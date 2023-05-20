أكرم إمام أوغلو.. رئيس بلدية إسطنبول

أكرم إمام أوغلو سياسي ومهندس ورجل أعمال تركي، ولد عام 1971 وتولى منصب رئيس بلدية إسطنبول عام 2019 بعد منافسة شرسة مع بن علي يلدرم مرشح حزب العدالة والتنمية.

وفي نهاية العام 2022 صدر في حقه حكم قضائي بالسجن عامين ونصف العام تقريبا بتهمة إهانة أعضاء الهيئة العليا للانتخابات على خلفية قرار الأخيرة بإعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول.

المولد والنشأة

ولد أكرم إمام أوغلو في الثالث من يونيو/حزيران 1971 في قرية جيفيزلي التابعة لمنطقة أكشابات في ولاية طرابزون شرقي تركيا، لأب تاجر وأم مزارعة.

جده مولود إمام أوغلو أحد أعيان حرب الاستقلال التركية، انتقل مع عائلته إلى قرية يلدزلي عندما كان عمره 3 سنوات.

وتعلم قراءة القرآن في الدورات الصيفية قبل التحاقه بالمدرسة الابتدائية.

بدأ إمام أوغلو لعب كرة اليد خلال سنوات دراسته الابتدائية واستمر في لعب كرة القدم.

الدراسة والتكوين العلمي

درس المرحلة الثانوية من التعليم في مدرسة طرابزون الثانوية، ثم تخرج في قسم الهندسة المدنية بجامعة شرق البحر المتوسط ​​في جمهورية شمال قبرص التركية.

التحق بعد ذلك بكلية الاتصالات في جامعة جيرن الأميركية. وفي عام 1990، انتقل للدراسة في كلية إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول وتخرج فيها.

أكمل مرحلة الماجستير في جامعة إسطنبول في قسم الموارد البشرية والإدارة عام 1995، لكنه لم يواصل تعليمه العالي. وأتمه بعد سنوات طويلة مستفيدا من العفو الطلابي بعدما أصبح رئيس بلدية بيليك دوزو بمدينة إسطنبول.

الأعمال والمسؤوليات

على الصعيد الرياضي كان إمام أوغلو حارس مرمى فريق ثانوية طرابزون، وأصبح أحد حراس مرمى نادي "هيرث ليماسول" الرياضي التركي في جمهورية شمال قبرص التركية، التي كان يتلقى فيها تعليمه الجامعي.

وقد شغل عضوية مجلس إدارة نادي "طرابزون سبور" بين عامي 2002 و2003. وعمل لاحقا مديرا في نادي "بيليك دوزو" الرياضي.

أما على الصعيد التجاري فقد عمل إمام أوغلو في شركة العائلة في أعمال البناء بعد عام 1991.

وأدار مطعم أكشابات كوفتيجيسي في منطقة غونغورن في مدينة إسطنبول بعد افتتاحه في عام 1992، لكنه انسحب من صناعة المواد الغذائية في عام 2001.

التجربة السياسية

– بدايات الانخراط في السياسة

عمل خلال فترة دراسته في قبرص التركية ضمن الأذرع الشبابية لحزب "الوطن الأم" مدة عام في أوائل التسعينيات.

في أوائل العقد الأول من القرن الـ21 اقترب من حزب الشعب الجمهوري كتيار فكري وسياسي، وتلقى عرضا بالترشح عن الحزب لرئاسة بلدية منطقة بيليك دوزو في الانتخابات المحلية التي أجريت عام 2004، إلا أنه رفض العرض متعللا بكونه مديرا في نادي "طرابزون سبور".

وبعد انضمامه رسميا إلى حزب الشعب الجمهوري في أكتوبر/تشرين الأول 2008، تقدم بطلب للترشح عن الحزب في الانتخابات المحلية عام 2009، لكن حزبه لم يقبل الطلب.

– نشاط حزبي في بيليك دوزو

عُين إمام أوغلو رئيسا لمنطقة بيليك دوزو في حزب الشعب الجمهوري عام 2009. وأعاد هيكلة المجلس الإقليمي للحزب، وبعد فترة قصيرة أصبح أول رئيس منطقة يتم انتخابه من قبل المؤتمر الإقليمي التابع لحزب الشعب الجمهوري.

في الانتخابات البرلمانية التركية عام 2011 زاد حزب الشعب الجمهوري أصواته بمقدار 8 نقاط مقارنة بالانتخابات السابقة وأصبح الحزب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في الدائرة الانتخابية التي تتبع لها المنطقة.

– رئاسة بلدية بيليك دوزو

أعيد انتخاب إمام أوغلو رئيسا لمنطقة بيليك دوزو في المؤتمر الثاني لحزب الشعب الجمهوري في 2012، قبل أن يستقيل في 15 يوليو/تموز 2013 من هذا المنصب تمهيدا للمشاركة في الانتخابات المحلية في العام التالي.

وقد فاز برئاسة بلدية بيليك دوزو في الانتخابات المحلية لعام 2014 عن حزب الشعب الجمهوري، بعدما نجح في زيادة معدل التصويت لحزبه من 30% في الانتخابات السابقة إلى 50.8%.

– بلدية إسطنبول الكبرى

ترشح إمام أوغلو لهذا المنصب أول مرة بعد أن أعلن رئيس بلدية إسطنبول قادر طوباش استقالته في 23 سبتمبر/أيلول 2017، وحصل على 125 صوتا مقابل 179 صوتا حصل عليها مولود أويصال مرشح حزب العدالة والتنمية في التصويت الذي أُجري في مجلس بلدية إسطنبول في 28 سبتمبر/أيلول 2017، وانتخب فيه أويصال بالأغلبية.

وترشح مرة أخرى لرئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس/آذار 2019، وبعد النظر في سلسلة من الاعتراضات التي قدمها حزب العدالة والتنمية أعلنت الهيئة العليا للانتخابات حصوله على 4 ملايين و169 ألفا و765 صوتا متقدما على منافسه بن علي يلدريم الذي حصل على 4 ملايين و156 ألفا و36 صوتا. وعلى إثر ذلك تولى إمام أوغلو منصبه بعدما بتت الهيئة العليا للانتخابات في الطعون.

وبعد اعتراض أخير من قبل حزب العدالة والتنمية على تشكيل لجان صناديق الاقتراع مطالبا بإلغاء النتائج، قررت الهيئة العليا للانتخابات في السابع من مايو/أيار2019 إعادة انتخابات إسطنبول وإلغاء ولاية إمام أوغلو، وتم تعيين والي إسطنبول علي يرلي كايا رئيسا لبلديتها بالنيابة.

وانتُخب إمام أوغلو رئيسا لبلدية إسطنبول في جولة الإعادة التي جرت في 23 يونيو/حزيران 2019 بحصوله على 4 ملايين و741 ألفا و885 صوتا بزيادة 806 آلاف و456 صوتا عن أقرب منافسيه بن علي يلدرم. وبذلك أصبح أول رئيس بلدية معارض لأردوغان في إسطنبول منذ العام 1994.

– دعوى إهانة موظفين عموميين

رفع أعضاء الهيئة العليا للانتخابات برئاسة سعدي غوفن دعوى بحقه إثر وصفه لهم بلفظ "حمقى" في تصريح صحفي له في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2019، ووفق الدعوى فقد أهان رئيس بلدية إسطنبول "علانية موظفين عموميين بسبب قيامهم بواجباتهم".

وحكمت المحكمة في 14 ديسمبر/كانون الأول 2022 على إمام أوغلو بالسجن مدة عامين و7 أشهر و15 يوما وحظر سياسي وفقا للمادة 53 من قانون العقوبات التركي.

وقدم فريقه القانوني إثر ذلك طعنا بالحكم لدى محكمة الاستئناف، وتجمع الآلاف من مؤيديه أمام مقر بلدية إسطنبول في منطقة الفاتح تضامنا معه.

وشهد التجمع مشاركة قادة المعارضة التركية التي كانت تبحث في اسم المرشح الذي ستقدمه للانتخابات الرئاسية بشكل مشترك.

– ترشيحه نائبا لرئيس الجمهورية

بعد أزمة دامت 3 أيام شهدتها أروقة المعارضة التركية، أعلن تحالف الأمة المعارض في السادس من مارس/آذار 2023 عن مرشحه الرئاسي المشترك لانتخابات 14 مايو/أيار 2023 وهو رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، بعدما كان إمام أوغلو أحد المرشحين المحتملين.

وأعلن التحالف أيضا ترشيح إمام أوغلو لمنصب نائب رئيس جمهورية تركيا مع 7 مرشحين آخرين.