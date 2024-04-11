حافظ نعيم الرحمن مهندس يقود الجماعة الإسلامية في باكستان

سياسي ومهندس باكستاني درس الهندسة وعمل فيها لسنوات. تأثر بأفكار الشيخ أبي الأعلى المودودي وترقى في السلم القيادي للجماعة الإسلامية في باكستان منذ المرحلة الجامعية. فقد شغل منصب رئيس فرعها في كراتشي جنوب البلاد، وتم انتخابه في أبريل/نيسان 2024 أميرا للجماعة خلفا لسراج الحق، الذي قدم استقالته بعد الأداء الهزيل للجماعة في الانتخابات العامة الباكستانية التي عقدت في الثامن من فبراير/شباط من العام نفسه.

المولد والنشأة

ولد حافظ نعيم الرحمن يوم السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 1970 في مدينة حيدر أباد بإقليم السند جنوب باكستان، ونشأ في منطقة لطيف أباد في المدينة نفسها. ويعتبر من المتحدثين الأصليين باللغة الأردية أو ما يعرف في باكستان بالمهاجرين الذين هاجروا من الهند إلى باكستان، إذ هاجر آباؤه من منطقة أليكرة بالهند عند استقلال باكستان عن الهند.

الدراسة والتكوين العلمي

نشأ حافظ نعيم الرحمن في منطقة لطيف أباد بمدينة حيدر أباد وحفظ القرآن الكريم كاملا في مراحله التعليمية الأولى في مسجد جامع دار العلوم في المدينة نفسها.

انتقلت عائلته للعيش في مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند قبل إنهاء دراسته الثانوية، إذ حصل على الشهادة الثانوية في كراتشي.

حصل على شهادة الهندسة المدنية من جامعة "أني إي دي" للهندسة والتكنولوجيا في كراتشي، ثم حصل لاحقا على درجة الماجستير في التاريخ الإسلامي من جامعة كراتشي.

انجذب إلى التوجه السياسي الديني الذي تبناه مؤسس الجماعة الإسلامية أبو الأعلى المودودي، وسرعان ما تصاعد نجمه داخل الجماعة.

متزوج ولديه 3 أبناء وبنت واحدة، وتعمل زوجته طبيبة، وينخرط أبناؤه في العمل الاجتماعي والسياسي.

الخبرات العملية

يتمتع حافظ نعيم الرحمن بخبرة طويلة تصل إلى 20 عاما في المجال الهندسي، إذ عمل في المشاريع الصناعية والسكنية الكبيرة لحلول معالجة المياه، وعمل منذ عام 2005 مديرا للهندسة في شركة نظام الماء الخاصة المحدودة المتخصصة بتقنيات معالجة المياه.

الوظائف والمسؤوليات

انضم نعيم الرحمن مبكرا للجماعة الإسلامية من خلال الجناح الطلابي للجماعة المعروف باسم جمعية الطلبة الإسلامية، ثم أصبح رئيسا للجمعية في جامعة "أني إي دي" لمدة عام في الفترة ما بين (1993-1994).

ثم أصبح رئيسا لفرع الجمعية نفسها في مدينة كراتشي لمدة عامين في الفترة (1994-1996)

بعد ذلك أصبح رئيسا للجمعية نفسها في إقليم السند لمدة عامين أيضا في الفترة (1996-1998).

ثم ترقى ليصبح رئيسا لجمعية الطلبة الإسلامية على مستوى باكستان لمدة عامين في الفترة (1998-2000).

انضم إلى العمل السياسي من خلال الجماعة الإسلامية بشكل رسمي في عام 2000، وخاض انتخابات الحكومة المحلية عام 2001، وأصبح عضوا في المجلس النقابي البلدي للمنطقة الوسطى من كراتشي.

شغل منصب أمير الجماعة الإسلامية في منطقة لياقت آباد، ونائب أمير المنطقة الوسطى، والأمين العام ونائب أمير فروع الجماعة الإسلامية في كراتشي.

عام 2013 تم انتخاب نعيم الرحمن أميرا لفرع الجماعة الإسلامية في كراتشي، التي تعتبر كبرى المدن الباكستانية وأكثرها كثافة، وشهد أداء الجماعة تطورا كبيرا خلال تلك الفترة، إذ ركز نعيم الرحمن على قضايا المدن الكبرى.

شغل أيضا منصب رئيس فرع كراتشي لمؤسسة الخدمة الخيرية، وهي منظمة خيرية تنموية غير حكومية مرتبطة بالجماعة الإسلامية، وهي أكبر المنظمات الخيرية في باكستان ولديها أعمال خيرية على مستوى عالمي.

التجربة السياسية

منذ انتخابه في رئاسة فرع الجماعة الإسلامية في كراتشي ركز نعيم الرحمن على القضايا الرئيسية للمدن الكبرى، وخاصة القضايا العامة المتعلقة بجرائم الشوارع والقانون والنظام والعقارات وإمدادات الطاقة وخدمات المرافق العامة الأخرى والتعليم، وحرص على تمكين الشباب من فرص الشغل.

في عام 2020 أطلق فرع كراتشي في الجماعة الإسلامية حملة قوية بعنوان "حركة حقوق كراتشي"، سلطت الضوء على مظالم المدينة مثل نقص المياه، وانقطاع التيار الكهربائي، والتفاوت الاقتصادي.

وفي يناير/كانون الثاني 2022 قاد اعتصاما احتجاجيا، بدأ في يناير/كانون الثاني واستمر 29 يوما، خارج مبنى البرلمان الإقليمي في السند من أجل الدعوة إلى الاهتمام بمدينة كراتشي وحاجياتها.

خلال فترة رئاسته لفرع كراتشي برزت الجماعة الإسلامية في المركز الثاني في انتخابات الحكومة المحلية الأخيرة في كراتشي في يناير/كانون الثاني 2023، وفازت بـ87 مجلسا نقابيا و9 مدن.

وينسب له إطلاق مبادرة (بنو قابيل) التي أطلقتها جمعية الخدمة الخيرية، والتي تهدف إلى إطلاق برنامج تعليمي شامل لتكنولوجيا المعلومات للشباب في كراتشي.

أثر أسلوب قيادة نعيم الرحمن على الهيكل الداخلي للجماعة الإسلامية في كراتشي، إذ عمل على بناء فريق قوي حوله، يضم باحثين ومتخصصين في وسائل التواصل الاجتماعي ومحامين ومتطوعين.

تنافس نعيم الرحمن العام الماضي على منصب عمدة كراتشي مع مرشح حزب الشعب الباكستاني في انتخابات حكومة السند المحلية، لكنه خسر السباق الانتخابي بحصول منافسه على أغلبية 173 صوتا مقابل 160 صوتا لنعيم الرحمن.

يعتبر حافظ نعيم الرحمن الأمير السادس للجماعة الإسلامية في باكستان خلفا لسراج الحق الذي تولى إمارة الجماعة في 2013، وسبقهما إلى تولي هذه المسؤولية منور حسين (2008-2013) وقاضي حسين أحمد (1987-2008) وميان طفيل محمد (1972-1987) ومؤسس الجماعة وأول أمير لها أبو الأعلى المودودي (1941-1972).