عالم زلازل وفيزيائي أميركي من أصول ألمانية، ولد عام 1900 في ولاية أوهايو، وكرّس حياته لدراسة الزلازل وقياسها والظواهر المرتبطة بها، توفي عام 1985 بسبب مرض في القلب.

اخترع ريختر وزميله بينو غوتنبرغ "جهاز ريختر" لقياس شدة الزلازل وقوتها، كما تقلّد مناصب أكاديمية عدة، وتولى مسؤوليات في جمعيات مهنية وعلمية.

المولد والنشأة

ولد تشارلز فرانسيس ريختر يوم 26 أبريل/نيسان 1900 في مزرعة بالقرب من هاميلتون، شمال سينسيناتي، كبرى مدن ولاية أوهايو الواقعة بمنطقة غرب الوسط ومنطقة البحيرات الكبرى في الولايات المتحدة الأميركية.

تنحدر أصول أجداده من ألمانيا، وانفصل والداه وهو في سن صغيرة، فنشأ في بيت جدّه لأمه، ونُسب إلى عائلتها (ريختر)، ثمّ انتقل معهم عام 1909 إلى مدينة لوس أنجلوس جنوب غرب ولاية كاليفورنيا، وفي بيت جده تلقّى كل الدعم والتعليم والمساندة حتى أصبح عالما.

تزوج ريختر عام 1928 من ليليان براند في لوس أنجلوس، وهي معلمة للكتابة الإبداعية، وتوفيت في نوفمبر/تشرين الثاني 1972.

الدراسة والتكوين العلمي

بدأ دراسته في المدارس العامّة في لوس أنجلوس، وفي سن الـ12 انتقل إلى المدرسة الإعدادية التابعة لجامعة كاليفورينا، وأكمل تعليمه الثانوي في المدرسة الثانوية الجامعية.

التحق بجامعة جنوب كاليفورينا، ثم أكمل تعليمه في جامعة ستانفورد، حيث حصل على البكالوريوس في تخصص الفيزياء عام 1920.

وبعد 3 سنوات التحق بمعهد كاليفورينا للتكنولوجيا طالبا في الدراسات العليا، نتيجة تأثره بمحاضرات روبرت أ. ميليكان، الفيزيائيّ الحاصل على جائزة نوبل، والذي كان مدير المعهد آنذاك، حيث حصل عام 1928 على درجة الدكتوراه في الفيزياء النظرية تحت إشراف أستاذه بول أبيستن.

حياته العملية

بدأ ريختر العمل بصفة مساعد باحث في مختبر الزلازل الذي أُنشئ في مدينة باسادينا بولاية كاليفورنيا عام 1927، وهناك بدأ يهتم بعلم الزلازل على وجه الخصوص، وشكّل مع مدير المختبر بينو غوتنبرغ ثنائيا منسجما عملا لسنوات طويلة محاوليْن اكتشاف طريقة لقياس الزلازل ومقارنتها.

في عام 1935 طوّر ريختر وغوتنبرغ جهازا لقياس شدة الزلازل، وهو عبارة عن أداة تسجل حركة الأرض الناتجة عن أي زلزال.

تتكون هذه الآلة من وزن ثابت معلق على شكل نواس (بندول)، وفي طرفه قلم يلامس أسطوانة من الورق مثبتة بدورها على سطح مستو، وعند حدوث الزلزال يتحرك السطح وتتحرك معه لفافة الورق فيرسم عليها القلم خطوطا تعكس اتجاهات حركة السطح.

استخدم ريختر جهاز قياس الزلازل لتسجيل حركة الأرض الفعلية أثناء الزلزال. ويأخذ المقياس في الاعتبار مسافة الجهاز من مركز الزلزال، ويقصد به النقطة على سطح الأرض التي تقع مباشرة فوق مكان وقوع الزلزال.

استمر الثنائي ريختر وغوتنبرغ في العمل معا لرصد النشاط الزلزالي في جميع أنحاء العالم، حتى استطاعا في أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي تطبيق مقياسهما على الزلازل العميقة، التي تنشأ على عمق يزيد عن 185 ميلا تحت الأرض وتكون درجتها على مقياس ريختر 8 درجات أو أكثر.

أخذ ريختر على عاتقه مسؤولية توعية السكان بشأن الزلازل، فكان يلقي محاضرات حول كيفية تجنب الخسائر في الأرواح والأضرار في الممتلكات إلى حد كبير أثناء الزلزال، مع تقديم التدريب المناسب والتوعية بقواعد البناء.

وفي أوائل ستينيات القرن الماضي تم الأخذ بنصائحه في مدينة لوس أنجلوس، وبدأ الناس في إزالة الزخارف، وديكورات المباني التي يحتمل أن تكون خطرة أثناء وقوع الزلازل، لذا عندما تعرضت المدينة لزلزال كبير في فبراير/شباط 1971، نُسب الفضل إليه في إنقاذ عدد من الأرواح نتيجة لاتباع إرشاداته.

عمل ريختر أيضأ ناشطا في إنشاء مصفوفة الزلازل في جنوب كاليفورنيا، وهي شبكة من الأدوات التي تساعد العلماء على تتبع أصل الزلازل وشدتها، بالإضافة إلى تحديد ترددها بدقة كبيرة.

أسفرت دراسته الدؤوبة عن إطلاق فهرس يوضح فيه نشاط الزلازل، وهو ما سُمّي بـ"كتالوغ" معهد كاليفورنيا للتقنية (Caltech) لزلازل كاليفورنيا.

الوظائف والمسؤوليات

قضى ريختر كامل حياته المهنية في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا باستثناء فترة 1959-1960، إذ عمل باحثا في برنامج فولبرايت في اليابان، وتقاعد من عمله في معهد كاليفورنيا عام 1970.

كما تولى مناصب ومسؤوليات أخرى أبرزها:

رئيس جمعية الزلازل الأميركية (Seismological Society of America).

زميل في الأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم.

عضو في الجمعية العالمية للعلم والهندسة المعروفة بـ"سيغما إس آي" (Sigma Xi).

أستاذ مساعد في الأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم عام 1937.

أستاذ مشارك عام 1947.

بروفيسور عام 1952.

في العام 1971 ساعد في تأسيس شركة "لندفال" (Lindvall) وشركة "ريختر وشركاؤه" (Richter and Associates) الاستشارية التي تقدم خدمات التقييمات الزلزالية للهياكل، وعمل مستشارا في الشركة بعد تقاعده من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا.

المؤلفات والإنجازات

شارك ريختر مع زميله غوتنبرغ في تأليف كتاب "الزلازل الأرضية والظواهر المرتبطة بها" (Seismicity of the Earth and Associated Phenomena) عام 1941، وتعدّ نسخته المنقحة مرجعا أساسيا في علم الزلازل.

بيد أن أهم مؤلفات ريختر هو كتابه "أساسيات علم الزلازل" (Elementary Seismology)، وقد جمع فيه مضامين المحاضرات التي كان يلقيها على الطلاب في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، بالإضافة إلى خلاصة تجربته في دراسة الزلازل.

ويحتوي الكتاب على أوصاف للزلازل التاريخية الكبرى، والجداول والرسوم البيانية، وموضوعات مختلفة عن طبيعة حركة الزلازل، والتأمين ضدها، وتشييد المباني.

كذلك يعد ريختر مؤلفا أو مؤلفا مشاركا في أكثر من 200 بحث علمي، تناولت مواضيع مختلفة عن الزلازل.

حصل ريختر على عدد من الجوائز من أهمها:

ميدالية الجمعية الأميركية لرصد الزلازل.

كان ضيف شرف في حفل تكريس مختبر "تشارلز إف. ريختر" (Charles F. Richter) لعلم الزلازل في جامعة كاليفورنيا.

الوفاة

توفي ريختر عام 1985 بسبب مرض في القلب، عن عمر يناهز 85 عامًا، في باسادينا بولاية كاليفورنيا.