إيران تستعرض معدات عسكرية جديدة في "يوم الجيش"

استعرضت إيران اليوم الاثنين وللمرة الأولى منظومة صواريخ "فتح" الباليستية التكتيكية، ومنصات إطلاقها التابعة للقوة البرية بمناسبة "يوم الجيش"، الذي شهد أيضا استعراضا لمختلف الأسلحة والمعدات العسكرية، وأقيم في العاصمة طهران.

وتضمن الاستعراض طائرات مسيرة من طرازات مختلفة، ومنظومة "مجيد" الصاروخية، وقاذفة صواريخ "تلاش"، ومنظومة صواريخ "جوشن"، ونظام التحكم في القيادة، ومنظومة "باور 373" الصاروخية وغيرها.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي -الذي شهد العرض- في كلمة له بهذه المناسبة "إن الجيش الإيراني أصبح قوة مجهزة ومستعدة للدفاع عن البلاد، وتوعد بضرب قلب الكيان الإسرائيلي إذا أقدم على أي تحرك ضد إيران".