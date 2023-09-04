من هو وزير الدفاع الأوكراني المعيّن رستم أميروف؟

يُعدّ رستم أميروف (41 عاما)، المسلم الذي تم تعيينه وزيرا جديدا للدفاع في أوكرانيا، قياديا في مجتمع التتار بشبه جزيرة القرم، وقد سبق أن قام بدور رئيسي، ممثلا لأوكرانيا في محادثات عالية الأهمية مع روسيا.

ولد أميروف في أوزبكستان السوفياتية، البلد الذي تم نفي عائلته إليه تحت حكم الرئيس السوفياتي الأسبق جوزيف ستالين، وعاد إلى شبه جزيرة القرم في أوكرانيا عندما كان طفلا بعدما سُمح للتتار بالعودة إلى هناك في الثمانينيات والتسعينيات.

أدوار مهمة

بدأ أميروف العمل في مجال الاتصالات في عام 2004، وانتخب عضوا في البرلمان عام 2019، وشغل منصب الرئيس المشارك لمنصة القرم، وهي جهد دبلوماسي دولي يهدف إلى استعادة أوكرانيا شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014. وعمل لسنوات مستشارا للزعيم التاريخي لتتار القرم مصطفى دزيميليف.

وانتزعت روسيا السيطرة على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014، وأجرت استفتاء على الضم الذي أدانته أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون، ووصفوه بأنه غير شرعي.

وقاطع مجتمع التتار، الذي يمثل 12-15% من سكان شبه جزيرة القرم البالغ عددهم مليوني نسمة، التصويت إلى حد كبير. ثم حظرت موسكو المجلس التقليدي لأقلية التتار المسلمة، معلنة أنه منظمة متطرفة، وسجنت أفرادا من الطائفة منذ ذلك الحين.





وضع المسلمين في أوكرانيا

وقال أميروف لموقع عمانيت الإخباري الأردني في مقابلة العام الماضي، إن قادة الدعاية الروسية اخترعوا رواية تقسيم الشعب الأوكراني إلى عرقيات لتبرير أعمالهم العسكرية على الأراضي الأوكرانية، "نحن لا نشعر بأي شوفينية أو إسلاموفوبيا في أوكرانيا فيما يتعلق بعرقنا أو ديننا".

وبعد الضم وبعد بدء الغزو الروسي الشامل، شارك أميروف في محادثات من وراء الكواليس مع المسؤولين الروس، بما في ذلك التفاوض على تبادل أسرى رفيع المستوى وإجلاء المدنيين.

وكان أميروف أيضا جزءا من وفد أوكرانيا في المفاوضات مع روسيا في الأسابيع الأولى من الحرب، وشارك في محادثات حول إنشاء ممر لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وانسحبت روسيا منذ ذلك الحين من اتفاق الحبوب، متهمة أوكرانيا وحلفاءها بالفشل في التمسك بجزء من الاتفاق لتسهيل الصادرات الروسية.

دور صعب

وفي سبتمبر/أيلول من العام الماضي، تم تعيين أميروف رئيسا لصندوق ممتلكات الدولة، وهو دور صعب بشكل خاص في أوكرانيا حيث ابتليت عملية الخصخصة بالفساد.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في بيانه بالفيديو الذي أعلن فيه عن الاستبدال يوم الأحد، إنه سيتم استدعاء النواب للتصويت على ترشيح أميروف هذا الأسبوع. وقال إن البرلمان "يعرف هذا الشخص جيدا والسيد أميروف لا يحتاج إلى أي مقدمات إضافية".