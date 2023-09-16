أعلنت باكستان -أمس الجمعة- رفع أسعار البنزين والديزل لمستوى غير مسبوق، وهذه ثاني مرة خلال أسبوعين التي ترتفع فيها الأسعار بقوة في البلاد التي تعاني بالفعل من ارتفاع التضخم.

وقالت وزارة المالية الباكستانية في بيان، إن الحكومة رفعت أسعار البنزين 26.02 روبية إلى 331.38 روبية للتر، بينما زادت أسعار الديزل 17.34 روبية إلى 329.18 روبية للتر. (الدولار يعادل297 روبية).

وتأتي هذه الخطوة غداة إعلان البنك المركزي الباكستاني إبقاء أسعار الفائدة القياسية عند 22%، الذي قال، إن التضخم من المرجح أن يرتفع "بصورة كبيرة" في سبتمبر/أيلول الحالي، قبل أن يتباطأ في أكتوبر/تشرين الثاني المقبل، ويحافظ على مسار هبوطي بعد ذلك.

ويرجع التباطؤ المتوقع في التضخم -بداية من الشهر المقبل- إلى تحسن الإنتاج الزراعي، والخطوات التي اتُخذت ضد المضاربة في أسواق الصرف الأجنبي والسلع.

وارتفعت أسعار المستهلكين -في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 241 مليون نسمة- بواقع 27.4% في أغسطس/آب الماضي.

وتسعى باكستان لمواجهة ارتفاع التضخم وتضاؤل ​​احتياطيات النقد الأجنبي للسير على طريق الاستقرار الاقتصادي، بعد أن توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بـ3 مليارات دولار في يوليو/تموز المنصرم.

ويطالب صندوق النقد، البنك المركزي الباكستاني بتحرك حاسم لكبح جماح التضخم الذي وصل خلال الشهور الـ5 الماضية إلى مستويات قياسية.