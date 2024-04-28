أفاد مكتب رئيس الوزراء العراقي -نقلا عن باتريك بيونيه رئيس شركة توتال إنرجيز- أن الشركة تهدف إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروعين للطاقة الشمسية والغاز المصاحب عام 2025.

وأضاف المكتب -في بيان اليوم الأحد- أن من المتوقع أن يصل إنتاج المرحلة الأولى من مشروع الغاز جنوب العراق إلى 50 مليون قدم مكعب يوميا بصورة مبدئية خلال العام المقبل.

والتقى رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني اليوم -بمقر إقامته بالعاصمة السعودية- رئيس شركة توتال إنرجيز، وذلك على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي.

وتناول اللقاء أيضا إمكانية الإفادة من مياه مشاريع تحلية المياه، المقرر انطلاقها بالبصرة، في المشاريع النفطية التي تعمل بها توتال إنرجيز.

ويسعى العراق إلى إنتاج الغاز الطبيعي المطلوب بشدة لمحطات الكهرباء، ولتقليص الواردات التي تشكل عبئا على ميزانية البلاد.

وتعتمد الدولة -العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)- بشكل كبير على الغاز الذي تستورده من إيران لتغذية شبكتها الكهربائية.

ووقع العراق اتفاقا للطاقة بقيمة 27 مليار دولار مع توتال إنرجيز -العام الماضي- بهدف زيادة إنتاج النفط وتعزيز قدرة البلاد على إنتاج الطاقة عبر 4 مشاريع في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة.

وإلى جانب زيادة الإنتاج من حقل أرطاوي النفطي الواقع جنوب البلاد، ينص الاتفاق على إقامة محطة للطاقة الشمسية بقدرة غيغاوات واحد، ومنشأة لمعالجة الغاز بقدرة 600 مليون قدم مكعب يوميا، ومشروع لحقن مياه البحر، وهو ضروري لزيادة إنتاج النفط جنوب البلاد.

ويحرق العراق كميات كبيرة من الغاز المستخرج من حقول النفط بسبب عدم توفر المنشآت اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود، ويستخدم بدلا من ذلك الغاز الذي يستورده من إيران لتوليد الكهرباء.