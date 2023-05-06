في يوم 25 أبريل/نيسان 2023، أصدرت وزارة الخارجية التركية البيان الصحفي رقم 112 بشأن تعيين السفير فريدون هادي سينيرلي أوغلو منسقا خاصا لبعثة التقييم الخاصة لأفغانستان، بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2679 لسنة 2023.

واستكمل بيان الخارجية التركية أنَّ تعيين وزير الخارجية السابق والممثل الدائم السابق لدى الأمم المتحدة السفير فريدون سينيرلي في هذا المنصب جاء في ضوء الأهمية التي توليها تركيا لمشاركة المجتمع الدولي في حل المشاكل في أفغانستان، ورحَّب البيان بتعيين السفير سينيرلي أوغلو في هذا المنصب.

المولد والنشأة

ولد فريدون هادي سينيرلي أوغلو يوم 30 يناير/كانون الثاني 1956، في غيرسون غورالا، لعائلة من موظفي الخدمة المدنية.

وزوجته سفيرة سابقة في بوخارست تدعى عائشة سينيرلي أوغلو وله منها طفلان.

وكانت عائشة سفيرة في مدريد أيضا من 12 مايو/أيار 2011 إلى 31 أغسطس/آب 2014، ثم أصبحت نائبة لوكيل وزارة الخارجية لمدة 3 أشهر تقريبا.

الدراسة والتكوين العلمي

درس المرحلة الابتدائية والإعدادية في مسقط رأسه في غيرسون، ثم تخرج من المدرسة الثانوية للبنين في إسطنبول.

وعام 1978، تخرج من قسم العلاقات الدولية في كلية العلوم السياسية بجامعة أنقرة.

وحصل على الماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ودرس المرحلتين بكلية العلوم الإدارية في جامعة بوغازيتشي بإسطنبول.

وكانت أطروحته عن مفهوم الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط لحقوق الإنسان.

ويتحدث الدكتور فريدون أوغلو اللغتين الإنجليزية والألمانية بطلاقة، بالإضافة إلى لغته الأم التركية.

التجربة السياسية والعملية

بدأ فريدون سينيرلي أوغلو العمل مسؤولا مهنيا مرشحا في إدارة شؤون الموظفين عام 1982، وعمل مسؤولا مهنيا مرشحا في قسم الشؤون الثقافية متعددة الأطراف في نهاية عام 1982.

وترك الوظيفة لأداء خدمته العسكرية في الفترة ما بين نوفمبر/تشرين الثاني 1982 وفبراير/شباط 1983.

بعدها أصبح موظفا مهنيا مرشحا في إدارة الشؤون الثقافية متعددة الأطراف عام 1983، ثم كاتبا (سكرتيرا) ثالثا، وكاتبا ثانيا في سفارة لاهاي عام 1985.

وعين كاتبا رئيسيا (سكرتير أول) في السفارة التركية في بيروت عام 1988، وكاتبا في الإدارة اليونانية عام 1990، وكاتبا في مكتب نائب وكيل الوزارة للشؤون السياسية الثنائية عام 1990.

ثم وكيل وزارة منذ عام 1991، في فترة رئيس الوزراء سليمان ديميريل، وحتى عام 1992.

وفي الفترة من عام 1992 إلى عام 1996، شغل منصب وكيل وزارة في الممثلية الدائمة لتركيا لدى الأمم المتحدة.

وخلال عمله مستشارا لرئيس الوزراء سليمان ديميريل، كان فريدون سينيرلي مسؤولا عن صياغة خطاباته، وهو الذي كتب خطاب ديميريل في افتتاح البرلمان عام 1998، مهددا سوريا وداعيا إياها إلى التوقف عن إيواء زعيم حزب العمال الكردستاني أوجلان.

وبعد أن أصبح ديميريل رئيسا، عمل سينيرلي أوغلو مستشارا رئيسيا للرئاسة بين سبتمبر/أيلول 1996 وسبتمبر/أيلول 2000.

وفي الفترة من سبتمبر/أيلول 2000 إلى يوليو/تموز 2002، شغل منصب نائب المدير العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الوظائف والمسؤوليات