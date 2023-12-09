مظاهرات في لندن تطالب بوقف فوري للعدوان على غزة

لم تمنع برودة الجو والأمطار والرياح الشديدة في العاصمة البريطانية لندن المحتجين الرافضين للعدوان الإسرائيلي على غزة من الخروج، اليوم السبت، في مظاهرات حاشدة للأسبوع الثامن على التوالي، مطالبين بوقف فوري للعدوان والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وتأتي مظاهرات اليوم غداة امتناع الحكومة البريطانية عن التصويت على مشروع القرار الذي عرض في جلسة مجلس الأمن الدولي أمس يدعو إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وكان لافتا في مظاهرات اليوم هتافات المتظاهرين المنتقدة لموقف الحكومة ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من العدوان.

وشاركت في مظاهرات اليوم عدة جمعيات حقوقية رافضة للعدوان منها تحالف أوقفوا الحرب، وحملة التضامن مع فلسطين، حيث يأمل المتظاهرون أن تؤدي احتجاجاتهم ومظاهراتهم الحاشدة إلى دفع الحكومة البريطانية إلى تغيير موقفها الداعم لإسرائيل، والرافص لوقف فوري للعدوان على غزة.