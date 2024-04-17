أميركا تعتزم زيادة الرسوم 3 مرات على واردات الصلب والألمنيوم الصينيين

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى زيادة الرسوم الجمركية على الصلب المستورد من الصين 3 مرات "لحماية المنتجين الأميركيين من طوفان الواردات الرخيصة القادمة من بكين".

جاء ذلك في تصريحات صحفية، فجر اليوم الأربعاء، خلال زيارة بدأها إلى ولاية بنسلفانيا، قبيل طرحه لهذا المقترح خلال وقت لاحق اليوم في خطاب لعمال الصلب بالولاية.

وتعكس هذه الخطوة تقاطع سياسة التجارة الدولية لبايدن، مع جهوده لجذب الناخبين في الولاية التي من المرجح أن تلعب دورا محوريا في تحديد الانتخابات الرئاسية خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وإضافة إلى تعزيز التعريفات الجمركية على الصلب، سيسعى بايدن أيضا إلى زيادة الرسوم المفروضة على الألمنيوم الصيني 3 مرات، بحسب تصريحاته اليوم.

ووفق بيانات وزارة التجارة الأميركية، يبلغ معدل الجمارك الحالي 7.5% على الصلب والألمنيوم، وسط تشديدات تتبعها الإدارة الأميركية لما وصفته في أكثر من مناسبة بـ"مكافحة الإغراق الصيني للسلع".

كما أفاد البيت الأبيض أيضا بفتح تحقيق حول ما وصفه بـ"ممارسات الصين غير النزيهة في مجالات بناء السفن والنقل البحري والنشاطات اللوجيستية"، وأكد أن "الصلب عنصر أساسي لصناعتنا الوطنية لبناء السفن".

ويقوم الرئيس بايدن بجولة في ولاية بنسلفانيا تستمر 3 أيام، بدأت في سكرانتون الثلاثاء، وستتضمن زيارة إلى فيلادلفيا غدا الخميس.

والأسبوع الماضي، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في أعقاب زيارة نفذتها إلى بكين، إن الصين تشوه الأسواق، وتؤدي إلى تآكل المنافسة من خلال إغراق السوق بشكل غير عادل بفولاذ أقل من تكلفة السوق.