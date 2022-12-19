بالصور

بالصور|قطر

الأرجنتين حققت الحلم وفازت بالمونديال

19/12/2022

حققت الأرجنتين حلمها الذي طال انتظاره بالتتويج بطلة للعالم في كرة القدم للمرة الثالثة في تاريخها، بعد فوزها على فرنسا في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022 على فرنسا حاملة اللقب بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي و3-3 عقب شوطين إضافيين. ثم الفوز 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية.

وكما كانت المباراة استثنائية مقارنة بباقي المباريات في المونديال، جاء التتويج استثنائيا أيضا في كافة تفاصيله، وأعقبه تغريدة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عبر "تويتر"، مباشرة بعد اختتام المونديال، قال فيها: "مع الختام نكون أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب، أتاحت الفرصة لشعوب العالم لتتعرف على ثراء ثقافتنا وأصالة قيمنا" مهنئا الأرجنتين بالفوز.

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يهدي النجم ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين العباءة العربية التقليدية، التي تمثل رمزية كبيرة، وذلك قبل منحه كأس العالم (رويترز)
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جياني إنفانتينو (يسار) لدى تسليم ميسي كأس البطولة في ملعب لوسيل (الأوروبية)
ميسي يقبل الكأس فرحا على منصة التتويج (غيتي)
صورة جماعية للمنتخب الأرجنتيني والفريق الفني مع الكأس (رويترز)
فرحة الفوز على وجوه لاعبي المنتخب الأرجنتيني (رويترز)
ودموع الفرح أيضا (غيتي)
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القاسم المشترك في تصريحات معظم لاعبي الأرجنتين والطاقم الفني هو التأكيد على أهمية قيمة الأسرة، وفي الصورة يحتفل ليونيل ميسي مع زوجته أنتونيلا روكوزو وأطفالهما وأفراد أسرته بعد المباراة النهائية (غيتي )
حارس المرمى الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز يحتفل مع عائلته خلال حفل توزيع الجوائز (الأوروبية)
ميسي الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة يتوسط حارس مرمى منتخب بلاده إيميليانو مارتينيز (يمين) الذي توج بجائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم، واللاعب إنزو فرنانديز الذي نال جائزة أفضل لاعب شاب ببطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانوبل ماكرون يواسي مهاجم منتخب بلاده كيليان مبابي بعد انتهاء المباراة (رويترز)
فاز كيليان مبابي مهاجم المنتخب الفرنسي بجائزة هداف بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 برصيد 8 أهداف لكن وقع الهزيمة عليه كان أقوى من الفرح بالجائزة (غيتي)
حضور كثيف وفرحة غامرة لمشجعي الأرجنتين في مدرجات ملعب لوسيل (رويترز)
مئات الآلاف خرجوا إلى شوارع العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس احتفالا بالفوز (غيتي)
حلم الأرجنتين بالكأس تحقق لكنه حرم الأرجنتينين النوم حيث أمضوا الليلة في احتفالات متواصلة عمت البلاد (غيتي)
صخب المشجعين الفرنسيين في جادة الشانزلزيه (غيتي)
مشجعة فرنسية تخفي دموعها بعد انتهاء المباراة (رويترز)
الجمهور يجمع على شكر دولة قطر التي احتضنت البطولة وجعلتها نسخة فريدة في تاريخ المونديال (غيتي)