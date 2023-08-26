الهند تفرض ضريبة 20% على صادرات الأرز

فرضت الحكومة الهندية ضريبة على صادرات جميع أنواع الأرز، ما عدا الأرز "البسمتي"، بقيمة 20% بأثر فوري، في خطوة من شأنها أن تشكل ضغوطا على الإمدادات العالمية للحبوب.

وشملت قيود نيودلهي نحو 80% من إجمالي صادراتها من الأرز.

وتبلغ حصة الهند حوالي 40% من تجارة الأرز العالمية، حيث تعتبر أكبر مُصدر في العالم لهذه المادة الحيوية لمعيشة ملايين البشر.

وقد ارتفعت أسعار الأرز الآسيوي أوائل الشهر الجاري إلى أعلى مستوى لها خلال نحو 15 عاما، وهي مرشحة للارتفاع أكثر عقب القرار الهندي الأخير، مما سيزيد التكاليف على المستوردين مثل الفلبين وبعض الدول الأفريقية.

وفي العام الماضي صدّرت الهند 22 مليون طن، في حين يبلغ حجم التجارة العالمية من الأرز 56 مليون طن.

وتتماشى تدابير الهند الحمائية مع جهودها الصارمة لتهدئة أسعار الغذاء المحلية قبل الانتخابات العامة المقررة أوائل العام المقبل، حيث يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي للفوز بولاية ثالثة.