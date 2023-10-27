محمد العزاوي.. منشد الرافدين وأستاذ المقامات العراقية

محمد العزاوي قارئ قرآن ومنشد عراقي، ويلقب بـ"منشد الرافدين" و"أستاذ المقامات العراقية" و"أستاذ المنشدين"، عمل إماما وخطيبا في أحد مساجد إمارة عجمان بالإمارات العربية المتحدة، وبعد سلسلة الاعتقالات التي شهدتها البلاد غادرها عائدا لبغداد، وتوفي فيها يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

الدراسة والتكوين العلمي

تأثر العزاوي بوالده -الذي كان إماما في محافظة ديالى بالعراق- فدرس بكلية الشريعة الإسلامية في جامعة بغداد، وتخرج منها عام 1997، وحصل على درجة الماجستير في التخصص نفسه. وعمل إماما لعدة مساجد داخل العراق، وفي الإمارات العربية المتحدة.

التجربة الإنشادية

كان هدف العزاوي النهوض بالفن العراقي وتقديم بصمته في مجال "الفن الإسلامي"، إذ كان يرى أن فن النشيد الإسلامي تراجع بسبب الظروف السياسية التي عصفت بالبلاد بعد الغزو الأميركي عام 2003.

ويقول العزاوي إن أشهر المقامات التي اشتهرت بين الفنانين مقام الكرد، ويرى أن المنشد المتمكن يعرف كيف يوازن بين كلمات النشيد وطريقة الأداء واللحن، بما يشبه القراءة التصويرية للقصيدة.

شارك بالعديد من المهرجانات الإنشادية في جدة والشارقة، ويقول عنه أخوه مصطفى العزاوي، المنشد في قناة طيور الجنة سابقا، إنه تأثر بأخيه وتعلم منه، إذ كان يصطحبه إلى المهرجانات الدينية، ويعلمه التجويد والمقامات، فشق هو الآخر الطريق نفسه في الأردن، واتبع منهج أخيه، الذي يصفه بأنه بمثابة أبيه.

انتقل للإقامة في الإمارات العربية المتحدة عام 1998، ومن هناك شق طريقا نحو نشر "فنه الإسلامي"، الذي لاقى حضورا واستماعا في منطقة الخليج، قبل أن يعود إلى بغداد.

لكن القيود التي يعاني منها "جواز السفر العراقي" حالت دون قدرته على التنقل والمشاركة في مهرجانات دعي إليها. وفي هذا الصدد يقول في أحد حواراته "أتلقى عشرات الدعوات من الدول العربية والأوروبية للمشاركة في مهرجانات إنشادية، لكنني لا أستطيع التنقل بين الدول لمجرد أني أحمل جواز سفر عراقي".

الوظائف والمسؤوليات

عمل العزاوي في قناة المجد الفضائية، وكان مقدما لبرامج متخصصة في النشيد الإسلامي، وكان مساعدا للمدير العام في قناة "شدا" الإنشادية، وبرز في ما كان يقدمه عن فن المقامات العراقية.

أبرز أناشيده

وأصدر محمد منفردا ثلاثة ألبومات وهي "أمنية العمر" و"الارتقاء" و"مع الله"، ومن أشهر أعماله:

مطار المدينة.

يا قارئ القرآن.

مع الله.

دفء القلب.

حار فكري.

وتعد أنشودة "مع الله" من ألبوم "أمنية العمر" وكلمات الشاعر الحمصي عبد المعطي الدالاتي، من "عيون النشيد في العصر الحديث" وأكثرها شهرة له، إذ أثرت في كثير من الشباب المسلم، وأعادته لطريق الالتزام، ويذكر كثيرون منهم مدى الأثر الذي تركته في حياتهم.

واشتهر أيضا نشيده "دمانا فداك وأبناؤنا" عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- بعد حادثة الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة عن النبي.

الوفاة

إثر إصابته بنوبة قلبية توفي محمد العزاوي في العاصمة العراقية بغداد اليوم الجمعة 27 أكتوبر/تشرين الأول وعمره لم يتجاوز الـ53 سنة.