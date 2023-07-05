تركيا.. التضخم السنوي يتراجع في يونيو

تباطأ التضخم في تركيا خلال يونيو/حزيران مسجلا 38.2% كمعدل سنوي في أدنى مستوى له منذ 18 شهرا، بينما صعد التضخم الشهري في البلاد إلى 3.92% الشهر الماضي.

وكان التضخم قد تراجع في مايو/أيار إلى ما دون 40% للمرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويتوقع محللون أن يرتفع التضخم أكثر في يوليو/تموز، متأثرا بتراجع سعر صرف الليرة التركية التي فقدت 23% من قيمتها في مقابل الدولار منذ نهاية مايو/أيار الماضي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أنه يريد إعطاء الأولوية لمكافحة التضخم.

وكان معدل التضخم قد تجاوز 85% في الخريف، قبل أن يتباطأ شهرا بعد آخر منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

لكن الأسعار واصلت ارتفاعها بوتيرة أقل من السابق، ويعزى بعض التحسن إلى تقديم الغاز مجانا إلى الأسر.

وفي محاولة لاحتواء التضخم، رفع البنك المركزي التركي في يونيو/حزيران الماضي معدل الفائدة الرئيسي من 8.5% إلى 15%، في تحول جذري في السياسة النقدية.