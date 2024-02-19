بالصور

رياضات أخرى|رياضة

بطولة العالم للألعاب المائية في الدوحة بالصور

الكولومبي فيكتور أورتيغا يقفز من ارتفاع 27 مترًا خلال الجولتين الثالثة والرابعة للغوص للرجال اليوم الـ14 لبطولة العالم للألعاب المائية (غيتي)
19/2/2024-|آخر تحديث: 19/2/202410:49 م (بتوقيت مكة المكرمة)

استضافت العاصمة القطرية بطولة العالم للألعاب المائية التي تقام كل سنتين، وتأتي في المرتبة الثانية بعد الألعاب الأولمبية من حيث الأهمية في عالم الرياضات المائية.

وقد أقيمت منافسات البطولة بمجمع أسباير المائي وميناء الدوحة، خلال الفترة من 2 إلى 18 فبراير/شباط الجاري.

ويتنافس في البطولة أكثر من 2600 رياضي يمثلون 201 دولة إضافة إلى الفريق العالمي للاجئين.

ونقدم لكم بعض الصور المعبرة أو المفضلة لدينا من النسخة الـ21 لهذه البطولة.

الغواص الإيراني تقي أصغري (100 عام) حقق رقما قياسيا في بطولة الماسترز للألعاب المائية إذ أصبح المتنافس الأكبر سنا ونال ذهبية فخرية (رويترز)
الغواص الإيراني أصغري خلال مشاركته بقفزة من منصة يبلغ ارتفاعها 3 أمتار في بطولة العالم للألعاب المائية بالدوحة (رويترز)
النيوزيلندي برادن رامبيت خلال جولتي الغوص العالي للرجال يقفز من ارتفاع 27 مترًا في ميناء الدوحة (غيتي)
المكسيكي سيرجيو جوزمان يقفز من ارتفاع 27 مترًا ببطولة العالم للرياضات المائية بميناء الدوحة وتظهر الأبراج الشاهقة بمدينة الدفنة بالعاصمة القطرية (غيتي)
الإيطالي أندريا برنابا يقوم بالإحماء قبل جولة الغوص العالي 27 مترًا للرجال (غيتي)
بطولة العالم للرياضات المائية بالدوحة اجتذبت مختلف الجنسيات والفئات العمرية لمتابعة منافساتها التي امتدت على مدار 17 يوما (رويترز)
قفزة بداية سباق 100 متر فراشة للرجال في بطولة العالم للألعاب المائية بالدوحة (الأناضول)
النيوزيلندي لويس كليربورت يحتفل على طريقة الكرة بعد فوزه بذهبية 400 متر فردي متنوع للرجال اليوم الـ17 من بطولة العالم للألعاب المائية (غيتي)
Guillem Pujol of Spain competes in the 10km final. Hungary’s Kristof Rasovszky won gold, with Britain’s Hector Pardoe taking bronze. Photograph: Ali Haider/EPA
السباح الإسباني غيليم بوجول في نهائي سباق 10 كيلومترات الذي يكتب فيه رقم كل سباح على ظهره لسهولة رصده خلال السباق الطويل (الأوروبية)
China’s Cao Yuan feels the force during a dive from the 10m platform. Photograph: Hassan Ammar/AP
هكذا تغيرت ملامح وجه الغواص الصيني كاو يوان أثناء القفز من منصة ارتفاعها 10 أمتار في مسابقة الغوص ببطولة العالم (أسوشيتد برس)
Australia’s Nic Porter looks intense during the water polo match against France. Photograph: Yuri Kochetkov/EPA
الأسترالي نيك بورتر يشجع نفسه خلال مباراة مع منتخب بلاده لكرة الماء ضد فرنسا (الأوروبية)
In the water polo, France’s Enzo Khasz keeps his eye on the target in a match against Greece. Photograph: Yuri Kochetkov/EPA
الفرنسي إنزو خاس في قمة التركيز خلال تصويبه على مرمى اليونان في مباراة بمسابقة كرة الماء بالبطولة (الأوروبية)
Nailed it: Great Britain’s Freya Constance Colbert holds her gold medal after winning the women’s 400m individual medley final. Photograph: Quinn Rooney/Getty Images
البريطانية فريا كونستانس كولبيرت ترفع ميداليتها الذهبية بعد فوزها بسباق 400 متر فردي متنوع للسيدات (غيتي)