تصاعد المنافسة بسوق السيارات الكهربائية.. تسلا تخفض أسعار سياراتها في الصين

خفضت شركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية أسعار سياراتها من طراز 3 وطراز واي في الصين وفقا لما ذكره موقعها على الإنترنت، وذلك بعد خفض أسعار السيارات من طرازات "واي" و"إكس" و"إس" بالولايات المتحدة.

وأظهر الموقع أن السعر المبدئي للطراز 3 المتجدد قد انخفض إلى 232 ألف يوان (50 ألفا و966 دولارا) من نحو 246 ألف يوان (54 ألفا و43 دولارا) سابقا.

ويُباع الطراز "واي" الآن بسعر يبدأ من 249 ألفا و900 يوان (54 ألفا و922 دولارا) انخفاضا من السعر السابق البالغ 263 ألفا و900 يوان (57 ألفا و999 دولارا).

تسريح عمال

وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن تسلا تعتزم تسريح أكثر من 10% من عامليها حول العالم، في وقت تتراجع فيه مبيعاتها في ظل حرب أسعار بين شركات صناعة السيارات الكهربائية.

وحسب نتائج أعمال الشركة السنوية الأخيرة، فإن أكبر شركة تصنيع سيارات في العالم من حيث القيمة السوقية كان لديها 140 ألفا و473 موظفا على مستوى العالم في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال مصدر مطّلع للوكالة إنه بالفعل تم إخطار بعض الموظفين في أميركا وتحديدا في كاليفورنيا وتكساس بتسريح العاملين.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك في مذكرة نقلتها وكالات الأنباء أنه بينما تعد الشركة للمرحلة التالية من النمو، من المهم للغاية أن تنظر إلى كل جوانبها لخفض التكاليف وزيادة الإنتاجية.

وأضاف ماسك أنه كجزء من هذا الجهد، أجرت الشركة مراجعة شاملة واتخذت القرار الصعب بتخفيض عدد موظفيها بأكثر من 10% على مستوى العالم.

زاوية أخرى

يشار إلى أن شركة بريتش بيتروليوم للطاقة خفضت كذلك ما يزيد على عُشر القوى العاملة في أعمال شحن السيارات الكهربائية بعد فشل الرهان على النمو السريع في زيادة أعداد السيارات الكهربائية، ما يسلّط الضوء على التأثير الأوسع لتباطؤ الطلب على المركبات الكهربائية.

وقالت تسلا هذا الشهر إن تسليماتها العالمية في الربع الأول انخفضت للمرة الأولى منذ ما يقارب 4 سنوات بعد أن أخفقت تخفيضات الأسعار في تحفيز الطلب.

وتواجه الشركة منافسة شديدة في الصين من الشركات المحلية بما في ذلك (بي واي دي) التي تفوقت في مدة وجيزة على الشركة الأميركية بصفتها أكبر صانع للسيارات الكهربائية في الربع الأخير من السنة الماضية.

وبلغ هامش ربح تسلا 17.6% في الربع الأخير من 2023، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من 4 سنوات.

الصادرات الصينية

في سياق متصل، أظهرت بيانات صناعية أصدرتها الجمعية الصينية لمُصنّعي السيارات ارتفاع صادرات الصين من السيارات بنسبة 33.2% على أساس سنوي خلال الربع الأول لعام 2024 إلى 1.32 مليون مركبة.

وتفصيلا، تم تصدير حوالي 307 آلاف مركبة طاقة جديدة، ما سجل زيادة نسبتها 23.8% على أساس سنوي.

وكشفت البيانات أنه في شهر مارس/آذار وحده، ارتفعت صادرات الصين من السيارات بنسبة 37.9% مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي، وشهدت صادراتها من مركبات الطاقة الجديدة ارتفاعا نسبته 59.4%.