مصر ترفع أسعار تذاكر مترو القاهرة لما يصل إلى 20%

قال مسؤولون في محطات قطارات أنفاق (مترو) القاهرة إن وزارة النقل المصرية رفعت اليوم الاثنين أسعار تذاكر القطارات لما يصل إلى 20%.

أصبح سعر تذكرة رحلة لا تتجاوز 9 محطات 6 جنيهات (0.19 دولار) ارتفاعا من 5 جنيهات.

أصبح سعر تذكرة رحلة لا تتجاوز 16 محطة 8 جنيهات صعودا من 7 جنيهات.

أصبح سعر تذكرة رحلة لا تزيد على 23 محطة 12 جنيها صعودا من 10 جنيهات.

قال مسؤولو المترو إن تذكرة جديدة أضيفت لما يزيد على 23 محطة وسعرها 15 جنيها.

وبلغ معدل التضخم في المدن المصرية 34.6% في العام حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ولطالما عانى نظام مترو القاهرة -المدعوم من الدولة بشدة والذي يستخدمه أساسا ذوو الدخل المنخفض- من خسائر.

ووسعت الحكومة تدريجيا شبكة قطارات الأنفاق في العاصمة حتى أصبحت تضم الآن 3 خطوط عاملة.