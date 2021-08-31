بعد 20 عاما من الحرب، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن قواتها أكملت انسحابها من أفغانستان مع حلول ليلة الثلاثاء 31 أغسطس/آب 2021.

مع حلول ليلة الثلاثاء 31 أغسطس/آب 2021، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن قواتها أكملت انسحابها من أفغانستان بعد 20 عاما من الحرب.

هذا التقرير يستعرض أبرز المحطات في تاريخ الحرب الأميركية بأفغانستان منذ أن وطأتها قدم أول جندي أميركي في 2001 وحتى رحيل آخر جندي أميركي عنها في 2021.

هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 (مواقع التواصل الاجتماعي)

هجمات 11 سبتمبر.. الشرارة الأولى

ـ 11 سبتمبر/أيلول 2001: شن تنظيم القاعدة هجمات على برجي مركز التجارة العالمي في مانهاتن بنيويورك ومقر وزارة الدفاع الأميركية المعروف باسم البنتاغون في واشنطن، وخلفت الهجمات 3 آلاف قتيل.

ـ 12 سبتمبر/أيلول 2001: لجأ الحلفاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) لتفعيل بند الدفاع المشترك للمرة الأولى في تاريخ التحالف الغربي لخوض الحرب في أفغانستان.

ـ اتهم الرئيس الأميركي حينئذ جورج بوش الابن تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن بتنفيذ الهجمات، وأعلن حربا واسعة على الإرهاب.

ـ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2001: شن بوش عملية "الحرية الباقية"، وبدأ الجيش الأميركي قصف أفغانستان بالتعاون مع المملكة المتحدة.

ـ شارك في العملية نحو 28 ألف جندي أميركي، علاوة على آلاف من جنود الدول الأخرى أبرزها بريطانيا، كما أنشأت الأمم المتحدة قوات المساعدة الدولية "إيساف" (ISAF)، ووصل تعدادها عام 2009 إلى 64 ألف جندي من 42 دولة.

ـ نوفمبر/تشرين الثاني 2001: دخلت قوات حلف الناتو العاصمة الأفغانية كابل بغطاء أميركي من القصف المكثَّف، وانسحبت في غضون ذلك قوات طالبان إلى المناطق الجنوبية من البلاد.

ـ ديسمبر/كانون الأول 2001: استسلمت طالبان نهائيا بعد أن فتحت القوات الأميركية وابلا من القصف على الكهوف التي اختبأ فيها مسلحو الحركة بالمناطق الجنوبية، ظنا منهم أن بن لادن مختبئ بها.

ـ 22 ديسمبر/كانون الأول 2001: تشكيل حكومة أفغانية مؤقتة برئاسة حميد كرزاي عقب استسلام طالبان، ونشر قوات دولية تابعة لحلف الناتو في البلاد.

ـ انشغلت واشنطن عن أفغانستان بعد غزوها العراق عام 2003، لتعود طالبان مجددا وتدريجيا إلى معاقلها جنوبي البلاد، ليقرر بوش إرسال تعزيزات عسكرية عام 2008 لمكافحة الحركة.

ـ بعد انتهاء ولاية بوش الابن، خلفه باراك أوباما الذي بنى جزءا كبيرا من شعبيته أثناء حملته الرئاسية استنادا على وعود بإنهاء الحرب في العراق وأفغانستان.

ـ لم يفِ أوباما بوعده، وأرسل هو الآخر مزيدا من التعزيزات العسكرية للقوات الأميركية إلى الأراضي الأفغانية.

ـ عام 2011: بلغ إجمالي عدد الجنود الأميركيين بأفغانستان نحو مئة ألف جندي، إضافة إلى نصف ذلك العدد من قوات أجنبية من جنسيات أخرى.

أسامة بن لادن (مواقع التواصل)

اغتيال أسامة بن لادن

ـ 2 مايو/أيار 2011: تمكّنت عناصر تابعة للاستخبارات الأميركية من تحديد مكان بن لادن، وجرى قتله بعملية سرية فجرا بمدينة أبوت آباد الباكستانية.

ـ 22 يونيو/حزيران 2011: أعلن أوباما سحب 33 ألف جندي بحلول يونيو/حزيران 2012، وغادرت بالفعل أول دفعة في يوليو/تموز 2011.

ـ عام 2014: فوز أشرف غني برئاسة أفغانستان في انتخابات اعتبرها مراقبون مزورة.

ـ أنهى حلف الأطلسي رسميا مهامه القتالية في أفغانستان وبقي 12 ألفا و500 جندي أجنبي، بينهم 9800 أميركي، لتدريب القوات الأفغانية وتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب.

ـ عام 2015: تغيير المهمة التي كانت تعرف باسم قوة المعاونة الأمنية الدولية في أفغانستان (إيساف)، وحلت محلها عملية التدريب الحالية "الدعم الحازم"، وحتى أبريل/نيسان الماضي كان قوامها حوالي 10 آلاف جندي من 36 دولة.

ـ طالبان توسع عملياتها مجددا، ويظهر "تنظيم الدولة الإسلاميةـولاية خراسان" في نشاط ملحوظ في البلاد.

ـ أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بآلاف الجنود ليدكّوا شبكة أنفاق وكهوف لتنظيم الدولة شرقي البلاد، مما أسفر عن مقتل نحو مئة عنصر تابع للتنظيم.

تكبد التحالف العسكري الدولي ما يزيد عن 3500 قتيل منذ 2001، بينهم حوالي 2400 أميركي بحسب بيانات الكونغرس الأميركي، وأصيب أكثر من 20 ألف جندي أميركي بجروح، ويقدر موقع مهتم بحصر أعداد الضحايا أن عدد القتلى 3577.

وقعت طالبان وواشنطن اتفاق سلام تاريخيا في الدوحة 2020 (الجزيرة)

اتفاق الدوحة.. الاعتراف بطالبان

ـ 29 فبراير/شباط 2020: وقّعت واشنطن اتفاقا وصفته بالتاريخي مع طالبان في العاصمة القطرية الدوحة.

ـ نص الاتفاق على انسحاب جميع القوات الأجنبية بحلول الأول من مايو/أيار 2021 مقابل تقديم ضمانات أمنية، والبدء بمفاوضات مباشرة غير مسبوقة بين الحركة وحكومة كابل.

ـ مع بدء سحب القوات الأجنبية في التاريخ المقرر في الأول من مايو/أيار 2021، تصاعدت أعمال العنف في البلاد، حيث اندلعت معارك حامية الوطيس بين طالبان والقوات الحكومية في منطقة هلمند الجنوبية، وسيطرت الحركة على الولايات الأفغانية واحدة تلو الأخرى في وقت قياسي.

ـ 6 يوليو/تموز 2021: أعلنت القيادة الأميركية الوسطى أن تقديراتها تشير إلى استكمال أكثر من 90% من عملية الانسحاب من أفغانستان.

ـ 15 أغسطس/آب 2021: سقطت العاصمة كابل في يد طالبان، وغادر الرئيس أشرف غني البلاد مستقرا في الإمارات.

ـ 26 أغسطس/آب 2021: نفذ تنظيم الدولة تفجيرا انتحاريا في مطار كابل الدولي قتل خلاله 175 شخصا، بينهم 13 جنديا أميركيا و28 على الأقل من مسلحي حركة طالبان.

ـ فجر 31 أغسطس/آب 2021: أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن قواتها أكملت انسحابها من أفغانستان بعد 20 عاما من الحرب.

جنود أميركيون (رويترز)

أرقام وإحصاءات..

ـ تعاقب 4 رؤساء أميركيين على البيت الأبيض، بدءا من مطلق الحرب جورج بوش الابن، مرورا بباراك أوباما، ودونالد ترمب، وأخيرا جو بايدن.

ـ الحرب كلفت الولايات المتحدة الأميركية نحو 822 تريليون دولار على الأغراض العسكرية فقط، بحسب الإحصاءات الرسمية لوزارة الدفاع الأميركية.

ـ الحرب الأفغانية استمرت 20 عاما، وهي أطول حرب في تاريخ أميركا، بعد حرب العراق (18 عاما) وحرب فيتنام (14 عاما) والحرب العالمية الثانية (5 سنوات) والحرب الكورية (4 سنوات).

ـ منذ أكتوبر/تشرين الأول 2001 وحتى أبريل/نيسان 2021 يقدر مجموع القتلى بـ241 ألفا.

ـ وصل عدد قتلى حلفاء الولايات المتحدة المشاركين في تلك الحرب إلى 1444 قتيلا، ومن عمال الإغاثة إلى 549 قتيلا، إضافة إلى 6 من العاملين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع.

ـ خسائر قوات الجيش والشرطة الأفغانية تقدر بـ75 ألف فرد، إضافة إلى أكثر من 71 ألف قتيل من المدنيين الأفغان.

ـ مصرع 3500 جندي من قوات التحالف الدولي، من بينهم 2300 جندي أميركي.