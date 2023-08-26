اقتصاد|الهند

الهند تفرض ضريبة 20% على صادرات الأرز

A farmer shows rice grains after harvesting it from a field in the province of Al-Sharkia, northeast of Cairo, Egypt, September 21, 2021. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
حصة الهند تبلغ حوالي 40% من تجارة الأرز العالمية (رويترز)
26/8/2023

فرضت الحكومة الهندية ضريبة على صادرات جميع أنواع الأرز، ما عدا الأرز "البسمتي"، بقيمة 20% بأثر فوري، في خطوة من شأنها أن تشكل ضغوطا على الإمدادات العالمية للحبوب.

وشملت قيود نيودلهي نحو 80% من إجمالي صادراتها من الأرز.

وتبلغ حصة الهند حوالي 40% من تجارة الأرز العالمية، حيث تعتبر أكبر مُصدر في العالم لهذه المادة الحيوية لمعيشة ملايين البشر.

وقد ارتفعت أسعار الأرز الآسيوي أوائل الشهر الجاري إلى أعلى مستوى لها خلال نحو 15 عاما، وهي مرشحة للارتفاع أكثر عقب القرار الهندي الأخير، مما سيزيد التكاليف على المستوردين مثل الفلبين وبعض الدول الأفريقية.

وفي العام الماضي صدّرت الهند 22 مليون طن، في حين يبلغ حجم التجارة العالمية من الأرز 56 مليون طن.

وتتماشى تدابير الهند الحمائية مع جهودها الصارمة لتهدئة أسعار الغذاء المحلية قبل الانتخابات العامة المقررة أوائل العام المقبل، حيث يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي للفوز بولاية ثالثة.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء الألمانية