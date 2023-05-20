تأبين شهداء "ثأر الأحرار" في غزة

شارك آلاف الفلسطينيين في مهرجان تأبين شهداء معركة "ثأر الحرار" في ساحة الكتيبة وسط مدينة غزة أمس الجمعة، بحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، حيث أقيمت عروض عسكرية، ظهرت فيها بعض الأسلحة التي استخدمتها المقاومة خلال المعركة الأخيرة ضد الاحتلال الإسرائيلي في التاسع من الشهر الجاري.

واعتبر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة "حضور الغرفة المشتركة الدائم، واستعدادها بكل قواها للدخول في المعركة الأخيرة، عاملا مهما في تقصير أيام العدوان الأخير على قطاع غزة"، مؤكدا أن "المقاومة الفلسطينية تستطيع أن تقاتل العدو وتنتصر عليه، إذا وجدت الدعم القوي والدائم".