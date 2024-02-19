بطولة العالم للألعاب المائية في الدوحة بالصور

استضافت العاصمة القطرية بطولة العالم للألعاب المائية التي تقام كل سنتين، وتأتي في المرتبة الثانية بعد الألعاب الأولمبية من حيث الأهمية في عالم الرياضات المائية.

وقد أقيمت منافسات البطولة بمجمع أسباير المائي وميناء الدوحة، خلال الفترة من 2 إلى 18 فبراير/شباط الجاري.

ويتنافس في البطولة أكثر من 2600 رياضي يمثلون 201 دولة إضافة إلى الفريق العالمي للاجئين.

ونقدم لكم بعض الصور المعبرة أو المفضلة لدينا من النسخة الـ21 لهذه البطولة.