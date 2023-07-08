قطر.. رويترز: محادثات متقدمة لإمداد تايلند بالغاز المسال

وصلت المحادثات بين الشركة الحكومية للطاقة في تايلند "بي تي تي" مع شركة قطر للطاقة إلى مراحل متقدمة بشأن صفقة لإمدادها بالغاز الطبيعي.

ونقلت رويترز عن مصادر أن المحادثات الدائرة بين الجانبين تشمل صفقة تحصل بموجبها تايلند على مليون أو مليوني طن سنويا، لمدة 15 عاما.

لكن المصادر توقعت ألا يتم إبرام اتفاق بين الطرفين قبل نهاية الصيف.

يشار إلى أن "بي تي تي" أبرمت اتفاقا بداية العام لمدة 9 سنوات مع "العُمانية للغاز" تحصل بموجبه على 80 ألف طن سنويا اعتبارا من عام 2026.

وتحتاج تايلند إلى زيادة وارداتها من الغاز المسال لتعويض تراجع حاد في إنتاج حقولها.

وقد استورد هذا البلد منذ بداية العام نحو 6 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال مقارنة بنحو 9 ملايين خلال العام الماضي بأكمله.