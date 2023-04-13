كشف الحرس الثوري الإيراني في التاسع من أبريل/نيسان 2023 عن الطائرة المسيّرة "معراج 532″، وبث مقطعًا مصورا يظهر الطائرة من دون طيار وهي تقلع من قاعدة مثبتة على سطح شاحنة صغيرة، مؤكدا قصفها الأهداف بدقة عالية.

وأكد العميد علي كوهستاني، مسؤول "منظمة الأبحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي" في القوة البرية بالحرس الثوري، اجتياز المسيرة الانتحارية الجديدة جميع الاختبارات بنجاح، مبينا أنها إيرانية الصنع بالكامل وأن جميع مراحل التصميم والإنتاج تمت بسواعد خبراء القوات البرية في الحرس الثوري.

المواصفات والقدرات

وأوضح كوهستاني، في تصريح بمناسبة الكشف عن "معراج 532″، أن عملية توسعة الطائرات من دون طيار تتواصل بسرعة جيدة في الحرس الثوري.

وأضاف أنه "في المستقبل القريب ستضاف مسيرات حديثة أخرى، بينها مسيرات قتالية وتدريبية وانتحارية إلى الوحدات القتالية في الحرس الثوري".

وتعدّ المسيرة الإيرانية الحديثة من فئة الطائرات الانتحارية بمحرك مكبسي وتقلع من قاعدة مثبتة على سطح شاحنة صغيرة.

وتتميز بسهولة التركيب على قاعدة الانطلاق في وقت قصير، كما أن هيكلها سهل التركيب والتجميع، مما يزيد من سرعة تحضيرها من قبل المستخدم، ويسهل التفاعل والاستخدام.

وذكرت التقارير الإيرانية أن طائرة "معراج 532" من دون طيار قادرة على التحليق على ارتفاع 12 ألف قدم لمدة 3 ساعات متواصلة.

وبمدى أحادي الاتجاه يبلغ 450 كيلومترا، يعمل الطراز الجديد من طائرات معراج المسيّرة على إصابة الأهداف المطلوبة "بدقة عالية" عبر رأسه الحربية البالغة زنتها 50 كيلوغراما، وفق تقرير بثه التلفزيون الإيراني الرسمي.

وعلى غرار الطائرات المسيّرة التي تستخدم في تنفيذ مهام عسكرية خاصة، تتميز طائرة "معراج 532" بقدرتها على تنفيذ مهام قتالية أحادية الاتجاه في حالات الطوارئ، كما أن هيكلها ورأسها المتفجر صمما ليتناسبا والمهام المنوطة بها.

تاريخ التصنيع

وتعتبر مسيرة "معراج 532" أحدث طراز من جيل مسيّرات "معراج" التي كشف عنها الحرس الثوري لأول مرة عام 2019 خلال استعراض عسكري، بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس في العاصمة طهران، وذلك قبل إعلانه رسميا في العام التالي دخولها الخدمة عقب اجتيازها جميع الاختبارات اللازمة بنجاح.

وكان الحرس الثوري قد استوحى النسخة الأولى من مسيّرة "معراج" من الطائرة المسيّرة الأميركية "إيروسوند" (Aerosonde) عبر الهندسة العكسية، كما عمل خلال السنوات الماضية على تطويرها وإزاحة الستار عن طرازات حديثة منها "معراج 504″ و"معراج 113″ و"معراج 521".

وشكل الجيل الأول من مسيّرات معراج طفرة نوعية في صناعة المسيرات الإيرانية، إذ يتسم بالقدرة على التحليق بسرعة 140 كيلومترا في الساعة وعلى ارتفاع 12 ألف قدم، وقادر على حمل رأس متفجر بوزن 5 كيلوغرامات علی مدی ألف كيلومتر.

أجيال مسيّرات "معراج"

وواصل الحرس الثوري تطوير الأجيال الأولی من طائرات معراج الانتحارية حتى كشف في أكتوبر/تشرين الأول 2022 عن طائرة "معراج 521″، التي تشبه إلى حد بعيد المسيرة الأميركية "سويتش بليد" (Switchblade) من حيث المظهر والأداء، ولها 4 أجنحة قابلة للطي.

وتتسم طائرة "معراج 521" بالمواصفات والقدرات العسكرية التالية:

المدى: 5 كيلومترات.

فترة التحليق: 15 دقيقة.

ارتفاع التحليق: نحو 150 مترا.

وزن الرأس المتفجر: 500 و700 و1000 غرام.

وعموما تتصف شتی أنواع طائرات "معراج" بخفة الوزن وسهولة الحمل والاستخدام، إلى جانب قدرة المستخدم على توجيهها عبر الشاشة التي بحوزته نحو الهدف المنشود.

كما أنها تتميز بفعالية كبيرة وتكاليف منخفضة، إلا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية دأبت على عدم الإعلان عن أرقام التكاليف اللازمة لتصنيع طائراتها المسيّرة.

قبل "معراج 532″، كانت إنجازات حرس الثورة الإسلامية هي طائرة "معراج 504″، والمركبة الجوية "معراج 113" بدون طيار.