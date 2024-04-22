واجهت أسهم عملاق السيارات الكهربائية الأميركي تسلا انخفاضا حادا خلال تداولات ما قبل السوق، اليوم الاثنين، واستمر نزيف السهم لحين فتح سوق الأسهم للتداول، بعد عطلة نهاية أسبوع مضطربة توجت بتخفيضات كبيرة في أسعار سياراتها، وفقا لما أوردته مجلة فوربس، وفيما يلي الأرقام الرئيسية التي تقود الانكماش وفقا لما قدرته فوربس:

تم تداول أسهم تسلا بأقل من 143 دولارا أميركيا للسهم الواحد خلال ساعات ما قبل السوق، اليوم الاثنين، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 3% عن سعر إغلاق يوم الجمعة الماضي البالغ 147 دولارا تقريبا للسهم الواحد.

بعد فتح تداولات السوق، استمر نزيف السهم ليسجل تراجعا إجماليا بنسبة 3.4% لمستويات 142 دولارا للسهم، عند كتابة التقرير.

يمثل هذا الانخفاض أدنى سعر لأسهم تسلا منذ يناير 2023، حيث شهدت الأسهم مستويات سعرية مرتفعة منذ أواخر عام 2020.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، خفضت تسلا أسعار سياراتها، بما في ذلك الطراز "Y" الشهير، وكذلك الطراز "X" والطراز "S"، في الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة والصين وألمانيا، وتم تنفيذ تخفيضات مماثلة للأسعار في العديد من البلدان الأخرى بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

بالإضافة إلى ذلك، خفضت الشركة سعر برنامج التشغيل المساعد للقيادة الذاتية الكاملة (FSD) بمقدار الثلث، ليصل إلى 8 آلاف دولار، وهو ما يشي باستمرار التزام إيلون ماسك بتكنولوجيا القيادة الذاتية.

وسط هذه الفوضى، ألغى إيلون ماسك رحلته المخطط لها إلى الهند، مشيرا إلى "التزامات تسلا الثقيلة جدا"، مما قد يؤثر على آفاق نمو تسلا في السوق الهندية.

ومن المتوقع أن تنشر تسلا نتائجها المالية يوم الثلاثاء المقبل، حيث يتوقع المحللون يوما صعبا للشركة بعد عدم تحقيق أهداف المبيعات والأرباح.

وتساهم التطورات الأخيرة، بما في ذلك خفض القوى العاملة والتحديات القانونية واستدعاء المركبات، في الصعوبة المتوقعة التي تواجهها شركة تسلا.

أما بالنسبة لزيارة إيلون ماسك المتأخرة إلى الهند، فلا تزال تفاصيلها غير مؤكدة، وفقا لفوربس، وبينما أعرب ماسك عن رغبته في الزيارة في وقت لاحق من هذا العام، فإن توقيت الرحلة لا يزال غير واضح وسط الانتخابات في البلاد.

وتقدر فوربس صافي ثروة إيلون ماسك بـ179.2 مليار دولار، مما يجعله ثالث أغنى شخص على مستوى العالم، خلف جيف بيزوس وبرنارد أرنو.

وخسر سهم تسلا 63% من قيمته منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عندما بلغ السهم 381.6 دولارا، كما خسر نحو 32% في الـ3 أشهر الماضية.