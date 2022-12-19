الأرجنتين حققت الحلم وفازت بالمونديال

حققت الأرجنتين حلمها الذي طال انتظاره بالتتويج بطلة للعالم في كرة القدم للمرة الثالثة في تاريخها، بعد فوزها على فرنسا في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022 على فرنسا حاملة اللقب بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي و3-3 عقب شوطين إضافيين. ثم الفوز 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية.

وكما كانت المباراة استثنائية مقارنة بباقي المباريات في المونديال، جاء التتويج استثنائيا أيضا في كافة تفاصيله، وأعقبه تغريدة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عبر "تويتر"، مباشرة بعد اختتام المونديال، قال فيها: "مع الختام نكون أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب، أتاحت الفرصة لشعوب العالم لتتعرف على ثراء ثقافتنا وأصالة قيمنا" مهنئا الأرجنتين بالفوز.