الروبل الروسي يهوي لأدنى مستوياته أمام الدولار منذ شهرين

تراجع الروبل الروسي -اليوم الثلاثاء- إلى أدنى مستوياته أمام الدولار الأميركي في 10 أسابيع، مع استئناف العمل بالأسواق المحلية بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة، متأثرا بانخفاض أسعار النفط والضغوط الجيوسياسية والطلب على العملات الأجنبية.

وانخفض الروبل بنسبة 0.5% إلى 83.07 مقابل الدولار الواحد بحلول الساعة 06:15 بتوقيت غرينتش، مسجلا أدنى مستوى له منذ 7 أبريل/نيسان 2023.

وتراجعت العملة الروسية بنسبة 0.9% إلى 89.74 روبلا مقابل اليورو، وهو أدنى مستوياته في أكثر من 6 أسابيع، فيما هبطت بنسبة 0.1% إلى 11.58 روبلا مقابل اليوان الصيني.

وارتفع سعر خام برنت، وهو معيار عالمي لخام التصدير الروسي الرئيسي، بنسبة 0.6% إلى 72.26 دولارا للبرميل، وهبط سعر مزيج برنت بشدة في الجلسات القليلة الماضية من مستوى يبلغ حوالي 78 دولارا.

ولم يتأثر الروبل كثيرا بإبقاء البنك المركزي الروسي على أسعار الفائدة عند 7.5% يوم الجمعة، لكنه بعث بأقوى إشاراته حتى الآن إلى أنه قد يرفع الفائدة هذا العام، قائلا إن هذا الاحتمال زاد مع ارتفاع الضغوط التضخمية.

وسجل الدولار تراجعا في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، لكنه يُتداول ضمن نطاق ضيق، إذ يلتزم المستثمرون الحذر قبل بيانات التضخم المقرر صدورها في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، بالتزامن مع انطلاق اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي يعقد على مدى يومين.

ووصل مؤشر الدولار إلى 103.59 نقاط، بعد انخفاضه إلى 103.24 نقاط أمس، وهو أدنى مستوى له منذ 23 مايو/أيار.