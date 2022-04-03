هدنة في اليمن تدخل حيز التنفيذ.. هذه الهدن سبقتها خلال سنوات الحرب

دخلت هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد في اليمن حيز التنفيذ في حدود الساعة السابعة من مساء السبت 2 أبريل/نيسان 2022، وسط تفاؤل حذر من قبل اليمنيين وترحيب داخلي ودولي وإقليمي.

وهذه هي أول مرة منذ نحو 7 سنوات يتم الاتفاق على هدنة على مستوى البلاد ستسمح أيضا بدخول واردات الوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وبعض الرحلات الجوية التي تنطلق من مطار صنعاء.

وكان آخر وقف منسق لإطلاق النار خلال محادثات السلام عام 2016، فماذا عن أبرز إعلانات وقف إطلاق النار في اليمن منذ بداية الحرب؟

مشاورات سلام

– 12 مايو/أيار 2015: أعلن التحالف بقيادة السعودية عن وقف لإطلاق النار لمدة 5 أيام في اليمن لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية كبادرة حسن نية لإطلاق مشاورات سلام، لكن جولة المشاورات الأولى تأخرت ولم تنعقد إلا في منتصف يونيو/حزيران من العام نفسه.

– منتصف ديسمبر/كانون الأول 2015: أعلن عن وقف لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوع مع انعقاد جولة مشاورات جديدة في مدينة بيل السويسرية.. استمرت المشاورات عدة أيام ولم تخرج بنتيجة.

ـ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2016: بدأ سريان وقف إطلاق النار في اليمن لمدة 48 ساعة، بموجب إعلان صادر عن التحالف بقيادة السعودية.

ـ 11 أبريل/نيسان 2016: بدأ وقف إطلاق النار في اليمن تمهيدا لمشاورات ماراثونية بدأت في الـ21 من الشهر ذاته في الكويت واستمرت أكثر من 3 أشهر ونصف الشهر دون الخروج بحل.

اتفاق الحديدة

ـ 13 ديسمبر/كانون الأول 2018: وقّع وفد الحكومة اليمنية والحوثيون اتفاقات بعد مشاورات استمرت عدة أيام في ستوكهولم، وأبرزها اتفاق الحديدة الذي ينص على وقف لإطلاق النار في الحديدة إضافة إلى إجراءات أخرى لم تنفذ على الأرض حتى الآن.

ـ 9 أبريل/نيسان 2020: أعلن التحالف بقيادة السعودية وقفا لإطلاق النار من جانب واحد لمدة أسبوعين، ثم أعلن تمديد هذه المبادرة لمدة شهر إضافي.

ـ 22 مارس/آذار 2021: أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن مبادرة للحل تشمل وقفا شاملا لإطلاق النار وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة وبدء مشاورات سياسية لإيجاد حل للأزمة.

ـ 26 مارس/آذار 2022: أعلن الحوثيون عن هدنة لـ3 أيام من جانب واحد غداة سلسلة هجمات واسعة استهدفت منشآت في الأراضي السعودية.

ـ 29 مارس/آذار 2022: أعلن التحالف وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني من جانب واحد، اعتبارا من صباح يوم الأربعاء 30 مارس/آذار 2022 "استجابةً لدعوة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي (نايف الحجرف) ودعما للجهود والمساعي الداعمة للوصول إلى حلّ سياسي شامل ومستدام لإنهاء الأزمة اليمنية".

ـ 1 أبريل/نيسان 2022: أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن أطراف النزاع في اليمن "استجابت على نحو إيجابي" لمقترح الأمم المتحدة بشأن هدنة تدخل حيّز التنفيذ 2 أبريل/نيسان الساعة 19.00 بتوقيت غرينتش لمدة شهرين قابلة للتمديد.