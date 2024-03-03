وسط تحديات سياسية كبيرة.. مجلس النواب الياباني يقر الميزانية العمومية

أقر مجلس النواب الياباني، ميزانية الحكومة للسنة المالية المقبلة في جلسة غير عادية السبت، وهذا الإقرار يعد انتصارا سياسيا مهما لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا وسط تراجع التأييد الشعبي له.

وتفيد وكالة "رويترز" أنه من المتوقع إقرار الميزانية البالغة 112 تريليون ين (746 مليار دولار) -بما في ذلك الأموال المخصصة لجهود الإغاثة في أعقاب الزلزال الأخير الذي ضرب شبه جزيرة نوتو- في الأول من الشهر المقبل من بداية السنة المالية، بغض النظر عن التطورات في مجلس الشيوخ الأقل نفوذا.

وتأتي هذه التطورات في ظل منعطف حرج بالنسبة لرئيس الوزراء كيشيدا، الذي دخل التاريخ هذا الأسبوع كأول رئيس وزراء ياباني يمثل أمام لجنة الأخلاقيات البرلمانية.

وكانت هذه الخطوة جزءا من إستراتيجية "كيشيدا" لوضع حد لفضيحة التمويل التي أثرت على شعبيته، بحسب رويترز.

وترسم بيانات الاستطلاع الأخيرة الصادرة عن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة (NHK)، صورة صعبة لرئيس الوزراء، حيث بلغت معدلات تأييده 25% فقط، ووصلت نسبة التأييد لحزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم إلى نحو 30%.

وتشير رويترز إلى أن مجلس النواب في البرلمان الياباني، والذي ينعقد بشكل غير منتظم أيام السبت، لعب دورا محوريا في ضمان الموافقة على الميزانية في الوقت المناسب، وهو ما أضاف أهمية على الديناميكيات السياسية المؤثرة.

وتعكس الميزانية -التي تشمل أموال الإغاثة لزلزال شبه جزيرة نوتو الأخير- التزام الحكومة بمعالجة التحديات المباشرة التي تواجه الأمة.

ورغم الرياح السياسية المعاكسة، نقلت الوكالة عن كيشيدا ثقته في أن الميزانية المعتمدة ستسهل المبادرات الخاصة برفاهية البلاد.

وفي دفاعه أمام لجنة الأخلاقيات البرلمانية، تناول كيشيدا فضيحة التمويل التي ألقت بظلالها على قيادته. ومن خلال مواجهة هذه القضية بشكل مباشر والمثول أمام اللجنة، كان كيشيدا يهدف إلى نقل الشفافية والالتزام بالمساءلة.

ومع ذلك، تظل التحديات واضحة مع استمرار انعكاس السخط العام في استطلاعات الرأي. وتشير المشاركة الاستباقية لرئيس الوزراء في لجنة الأخلاقيات إلى تحول نحو قدر أكبر من المساءلة في السياسة اليابانية.

وتقول رويترز، إن تراجع شعبية كيشيدا والحزب الديمقراطي الليبرالي يعكس التحديات الأوسع التي تواجه الحكومة، وتتطلب إعادة المعايرة الإستراتيجية.

وتتابع أن الموافقة على الميزانية، رغم هذه التحديات، تؤكد إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية وتصميم الحكومة على توجيه البلاد خلال الأوقات المضطربة. ومع اقتراب العام المالي، تتجه كل الأنظار نحو التأثير المحتمل لهذه الميزانية على التعافي الاقتصادي في اليابان وقدرة الحكومة على استعادة ثقة الجمهور.

وتختم "رويترز" أن إقرار ميزانية الحكومة في مجلس النواب يعد بمثابة انتصار سياسي كبير لرئيس الوزراء كيشيدا، ويوفر بصيصا من الأمل وسط تراجع الدعم الشعبي.

وتحمل السنة المالية المقبلة الوعد بمعالجة القضايا الملحة، بدءا من الإغاثة من الزلزال إلى التعافي الاقتصادي على نطاق أوسع. ومع ذلك، يواجه رئيس الوزراء معركة شاقة لاستعادة ثقة الشعب، والطريق أمامه تتطلب التنقل عبر التحديات السياسية وتعقيدات الحكم.