هل يزيد السكر فعلا من فرط نشاط طفلك؟ كيف شاعت هذه "الأسطورة"؟

يلقي كثير من الأمهات باللوم على قطعة الحلوى التي تناولها طفلها للتو، وتتهمها بالتسبب في تحوّل سلوكه والزيادة من فرط نشاطه حتى قبل أن يكمل أكل القطعة.

وفي حين ينتشر اعتقاد بأن السكر يسبب فرط النشاط لدى الأطفال على نطاق واسع ويؤمن به كثير من الأمهات، فإن العلم لم ينجح حتى الآن في إثبات الصلة بين تناول السكر وفرط النشاط.

فكيف بدأت تلك "الأسطورة"؟ ولماذا تحولت إلى يقين؟

كيف ظهرت الأسطورة؟

أشارت أصابع الاتهام إلى السكر كأحد مسببات سوء سلوك الأطفال، لأول مرة، في الأدبيات الطبية في عام 1922، لكن تلك النظرية اكتسبت شعبية فيما بعد خلال السبعينيات، عندما كان الباحثون يحاولون لأول مرة فهم وعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط.

في عام 1973، نشر الطبيب الأميركي، اختصاصي أمراض الحساسية بنجامين فينغولد، نظريته حول تأثير الطعام على السلوك، وربط لأول مرة بين تناول النكهات والألوان الاصطناعية والساليسيلات من جهة، وفرط النشاط لدى الأطفال من جهة أخرى.

حينها دعا فينغولد إلى اتباع نظام غذائي حمل اسمه للسيطرة على أعراض اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، وعسر القراءة، وصعوبات التعلم الأخرى لدى الأطفال.

وينطوي ذلك النظام على تجنب بعض الأطعمة التي يعتقد بأنها تجعل الأعراض أسوأ، مثل النكهات الاصطناعية وألوان الطعام وكذلك الأطعمة التي تحتوي على الساليسيلات، وهو مكون رئيسي في بعض الأدوية، وتحتوي عليه بعض الأطعمة بشكل طبيعي مثل التفاح والمشمش والمخلل والعنب.

وفي العام 1975، نشر فينغولد كتابا بعنوان "لماذا يكون طفلك مفرط النشاط" (Why your child is hyperactive)، فاستحوذت الفكرة على عقول الكثير من الأمهات.

ورغم أن نظام فينغولد الغذائي لم يشر إلى السكر كأحد مسببات فرط النشاط، فإن كثيرات ربطن بين السكر الذي تحتويه الحلوى وفرط النشاط على اعتبار أنه يحتوي عادةً أصباغا ومواد مضافة أخرى، وهكذا انتشرت الأسطورة.

لماذا شاعت؟

لم تظهر أي دراسة تأثير السكر على زيادة نشاط الطفل، ومع ذلك، انتشرت الأسطورة على نطاق واسع. وجعل ذلك الباحثين يتساءلون عن ربط الأمهات بين السكر وفرط النشاط، وقاموا بالعديد من الدراسات في هذا الصدد.

وفي دراسة أجريت عام 1994 ونشرت في مجلة "علم نفس الطفل ذي الاحتياجات الخاصة"، أحضر الباحثون مجموعة من الأمهات والأبناء الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 7 سنوات، وفصلوهم إلى مجموعتين. أخبروا المجموعة الأولى أن أطفالهم سيتلقون جرعات عالية من السكر، في حين أخبروا المجموعة الثانية أن الأطفال سيتناولون نوعا من الدواء. ثم طلب من الأمهات تقييم سلوك أطفالهن.

وصنفت الأمهات في المجموعة الأولى سلوك أطفالهن على أنه مفرط النشاط، على الرغم من أن الأطفال، في الحقيقة، لم يتلقوا أي سكر على الإطلاق.

وخلص الباحثون إلى أن مجرد توقع تأثير السكر على الطفل يمكن أن يؤثر على كيفية تفسير ما يراه الشخص. والأمهات اللاتي اعتقدن أن السكر يؤثر على سلوك أطفالهن سوف يعتقدن أن أطفالهن أصبحوا أكثر نشاطا بعد تناول الأطعمة السكرية.

الأمر كله يكمن في الاعتقاد والتوقع. وقد تعتقد الأم أن طفلها أصبح مفرط النشاط بعد تناول السكر، لأنها فقط تبحث عن الحركة والنشاط غير المعتاد.

وفي الحفلات وأعياد الميلاد وغيرها، قد تعتقد الأم أن الطفل مفرط النشاط بسبب الحلوى التي تناولها، لكن الحقيقة أن الطفل يكون أكثر حماسة بسبب المناسبة أو بسبب أنه سيتناول شيئا يحبه ويظهر نشاط مفرط نتيجة لذلك.

أضرار السكر على الطفل

في العام 1995، أجرت مجلة الجمعية الطبية الأميركية مراجعة الدراسات المختلفة حول تأثير السكر على سلوك الأطفال، وخلصت إلى أن السكر لا يؤدي إلى فرط النشاط ولا يؤثر على السلوك أو الأداء المعرفي.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن الأبحاث لا تدعم وجهات النظر الشائعة بأن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يحدث بسبب تناول الكثير من السكر، أو مشاهدة الكثير من التلفاز، أو تربية الآباء، أو المشكلات الاجتماعية والبيئية، والعوامل مثل الفقر أو الفوضى الأسرية.

ورغم "براءة" السكر من فرط نشاط الطفل، فإن ذلك لا يعني أن السماح له بتناوله بدون ضوابط، حيث إن هناك أضرارا أخرى لتناول الكثير من السكر والحلوى بحسب موقع "فيري ويل فاميلي"، منها:

ارتفاع نسبة السكر في الدم مع مرور الوقت.

ارتفاع خطر مقاومة الأنسولين ومرض السكري ومرض السكري من النوع الثاني.

تسوس الأسنان.

زيادة الوزن وما يصاحبه من أمراض ومخاطر صحية مثل أمراض التنفس والقلب.

أمراض السمنة والسرطان وزيادة دهون الكبد.

اعتماد نظام غذائي غير صحي وغير متوازن منذ الصغر.

مشاكل نفسية تتعلق بانعدام الثقة في النفس وتدني احترام الذات، خاصة مع ضغط الأقران ومواجهة التنمر.

مشاكل اضطرابات الطعام.

كيف تقدمين طعاما صحيا للطفل؟

لا شك أن غالبية الأطفال يحبون تناول الحلوى والسكريات، لكن على الأم أن تتعامل مع هذا الأمر بفطنة وذكاء حتى يعتاد الطفل على تقليل السكر واتباع نظام صحي في أغلب الأوقات.

ويمكن اتباع عدد من الخطوات لضمان تقليل السكر في الوجبات اليومية للطفل، منها: