اقتصاد|مصر

مصر ترفع أسعار تذاكر مترو القاهرة لما يصل إلى 20%

Egyptians wait to board at Al Shohadaa "Martrys" metro station in Cairo
مصر وسعت شبكة قطارات الأنفاق في العاصمة حتى أصبحت تضم 3 خطوط عاملة (رويترز-أرشيف)
1/1/2024

قال مسؤولون في محطات قطارات أنفاق (مترو) القاهرة إن وزارة النقل المصرية رفعت اليوم الاثنين أسعار تذاكر القطارات لما يصل إلى 20%.

  • أصبح سعر تذكرة رحلة لا تتجاوز 9 محطات 6 جنيهات (0.19 دولار) ارتفاعا من 5 جنيهات.
  • أصبح سعر تذكرة رحلة لا تتجاوز 16 محطة 8 جنيهات صعودا من 7 جنيهات.
  • أصبح سعر تذكرة رحلة لا تزيد على 23 محطة 12 جنيها صعودا من 10 جنيهات.
  • قال مسؤولو المترو إن تذكرة جديدة أضيفت لما يزيد على 23 محطة وسعرها 15 جنيها.

وبلغ معدل التضخم في المدن المصرية 34.6% في العام حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ولطالما عانى نظام مترو القاهرة -المدعوم من الدولة بشدة والذي يستخدمه أساسا ذوو الدخل المنخفض- من خسائر.

ووسعت الحكومة تدريجيا شبكة قطارات الأنفاق في العاصمة حتى أصبحت تضم الآن 3 خطوط عاملة.

المصدر : رويترز