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بالصور|إيران

إيران تستعرض معدات عسكرية جديدة في "يوم الجيش"

18/4/2022

استعرضت إيران اليوم الاثنين وللمرة الأولى منظومة صواريخ "فتح" الباليستية التكتيكية، ومنصات إطلاقها التابعة للقوة البرية بمناسبة "يوم الجيش"، الذي شهد أيضا استعراضا لمختلف الأسلحة والمعدات العسكرية، وأقيم في العاصمة طهران.

وتضمن الاستعراض طائرات مسيرة من طرازات مختلفة، ومنظومة "مجيد" الصاروخية، وقاذفة صواريخ "تلاش"، ومنظومة صواريخ "جوشن"، ونظام التحكم في القيادة، ومنظومة "باور 373" الصاروخية وغيرها.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي -الذي شهد العرض- في كلمة له بهذه المناسبة "إن الجيش الإيراني أصبح قوة مجهزة ومستعدة للدفاع عن البلاد، وتوعد بضرب قلب الكيان الإسرائيلي إذا أقدم على أي تحرك ضد إيران".

جانب من الصواريخ التي عرضت في "يوم الجيش" الإيراني (الأوروبية)
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طائرات حربية تشارك في عروض جوية (رويترز)
طائرة مسيرة من طراز "كارمان 22" التي قال الجيش الإيراني إنها متعددة المهام، وأول طائرة مسيرة عملاقة وقتالية لديه، وتستطيع التحليق لمدة 24 ساعة متواصلة، ويبلغ مداها العملياتي 3 آلاف كيلومتر (الأوروبية)
إحدى المعدات العسكرية تشارك في العرض (رويترز)
أفراد من القوات المسلحة الإيرانية يسيرون في عرض "يوم الجيش الوطني" في طهران (رويترز)
العرض تضمن طرازات جديدة من المسيرات الإيرانية، ومنها: "مهاجر 6"، و"کرار"، و"ناصر"، و"آرش" (الأوروبية)
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إحدى المدرعات الإيرانية المشاركة في العرض (الأوروبية)
العرض العسكري الإيراني "صندوق بريد" يتضمن رسائل إلى جهات مختلفة (رويترز)
الجيش الإيراني وظف المناسبة الاحتفالية لإزاحة الستار عن معداته الحدیثة في مجالات منظومات الرادار والاستطلاع والحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وأنواع مختلفة من الصواريخ وأنظمة التحكم (رويترز)
إيران استعرضت منظومة صواريخ "فتح" الباليستية التكتيكية ومنصات إطلاقها التابعة للقوة البرية (رويترز)
رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري يحيي المشاركين (الأوروبية)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يتابع مرور المعدات العسكرية خلال العرض (الأوروبية)
منظر عام للساحة التي أقيم فيها العرض والمنصة التي جلس فيها كبار المسؤولين الإيرانيين لمتابعة العرض (رويترز)