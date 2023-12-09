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بالصور|المملكة المتحدة

مظاهرات في لندن تطالب بوقف فوري للعدوان على غزة

المتظاهرون يحتشدون أمام ساحة البرلمان البريطاني في لندن مطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي (الأناضول)
9/12/2023

لم تمنع برودة الجو والأمطار والرياح الشديدة في العاصمة البريطانية لندن المحتجين الرافضين للعدوان الإسرائيلي على غزة من الخروج، اليوم السبت، في مظاهرات حاشدة للأسبوع الثامن على التوالي، مطالبين بوقف فوري للعدوان والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وتأتي مظاهرات اليوم غداة امتناع الحكومة البريطانية عن التصويت على مشروع القرار الذي عرض في جلسة مجلس الأمن الدولي أمس يدعو إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وكان لافتا في مظاهرات اليوم هتافات المتظاهرين المنتقدة لموقف الحكومة ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من العدوان.

وشاركت في مظاهرات اليوم عدة جمعيات حقوقية رافضة للعدوان منها تحالف أوقفوا الحرب، وحملة التضامن مع فلسطين، حيث يأمل المتظاهرون أن تؤدي احتجاجاتهم ومظاهراتهم الحاشدة إلى دفع الحكومة البريطانية إلى تغيير موقفها الداعم لإسرائيل، والرافص لوقف فوري للعدوان على غزة.

جانب من المشاركين في المسيرة الحاشدة في العاصمة البريطانية (الفرنسية)
نشطاء من جماعة "ناطوري كارتا" اليهودية المناهضة للصهيونية يشاركون في المظاهرات (الفرنسية)
جانب من اللافتات التي رفعها المحتجون (الفرنسية)
متظاهر يحمل لافتة تطالب شركة باركليز البريطانية المتخصصة في الاستثمار والخدمات المالية بوقف استثماراتها في إسرائيل لارتكابها جرائم ضد الإنسانية (الأناضول)
متظاهرة تحمل كفنا رمزيا للأطفال الذين استشهدوا في العدوان الإسرائيلي على غزة (الفرنسية)
ماذا لو كان أطفالك هم المطمورون تحت الأنقاض؟ (الأناضول)
المحتجون ينددون بموقف الحكومة البريطانية المؤيد لإسرائيل (الأناضول)
مظاهرات اليوم تأتي غداة امتناع الحكومة البريطانية عن التصويت على مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة (الأوروبية)
المظاهرات الرافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة تتواصل في لندن للأسبوع الثامن على التوالي (الأوروبية)
المتظاهرون تحدوا سوء الأحوال الجوية وحرصوا على التجمع في مسيرة حاشدة تضامنا مع الفلسطينيين (الأناضول)
متظاهرون يسيرون أمام بنك إنجلترا في طريقهم إلى ساحة البرلمان في لندن (الأوروبية)
الاحتجاجات تحمل عنوان المسيرة الوطنية من أجل فلسطين (الأناضول)
منظر من الجو للمشاركين في المسيرة (الأناضول)
المشاركون في المسيرة يلوحون بالأعلام الفلسطينية أمام برج إليزابيث المعروف باسم بيغ بن (الفرنسية)
الجميع يقر بحقيقة أن فلسطين عربية (الفرنسية)