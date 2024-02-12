7 إستراتيجيات لتحسين فريقك المحاسبي لعام 2024

في مشهد الإدارة المالية المتطور باستمرار، يعدّ وجود فريق محاسبة فعال أمرا محوريا للشركات التي تهدف إلى البقاء في المقدمة.

ويوفر قسم المحاسبة المُدار بشكل جيد بيانات مالية دقيقة وفي الوقت المناسب، كما أنه يمكّن الإدارة من اتخاذ قرارات مستنيرة.

فيما يلي 7 إستراتيجيات رئيسة رصدتها مجلة "فوربس" للأعمال لبناء فرق محاسبة انسيابية، سريعة الحركة وذكية في 2024، إلى جانب رؤى وآراء الخبراء.

احتضان المحاسبة السحابية

إن أساليب المحاسبة التقليدية التي تتضمن السجلات المادية والبرامج المحلية تفسح المجال للمحاسبة السحابية. ووفقا لسارة طومسون، المحللة المالية، "توفر المحاسبة السحابية فوائد كبيرة، من خلال توفير التحديثات في الوقت الفعلي وقابلية التوسع".

وتتابع سارة "تسمح الأنظمة المستندة إلى السحابة والمستضافة على خوادم بعيدة للشركات، بالاستمتاع بالتحديثات الفورية والميزات الجديدة".

الاستفادة من البيانات للحصول على رؤى

يعدّ التركيز على تحليلات البيانات والاتجاهات المالية أمرا بالغ الأهمية. تؤكد سارة أن "الاستثمار في الأدوات التي تمكن الفرق من الاستفادة من تحليلات البيانات للحصول على تنبؤات دقيقة للمبيعات، وميزانيات الإنفاق بناء على اتجاهات السوق والبيانات التاريخية".

إعطاء الأولوية للتسويات في الوقت المناسب

يعدّ الحفاظ على دقة السجلات المالية من خلال التسويات في الوقت المناسب أمرا حيويا. ووفقا لسارة "تؤدي التسويات في الوقت المناسب دورا حاسما في الكشف عن المخالفات والتناقضات". ويؤدي إنشاء جدول زمني منتظم، وتعيين مسؤوليات محددة، واستخدام أدوات التسوية إلى تيسير العملية.

تفعيل الأتمتة

توفر حلول الأتمتة تحديثات فورية للسجلات المحاسبية، مما يوفر الوقت ويقلل الأخطاء. وتقول سارة "يمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي اكتشاف الأنماط غير العادية في المعاملات المالية، وتعزيز الشفافية والإسهام في بيئة مالية أكثر أمانا".

الاتساق في إجراءات التوثيق

توحيد الإجراءات يضمن الاتساق، ويقلل من الأخطاء، ويسهل التدريب الفعال. وتنصح سارة "بتوثيق العمليات المحاسبية الرئيسة بمخططات تفصيلية وقوائم مرجعية وتخزين مركزي. وتؤكد القيام بمراجعة الوثائق بشكل دوري لدمج التحسينات، والتكيف مع "السيناريوهات" المتغيرة.

كن جاهزا للتدقيق

إن الاستعداد لعمليات التدقيق يوفر مزايا إستراتيجية. وتسلط سارة الضوء على فوائد هذا الأمر قائلة "إن التدقيق يعزز الشفافية، ويقيم نقاط القوة والضعف في العمل، ويضمن الامتثال للوائح". يسهم تعلم العمليات الداخلية وإنشاء معايير التوثيق والوفاء بالمواعيد النهائية، في إجراء عمليات تدقيق أكثر سلاسة.

التحسين المستمر للعمليات المالية

يمكن أن يؤدي تحديد أوجه القصور والقضاء عليها إلى توفير كبير في التكاليف. وتقترح سارة "أتمتة المهام اليدوية، والاستفادة من برامج المحاسبة المتقدمة، واستخدام أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لتتبع التكاليف وتحديد مجالات الإنفاق الزائد، أو عدم الكفاءة.

وتؤكد الخبيرة المالية سارة طومسون أن "وجود فريق محاسبي فعال يعدّ ميزة تنافسية في 2024. وتعدّ الاستثمارات الإستراتيجية في الأدوات والتقنية محورية لجني هذه الفوائد".

وتشير إلى أن التحسين المستمر، والتكيف مع التقنية، وتبني الاختراع هي عوامل أساسية للبقاء في المقدمة.

وتختم سارة أن بناء فريق محاسبي فعال في عالم الأعمال الحديث ينطوي على تبني التقدم التقني، والاستفادة من البيانات للحصول على رؤى، والحفاظ على الالتزام بالتحسين المستمر.

وبينما تتنقل الشركات في المشهد المالي لعام 2024، ستكون الاستثمارات الإستراتيجية والالتزام بأفضل الممارسات أمرا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح، وفق سارة طومسون.