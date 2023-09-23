إلى أين تتجه أسعار النفط بالأسواق العالمية؟

توقع مسؤول بارز في قطاع النفط العراقي أن تقفز أسعار النفط الخام عالميا إلى مستوى 100 دولار للبرميل خلال الربع الأخير من العام الجاري، وسط تكهنات بأن تصل الأسعار إلى خانة المئات.

وقال باسم خضير وكيل وزارة النفط العراقية لصحيفة "الصباح" المحلية إن "من المتوقع أن يلامس سعر برميل النفط الخام 100 دولار، في الربع الأخير لعام 2023، وهو أعلى من التوقعات التي تشير إلى أسعار أقل".

وأضاف أن أسعار النفط أخذت بالارتفاع بعد قرارات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها في شهر أبريل/نيسان الماضي، لافتا إلى أنه "من الصعب جدا هبوط أسعار برميل النفط عن 75 دولارا للبرميل، نظرًا لاعتبارات تتعلق بتوازن قرارات أوبك لأوضاع الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، فضلا عن الوضع في روسيا التي تخوض ما يمكن أن نسميه اقتصاد حرب".

من جهته، رفع بنك مورغان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت، وقال إن السوق قد تظل تشهد شحا في الإمدادات لعدة شهور خاصة بعد خفض الإنتاج السعودي الروسي، غير أنه قال إن الأسعار التي تتجاوز 100 دولار للبرميل تبدو "مبالغا فيها".

شح بالأسواق

ورفع البنك توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع إلى 95 دولارا للبرميل من 82.5 دولارا.

كما رفع توقعاته ليزيد سعر البرميل 12.5 دولارا عند 92.5 دولارا في الربع الأول من 2024، و10 دولارات ليصل إلى 90 دولارا في الربع الثاني، و7.5 دولارات ليبلغ 87.5 دولارا في الربع الثالث، و5 دولارات ليصبح 85 دولارا في الربع الرابع.





وقال البنك في مذكرة "في ضوء هذا الخفض، تشير العوامل الأساسية بوضوح إلى شح على مدى أطول، والأسعار تحظى بدعم جيد".

وأضاف أن الأسعار مدعومة على نحو جيد في المستويات الحالية طالما ظلت السوق في عجز.

مكاسب

وجرى تداول خام برنت، خام القياس العالمي، عند أكثر من 93 دولارا للبرميل الجمعة متراجعة 0.3% خلال الأسبوع لتوقف سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي فوق 90 دولارا للبرميل.

وارتفع الخامان بأكثر من 10% على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، وسط مخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية.

ووصلت أسعار النفط يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها خلال 10 أشهر، مدفوعة بخفض الإنتاج من السعودية وروسيا.

من جهته، قال بنك غولدمان ساكس إن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) قد تثبت أسعار خام برنت فيما بين 80 دولارا و105 دولارات للبرميل في 2024، ويرجع ذلك إلى زيادة الطلب على النفط واستمرار خفض الإمدادات.

ومددت السعودية وروسيا هذا الشهر تخفيضات إنتاجهما مجتمعتين 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.

بدوره، يتوقع بنك "يو بي إس" السويسري أن تصل العقود الآجلة لخام برنت إلى أرقام في خانة المئات.

وكان سيتي بنك انضم، الاثنين، لقائمة البنوك التي تتوقع تجاوز أسعار خام برنت 100 دولار للبرميل هذا العام.

ويقول مايك ويرث، الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون الأميركية للطاقة، إنه يعتقد أن النفط سيتجاوز 100 دولار للبرميل قريبا، وسط تقلص الإمدادات.