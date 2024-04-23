اقتصاد

الإمارات تسمح بتأجيل سداد القروض لمتضرري المنخفض الجوي

A man enters the main branch of UAE Central Bank in Abu Dhabi, January 29, 2013. Controversy over rules to limit banking risk in the United Arab Emirates shows how hard it can be to regulate financial systems when banks and key companies are closely tied to the state. Three times over the past year, the UAE central bank has imposed regulations on the commercial banking sector of the world's third biggest oil exporter, only to back off from enforcing them after meeting stiff opposition from banks. Picture taken January 29, 2013. To match EMIRATES-CBANK/RULES REUTERS/Ben Job (UNITED ARAB EMIRATES - Tags: BUSINESS)
مصرف الإمارات المركزي أجّل سداد القروض الشخصية والسيارات لمتضرري منخفض الهدير (رويترز)
23/4/2024

أصدر مصرف الإمارات المركزي إشعارا إلى البنوك وشركات التمويل كافة بشأن إمكانية تأجيل سداد أقساط القروض الشخصية وقروض السيارات للعملاء المتضررين من تداعيات الحالة الجوية لمدة 6 أشهر، من دون فرض رسوم أو فائدة أو أرباح إضافية أو زيادة مبلغ أصل القرض على العميل مقابل تأجيل سداد الأقساط.

التأمين

وأكد المصرف أن الأضرار التي تعرضت لها المركبات والمنازل جراء الأمطار الشديدة نتيجة الحالة الجوية التي شهدتها الإمارات الأسبوع الماضي مغطاة بالتأمين في حال وجود وثيقة تأمين ضد مخاطر الفقد والتلف أو ما يسمى بـ "التأمين الشامل"، وتعد شركات التأمين التي أصدرت تلك الوثائق مسؤولة عن التعويض.

وينطبق الوضع نفسه على المنازل، إذ يحق لأصحاب العقارات من بيوت وبنايات مشمولة بالتأمين تصليح أي أضرار حدثت نتيجة الأمطار أو التقلبات الجوية الأخيرة.

A car drives on a flooded road in Dubai on April 22, 2024. (Photo by Giuseppe CACACE / AFP)
الأمطار غطت الشوارع في دبي خلال المنخفض الجوي (الفرنسية)

وشهدت الإمارات الأسبوع الماضي هطول أمطار غزيرة بكميات هي الأكبر منذ 75 عاما، أدت إلى فيضانات حاصرت السكان في الطرق والمكاتب والمنازل وتركت الكثير منهم يحصون تكاليف الأضرار الناجمة عنها على المركبات والممتلكات.

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن الإمارات شهدت الثلاثاء الماضي هطول أكبر كميات أمطار منذ بدء تسجيل البيانات المناخية عام 1949، وأشار إلى أنه "جرى تسجيل أعلى كمية أمطار في منطقة خطم الشكلة بالعين (في أبوظبي)، حيث بلغت 254.8 ملم في أقل من 24 ساعة".

وأدت الأمطار إلى إغلاق الطرق الرئيسية في دبي، وطلبت السلطات من موظفي الحكومة والطلاب البقاء في منازلهم من أجل تمكين فرق العمل من تكثيف جهودها لمعالجة تأثير المنخفض الجوي الذي شهدته البلاد.

واحتدمت نقاشات بين سكان دولة الإمارات حول مطالبات التأمين والمسؤولية عن إصلاحات المنازل والسيارات.

المصدر : وكالات