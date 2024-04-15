الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى إيران

أعلنت الخطوط الجوية القطرية استئناف الرحلات إلى إيران، وتسير الناقلة القطرية 20 رحلة أسبوعية إلى 4 مدن إيرانية، هي طهران ومشهد وشيراز وأصفهان.

يأتي ذلك في وقت استأنفت فيه المطارات في إيران حركة الإقلاع والهبوط اليوم الاثنين، وفق ما أفاد به الإعلام الرسمي، وذلك بعد تعليقها أو تأثرها جراء الهجوم الذي شنّته طهران على إسرائيل مساء أول أمس السبت وأثار توترا إقليميا.

وأكدت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) أن "الرحلات في مطار الإمام الخميني الدولي (وهو المطار الرئيسي في طهران) عادت إلى طبيعتها" اعتبارا من الساعة السادسة بالتوقيت المحلي.

كما عادت الحركة إلى طبيعتها في المطار الثاني للعاصمة، مهرآباد، إضافة إلى مطارات تبريز (شمال غرب) ومشهد (شمال شرق) وشيراز (جنوب).

وكانت السلطات الإيرانية علّقت حركة الملاحة في المطارات تزامنا مع شنّ الحرس الثوري هجوما بالطائرات المسيّرة والصواريخ نحو إسرائيل ليلة الأحد، ردّا على قصف منسوب إلى إسرائيل دمّر مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق قبل أسبوعين.

وأدت الهجمات التي شنتها إيران بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل مساء السبت إلى تضييق الخيارات أمام شركات الطيران التي تسير رحلات بين أوروبا وآسيا.

وعلى الرغم من إعادة إسرائيل والأردن والعراق ولبنان فتح مجالاتهم الجوية أمس الأحد، فلا تزال بعض الخطوط متأثرة، وهذه بعض شركات الطيران التي قدمت تحديثا بشأن رحلاتها:

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن استئناف رحلاتها الجوية إلى إيران وذلك في أعقاب إعادة فتح المطار والأجواء.

وتُسيّر الناقلة القطرية 20 رحلة أسبوعية إلى أربعة مدن إيرانية، وهي: طهران ومشهد وشيراز وأصفهان.

وبإمكان مسافرينا الكرام حجز تذاكرهم ورحلاتهم عن طريق الموقع الإلكتروني… — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) April 15, 2024

رحلات ألغيت

شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا علقت الرحلات المنتظمة من تل أبيب وأربيل وعمّان وإليها حتى اليوم الاثنين، وتواصل تعليق الرحلات إلى بيروت وطهران حتى الخميس المقبل على الأقل.

شركة "كيه إل إم" ألغت جميع الرحلات من تل أبيب وإليها حتى غد الثلاثاء، حسبما قال متحدث باسم الوحدة الهولندية لشركة إير فرانس "كيه إل إم" اليوم الاثنين.

شركة "إيزي جيت" البريطانية أوقفت أمس الأحد الرحلات من تل أبيب وإليها من دون تحديد إطار زمني.

شركة "ويز إير" قالت إنها ألغت معظم رحلاتها من تل أبيب وإليها السبت الماضي وحتى اليوم الاثنين.

شركة "فين إير" علقت العمليات في المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر. وقال متحدث باسم شركة الطيران الفنلندية إنها ستغير مسار رحلاتها إلى المجال الجوي المصري، مما يؤدي إلى تأخير الرحلات "بضع دقائق".

قال المتحدث باسم الخطوط الجوية الإسكندنافية (ساس) إن الرحلات بين كوبنهاغن وبانكوك تحلق جزئيا فوق المنطقة، واضطرت رحلة واحدة إلى تغيير مسارها في ليل السبت/الأحد.

قالت شركة أيبيريا إكسبرس المملوكة لمجموعة الخطوط الجوية الدولية عبر منصة إكس إنها ستلغي رحلاتها إلى تل أبيب يومي الأحد والاثنين.