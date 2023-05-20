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بالصور|فلسطين

تأبين شهداء "ثأر الأحرار" في غزة

كبار وصغار يلوحون بعلامة النصر خلال المهرجان (رويترز)
20/5/2023

شارك آلاف الفلسطينيين في مهرجان تأبين شهداء معركة "ثأر الحرار" في ساحة الكتيبة وسط مدينة غزة أمس الجمعة، بحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، حيث أقيمت عروض عسكرية، ظهرت فيها بعض الأسلحة التي استخدمتها المقاومة خلال المعركة الأخيرة ضد الاحتلال الإسرائيلي في التاسع من الشهر الجاري.

واعتبر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة "حضور الغرفة المشتركة الدائم، واستعدادها بكل قواها للدخول في المعركة الأخيرة، عاملا مهما في تقصير أيام العدوان الأخير على قطاع غزة"، مؤكدا أن "المقاومة الفلسطينية تستطيع أن تقاتل العدو وتنتصر عليه، إذا وجدت الدعم القوي والدائم".

آلاف الفلسطينيين يشاركون في مهرجان تأبين شهداء معركة "ثأر الأحرار" في غزة (رويترز)
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مقاتل من سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، خلال المهرجان (الأوروبية)
ممثلون عن الفصائل الفلسطينية يشاركون في المهرجان (الأناضول)
رجال المقاومة يعرضون بعض الأسلحة المستخدمة خلال المعركة التي جرت في التاسع من مايو/أيار الجاري (الأوروبية)
حضور لافت للأطفال في المهرجان (الأناضول)
جانب من العروض العسكرية التي تخللت المهرجان (الأناضول)
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رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي يشارك في المهرجان (رويترز)
التفاف شعبي واسع لنصرة المقاومة رغم التضحيات (رويترز)
فلسطينيون يلوحون بالأعلام خلال عرض لمقاتلين من سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي (الأوروبية)
أطفال يحملون صورة الشهيد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي إياد الحسيني الذي قصفت طائرات جيش الاحتلال شقته السكنية بحي النصر غرب مدينة غزة قبل أسبوع (رويترز)
فلسطينيون يلوحون بالأعلام بجانب مقاتلين من سرايا القدس خلال المهرجان (الأوروبية)
متحدث باسم الغرفة المشتركة التي تضم الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية: نحذر العدو من أي عملية اغتيال أو حماقة، ونحن وعدنا بالرد بكل قوة في عمق العدو (الأناضول)
قادة المقاومة يجمعون في كلماتهم خلال المهرجان على أهمية تعزيز وحدة الصف الفلسطين شعبا ومقاومة (الأناضول)
أحد رجال المقاومة يضع صورة الشهيد أبو أنس الحسني عضو المجلس العسكري لسرايا القدس على بندقيته خلال المهرجان (رويترز)
منظر عام للمشاركين في المهرجان المركزي لتأبين الشهداء الذي أقيم في ساحة الكتيبة وسط مدينة غزة (الأناضول)