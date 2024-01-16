نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة لم تسمها أن شركة النفط البريطانية الكبرى "شل" علّقت جميع شحناتها عبر البحر الأحمر إلى أجل غير مسمى بعد أن أثارت الضربات الأميركية والبريطانية على أهداف لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن مخاوف من مزيد من التصعيد.

وأدت الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي وتستهدف السفن الإسرائيلية العابرة من مضيق باب المندب والبحر الأحمر نصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى تعطيل التجارة العالمية ورفع كلفة الشحن.

وأضافت الصحيفة أن الشركة اتخذت في الأسبوع الماضي خطوة لوقف جميع الناقلات بسبب مخاوف من أن أي هجوم ناجح قد يؤدي إلى تسرب هائل في المنطقة، فضلا عن المخاطر التي تهدد سلامة أطقم السفن.

وبحسب الصحيفة، رفضت شل التعليق.

والشهر الماضي، قالت منافستها شركة "بريتش بتروليوم" إنها أوقفت مؤقتا كل عمليات النقل عبر البحر الأحمر.

ومطلع الشهر الحالي، قالت شركة "ميرسك" العملاقة للشحن إنها ستحوّل سفنها إلى ما حول القارة الأفريقية بدلا من استخدام البحر الأحمر وقناة السويس في المستقبل المنظور.

ويمر عادة نحو 12% من التجارة العالمية عبر باب المندب بين جنوب اليمن وجيبوتي.