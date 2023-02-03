ثالث كويتي بهذا المنصب.. جاسم البديوي الأمين العام السابع لمجلس التعاون الخليجي

جاسم محمد البديوي، سياسي ودبلوماسي كويتي، ولد عام 1968، وتقلد عدة مناصب، ولخبرته الدبلوماسية الطويلة عين في 29 يناير/كانون الثاني 2023 أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي خلفا لنايف فلاح مبارك الحجرف.

المولد والنشأة

ولد جاسم محمد البديوي في 22 فبراير/شباط 1968 في الكويت وترعرع فيها ثم انتقل للدراسة في بريطانيا تمهيدا لمرحلته الجامعية.

التكوين العلمي

حصل البديوي على البكالوريوس في الإعلام من جامعة يوتا في أميركا عام 1991، ثم حصل على دبلوم عام 1993 في الدراسات الدبلوماسية من جامعة أكسفورد في بريطانيا.

التجربة السياسية والدبلوماسية

عام 1992 انضم البديوي لوزارة الخارجية الكويتية برتبة ملحق دبلوماسي لدى مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة الكويت، وبدأ مسيرته السياسية والدبلوماسية رسميا عام 1993 عندما عين سفيرا لبلاده في اليابان، ومنذ ذلك التاريخ مثّل الكويت في مؤتمرات دولية، كما تنقل في مهام بسفارات بلده حول العالم.

ترقى البديوي بعدها من سكرتير ثان إلى سكرتير أول عام 2004، ثم إلى منصب نائب رئيس البعثة الكويتية لدى الأمم المتحدة.

عين سفيرا لدولة الكويت في جمهورية كوريا من عام 2013 إلى 2016، ووقتها كان رئيسا لوفد بلاده في اجتماع مجموعة العمل عن سوريا من تنظيم وزارة الخارجية في كوريا، الذي عقد عام 2013. وشارك متحدثا في مؤتمر التعاون 2014 بين كوريا ومجلس التعاون الخليجي حول الصناعة الدفاعية.

وشارك أيضا في المؤتمر الـ14 لجمهورية كوريا والأمم المتحدة المشترك حول قضية نزع السلاح وعدم الانتشار في ديسمبر/كانون الأول 2015. كما ترأس منتدى المياه الذي نظمته وزارة خارجية كوريا الجنوبية في أبريل/نيسان 2016. ثم بعدها ذهب إلى بلجيكا سفيرا للكويت من عام 2016 إلى 2022.

ترأس البديوي وفد بلاده في الاجتماع الطارئ للجنة الاتصال الخاصة الذي نظمه الاتحاد الأوروبي، وفي المجموعة الاستشارية للسياسات الذي نظمه حلف شمال أطلسي (الناتو) في يناير/كانون الثاني 2018 بين الحلفاء فيه وأعضاء مبادرة إسطنبول "آي سي آي".

كان البديوي رئيس وفد بلاده في المؤتمر الدولي لضحايا العرق والعنف الديني في مايو/أيار 2018، وفي منتدى الشراكة الصومالية في يوليو/تموز في العام نفسه، وهما مؤتمران نظمهما الاتحاد الأوروبي.

وترأس وفد بلاده في المؤتمر الدولي للمانحين حول ألبانيا الذي نظمه الاتحاد الأوروبي، وفي مؤتمر التضامن الدولي حول لاجئي فنزويلا وأزمة المهاجرين في أكتوبر/تشرين الأول 2019 الذي نظمه الاتحاد الأوروبي.

كما ترأس أيضا في فبراير/شباط 2018 وفد الكويت في المنتدى الاقتصادي الكويتي "رؤية الكويت 2035".

وأيضا ترأس وفد الكويت في اجتماع لجنة الاتصال الخاصة "إيه إتش إل سي" على مستوى كبار المسؤولين في أبريل/نيسان 2019.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019 شارك في الاجتماع الثاني للمراجعة السنوية لأعمال حلف شمال الأطلسي لدول مبادرة إسطنبول للتعاون "آي سي آي".

شارك أيضا في اجتماع كبار المسؤولين حول الوضع الإنساني باليمن الذي نظمه الاتحاد الأوروبي في فبراير/شباط 2020، وفي نسخة يونيو/حزيران 2021 أيضا.

في فبراير/شباط 2020، عُيّن البديوي أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي لكنه أعفي منه قبل انتهاء فترته النظامية التي تمتد لـ3 سنوات.

كانت للبديوي مشاركات دولية أخرى، منها عضويته في وفد بلاده باجتماعات الدورة الـ26 للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي ببروكسل في فبراير/شباط 2022، وفي هذا العام كان قد عين سفيرا لبلاده في الولايات المتحدة الأميركية.

أثناء اجتماع عقد في الرياض للقمة الخليجية 43 وافق زعماء دول مجلس التعاون في ديسمبر/كانون الأول 2022 على رغبة الكويت في الاحتفاظ بمنصب الأمين العام لفترة ثانية. فتولى البديوي المنصب رسميا في 1 فبراير/شباط 2023، خلفا للأمين السابق نايف الحجرف.

يعد منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أعلى منصب في الأمانة العامة، ويتم اختيار الأمين من المجلس الأعلى الذي يضم زعماء دول مجلس التعاون الخليجي، يعمل فيها الأمين لـ3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ومن المهام المنوطة بالأمين إعداد الدراسات لتعزيز التعاون والتكامل بين دول أعضاء مجلس التعاون، مع إعداد تقارير دورية عن أعمال المجلس ومتابعة تنفيذ القرارات والتحضير للاجتماعات، وغيرها من المهام.

الوظائف والمسؤوليات

تولى البديوي عدة مسؤوليات وشغل مناصب كثيرة، منها:

عضو في وفد دولة الكويت لقمة حركة عدم الانحياز عام 1992.

عضو في وفد دولة الكويت لدى منظمة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة من عام 1993 إلى 1999.

عين في سفارة الكويت باليابان من عام 1993 إلى 1997.

كان عضوا في وفد دولة الكويت للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من عام 1997 إلى عام 2000.

عين في سفارة الكويت بالنمسا والبعثة الدائمة للكويت في الأمم المتحدة بفيينا من عام 1997 حتى 2001.

كان ضمن فريق دولة الكويت للمفاوضات بشأن اتفاقية التجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة الأميركية من عام 2003 إلى 2008.

مستشار في سفارة الكويت في الولايات المتحدة الأميركية في مايو/أيار 2007.

نائب رئيس بعثة سفارة الكويت بالولايات المتحدة الأميركية في أكتوبر/تشرين الأول 2011.

نائب مدير إدارة مكتب الوكيل في وزارة الخارجية من عام 2012 إلى عام 2013.

سفير الكويت في جمهورية كوريا من عام 2013 إلى 2016.

رئيس بعثة دولة الكويت لحلف شمال الأطلسي (الناتو) من عام 2016 إلى عام 2022.

سفير الكويت في مملكة بلجيكا من عام 2016 إلى 2022.

رئيس بعثة الكويت في الاتحاد الأوروبي من عام 2017 إلى عام 2022.

منصب سفير دولة الكويت في الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة من عام 2022.

سفير غير مقيم لدى دولة "دوقية لوكسمبورغ الكبرى".

الجوائز

من الجوائز التي حصل عليها البديوي جائزة التميز لعام 2014 من الجمعية الآسيوية مركز كوريا عام 2015.

كما اختاره البرلمان الكوري أفضل سفير لعام 2014، لجهوده في توطيد العلاقات بين كوريا والكويت.