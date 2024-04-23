الإمارات تسمح بتأجيل سداد القروض لمتضرري المنخفض الجوي

أصدر مصرف الإمارات المركزي إشعارا إلى البنوك وشركات التمويل كافة بشأن إمكانية تأجيل سداد أقساط القروض الشخصية وقروض السيارات للعملاء المتضررين من تداعيات الحالة الجوية لمدة 6 أشهر، من دون فرض رسوم أو فائدة أو أرباح إضافية أو زيادة مبلغ أصل القرض على العميل مقابل تأجيل سداد الأقساط.

التأمين

وأكد المصرف أن الأضرار التي تعرضت لها المركبات والمنازل جراء الأمطار الشديدة نتيجة الحالة الجوية التي شهدتها الإمارات الأسبوع الماضي مغطاة بالتأمين في حال وجود وثيقة تأمين ضد مخاطر الفقد والتلف أو ما يسمى بـ "التأمين الشامل"، وتعد شركات التأمين التي أصدرت تلك الوثائق مسؤولة عن التعويض.

وينطبق الوضع نفسه على المنازل، إذ يحق لأصحاب العقارات من بيوت وبنايات مشمولة بالتأمين تصليح أي أضرار حدثت نتيجة الأمطار أو التقلبات الجوية الأخيرة.

وشهدت الإمارات الأسبوع الماضي هطول أمطار غزيرة بكميات هي الأكبر منذ 75 عاما، أدت إلى فيضانات حاصرت السكان في الطرق والمكاتب والمنازل وتركت الكثير منهم يحصون تكاليف الأضرار الناجمة عنها على المركبات والممتلكات.

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن الإمارات شهدت الثلاثاء الماضي هطول أكبر كميات أمطار منذ بدء تسجيل البيانات المناخية عام 1949، وأشار إلى أنه "جرى تسجيل أعلى كمية أمطار في منطقة خطم الشكلة بالعين (في أبوظبي)، حيث بلغت 254.8 ملم في أقل من 24 ساعة".

وأدت الأمطار إلى إغلاق الطرق الرئيسية في دبي، وطلبت السلطات من موظفي الحكومة والطلاب البقاء في منازلهم من أجل تمكين فرق العمل من تكثيف جهودها لمعالجة تأثير المنخفض الجوي الذي شهدته البلاد.

واحتدمت نقاشات بين سكان دولة الإمارات حول مطالبات التأمين والمسؤولية عن إصلاحات المنازل والسيارات.