طعام وصيام… عين الجمل

عين الجمل من الحلويات الرمضانية، وهي حلوى تصنع من العجين وتحشى بالمكسرات ثم تنقع في شراب السكر "القطر".

وتعد هذه الحلوى مصدرا للكربوهيدرات والدهون، وهي غنية بالسعرات الحرارية، لذلك ينصح بالاعتدال في تناولها، فمثلا يمكن تناول قطعة واحدة بعد صلاة التراويح مثلا.

ونذكر هنا بضرورة تفريش الأسنان خاصة بعد تناول الحلويات، وذلك لحمايتها من التسوس والتهابات اللثة ورائحة الفم الكريهة.

المقادير:

أربعة أكواب طحين.

كوب سمنة ذائبة أو زبدة.

ثلاث ملاعق سكر كبيرة.

رشة ملح.

ماء للعجن ممزوج بالقليل من ماء الزهر للنكهة.

مقادير الحشوة:

كوب سكر.

ثلاثة أكواب جوز أو لوز محمص ومطحون.

ليمونة مبشورة.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

قليل من ماء الزهر.

التحضير: