلك، قد يمتد تساقط الشعر ليشمل ‫الجسم كله، وهو ما يعني تساقط الحاجبين والرموش أيضا.

وقال طبيب الأمراض الجلدية البروفيسور هانز فولف تعد أقراص الزنك من علاجات الثعلبة، إذ تعطى للمريض لمدة تراوح بين 3 و6 أشهر، غير أنه لا توجد أدلة علمية على فعالية هذا العلاج.

السقوط المفاجئ للشعر

وفي حال السقوط المفاجئ للشعر، يمكن اللجوء إلى العلاج بالكورتيزون ‫الذي قد يترتب عليه بعض الآثار الجانبية، مثل زيادة الوزن، فضلا عن أنه غالبا لا ‫يؤدي إلى نمو الشعر بشكل مستديم.

‫وبالإضافة إلى ذلك، يلجأ بعض الأطباء إلى العلاج المثبط للمناعة، كما ‫يحدث عند علاج الصدفية أو الروماتيزم، إذ يتم تثبيط جهاز المناعة ‫بالأدوية للحيلولة دون تساقط الشعر، إلا أن هذا العلاج يجعل المرضى أكثر ‫عرضة للإصابة بالعدوى.

‫ولا تشكل الثعلبة خطرا على الحياة ولا تتسبب في الشعور بألم أو حكة، ‫ولكنها تمثل عبئا نفسيا كبيرا على المريض، لا سيما لدى النساء اللاتي ينتابهن الرعب من تساقط الشعر الذي يعد رمزا للأنوثة ‫والجمال؛ لذا من المفيد استشارة طبيب نفسي إلى جانب العلاج ‫الدوائي.





ما أعراض تساقط الشعر بكثرة؟

ترقق الشعر تدريجيا في أعلى الرأس، وهذا النوع هو أكثر أنواع تساقط الشعر شيوعا، إذ يصيب الأشخاص مع تقدمهم في العمر، وفقا لموقع "مايوكلينيك" (Mayo Clinic).

بقع صلعاء دائرية أو غير مكتملة.

التساقط المفاجئ للشعر.

تساقط شعر الجسم كله.

هل يمكن أن ينمو الشعر بعد سقوطه؟

يعتمد ذلك على السبب الأساسي لتساقط الشعر، وهذا أيضا يحدد المدة التي يستغرقها الشعر لينمو مرة أخرى بعد التساقط.

ويعتمد الجواب أيضا على العوامل الآتية:

نمط تساقط الشعر

مع تقدم العمر، تتوقف بعض البصيلات عن إنتاج الشعر. يشار إلى هذا باسم تساقط الشعر الوراثي، أو تساقط الشعر النمطي، أو الصلع الوراثي.

يصاب العديد من الرجال الذين يعانون من تساقط الشعر من النمط الذكوري في النهاية بالصلع. ويمكن أن يتسبب تساقط الشعر من النمط الأنثوي في ترقق الشعر، لكنه نادرا ما يؤدي إلى الصلع.

عادة ما يكون هذا النوع من تساقط الشعر دائما؛ مما يعني أن الشعر لن ينمو مرة أخرى. ولكن إذا تم اكتشافه مبكرا، فقد تتمكن من إبطاء عملية تساقط الشعر أو منعها بوصفة علاجية عن طريق الفم تسمى فيناسترايد (بروبيكيا)، أو علاج موضعي يسمى مينوكسيديل (روجين).

قد تكون المغذيات، والعلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية خيارات أيضا لتساقط الشعر في المرحلة المبكرة، وذلك وفقا لتقرير في موقع "هيلث لاين" (Healthline).

داء الثعلبة

الثعلبة البقعية هي حالة من أمراض المناعة الذاتية التي يهاجم فيها الجهاز المناعي عن طريق الخطأ بصيلات الشعر. ويتساقط الشعر عادة في بقع صغيرة على فروة الرأس، ولكن يمكن أن يحدث تساقط الشعر في أجزاء أخرى من الجسم، مثل الحاجبين أو الرموش أو الذراعين أو الساقين.

ولا يمكن التنبؤ بداء الثعلبة. وقد يبدأ الشعر في معاودة النمو في أي وقت، لكنه قد يتساقط مرة أخرى. ليس من الممكن حاليا معرفة متى قد يتساقط الشعر أو ينمو مرة أخرى.

صدفية فروة الرأس

الصدفية هي أحد أمراض المناعة الذاتية التي تسبب بقعا حمراء متقشرة (لويحات) على الجلد.

يمكن أن تسبب صدفية فروة الرأس (Scalp psoriasis) تساقط الشعر بشكل مؤقت، وربما حك فروة الرأس لتخفيف الحكة أو لإزالة القشور يزيد الأمر سوءا. وبمجرد ما يجد المرء علاجا فعالا لمرض الصدفية ويتوقف عن حك فروة رأسك، سيبدأ الشعر في النمو مرة أخرى.

التغيرات الهرمونية

قد يتساقط الشعر أيضا بعد الولادة أو في أثناء انقطاع الطمث بسبب التغيرات الهرمونية.

يعد تساقط الشعر بسبب التغيرات الهرمونية والاختلالات أمرا مؤقتا، على الرغم من صعوبة التنبؤ بموعد بدء نمو الشعر مرة أخرى.

الضغط العصبي

قد يسهم الإجهاد أيضا في تساقط الشعر، سواء كان ذلك بسبب الضغط العاطفي المستمر أو نتيجة حدث ما، مثل دخول المستشفى أو ارتفاع درجة الحرارة أو وفاة شخص عزيز أو الولادة.

يبدأ تساقط الشعر المرتبط بالإجهاد، الذي يطلق عليه أيضا تساقط الشعر الكربي، عادة من شهرين إلى 3 أشهر بعد حدث مرهق ويمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 6 أشهر. في حالات التوتر المستمر، قد يستمر تساقط الشعر لسنوات.

مشاكل الغدة الدرقية

يمكن أن تؤدي الحالات التي تسبب إفراز الكثير من هرمون الغدة الدرقية (فرط نشاط الغدة الدرقية) أو نقص هرمون الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية) إلى تساقط الشعر. عادة ما ينمو الشعر مرة أخرى بمجرد علاج اضطراب الغدة الدرقية بنجاح.

النقص الغذائي

يمكن أن يؤدي عدم الحصول على ما يكفي من الحديد أو البيوتين أو الزنك في نظامك الغذائي إلى تساقط الشعر بمرور الوقت. تصحيح النقص قد يؤدي إلى نمو الشعر. ومع ذلك، قد يستغرق نمو الشعر عدة أشهر.





أسباب تساقط الشعر من الأمام

يتساقط الشعر من الأمام عادة في الثعلبة الليفية الأمامية frontal fibrosing alopecia، وهي نوع معين من تساقط الشعر، وذك وفقا للأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية (American Academy of Dermatology Association).

وتميل الثعلبة الليفية الأمامية إلى البدء ببطء، وغالبا ما تتسبب في ظهور نطاق رقيق من جلد الصلع الذي يمتد على طول الجزء الأمامي والجانبي من خط الشعر.

يمكن أن تسبب الثعلبة الليفية الأمامية أيضا تساقط الشعر في أماكن أخرى من الجسم. في أي مكان بالجسم يوجد به شعر، قد يلاحظ المصاب تساقط الشعر. كثير من الناس يفقدون بعض (أو كل) حواجبهم. مع تقدم تساقط الشعر، يفقد بعض الأشخاص شعر العانة أو شعر الإبط أو شعر الذراعين أو الساقين. قد يلاحظ الأشخاص ذوو شعر الوجه وجود شعر أقل في منطقة اللحية.

تبدأ الثعلبة الليفية الأمامية عادة في أثناء انقطاع الطمث (لم يكن لديه فترة لمدة سنة واحدة على الأقل). يقول معظم الناس إنهم لاحظوا تساقط الشعر لمدة تتراوح بين عامين و 12 عاما بعد بدء انقطاع الطمث. يمكن أن تبدأ الثعلبة الليفية الأمامية أيضا في وقت مبكر من الحياة.

الخبر السار هو أنه عند اكتشاف هذا المرض مبكرا، يمكن للعلاج الطبي أن يوقف تساقط المزيد من الشعر. كلما تم تشخيص حالة الشخص مبكرا بالثعلبة الليفية الأمامية وبدأ العلاج، كان العلاج أكثر فعالية.

متى يكون تساقط الشعر خطيرا

وصف خطير هو وصف عام. في حال حدوث تساقط للشعر يجب دائما مراجعة الطبيب، لفحص أسبابه، وهل يدل على مرض معين، وللبدء بالعلاج في أسرع وقت ممكن.